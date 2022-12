Viés político na análise econômica

A coluna tem o nome de “O Outro Lado da Moeda”, porque tudo em economia (e na vida) tem o outro lado. Se deu cara, temos de olhar para a coroa e vice versa. Não dá para olhar só uma faceta da economia. Vejo neste fim de ano algumas análises enaltecendo a gestão Paulo Guedes por ter esticado a corda do PIB ao máximo para tentar reeleger o presidente Jair Bolsonaro. Não deu.



Ele reduziu a inflação tirando pelo menos 50% de receita de ICMS dos estados e municípios em combustíveis, energia elétrica e comunicações. Como as medidas eram temporárias (até 31 de dezembro de 2022), junto com a distribuição de R$ 42,5 bilhões em benesses eleitoreiras, estava na cara que a baixa temporária dos preços (e os estímulos para fazer a economia crescer) logo passariam e o lado da coroa teria repique em 2023.



Foi o que mostrou a Pesquisa Focus do Banco Central, divulgada ontem, com aumento nas projeções de inflação deste ano (de 5,91% para 5,92% e 5,94% nas projeções dos últimos cinco dias úteis – há um mês era 5,63%) e de 2023: de 5,02% para 5,08% - 5,11% nos últimos cinco dias úteis. A maior alta se deu nos preços administrados (atacados no pacote eleitoreiro): de 5,86% para 6,07%, com a mediana das apostas de cinco dias úteis subindo a 6,25%.



Já há forte percepção de que os estados (e municípios) vão buscar recompor suas finanças com a volta do ICMS (que ficou em 17/18% para algo acima de 20% a 25% - não se espera a volta de alíquotas de 30% ou mais). Esta medida deve ser costurada pelo governo federal em encontro com os secretários de fazenda no começo de janeiro, para a discussão de um novo pacto federativo. Dependendo do grau de entendimento, seria a pavimentação de ajustes para uma reforma tributária dividindo encargos e receitas entre os entes federativos.





Impacto revelante nos juros



Se a percepção é de mais inflação dos preços administrados em 2023 e 2024, acima das projeções gerais, ancoradas em torno das metas de inflação do Copom (para 3,25%, em 2023, quando os preços administrados subiriam 6,07% a 6,25%, e de 3% em 2024, quando o mercado prevê alta de 4% nos preços administrados), obviamente, as curvas de juros são imediatamente afetadas.



O mercado, que apostava mais na reeleição de Jair Bolsonaro, esperava (antes do 2º turno) que houvesse espaço para baixar a taxa Selic, dos atuais 13,75% para 11% (em dezembro de 2023), já a partir da reunião do Comitê de Política Monetária de 20 e 21 de junho. Agora, além de nova elevação nas projeções da Selic até dezembro de 2013, de 11,50% para 11,75%) e para 2024, de 8,25% para 8,50%, a 1ª queda na Selic, de 0,50 ponto percentual, só se daria na reunião do Copom de agosto de 2023. A partir daí, o Copom promoveria cortes de 0,50 ponto percentual para fechar o ano em 11,75%.



Está evidente uma associação mais forte entre a alta dos preços administrados e as curvas de inflação e de juros. Entretanto, as análises de economistas mais ortodoxos procuram dar peso na mudança das expectativas às “incertezas do quadro fiscal”. Trata-se de análises pouco isentas da realidade.





PEC contempla Bolsonaro e Lula



Pois o relatório da PEC apresentada hoje no Congresso para resolver as promessas eleitorais de que o Auxílio Brasil seria mantido em R$ 600 em 2023 (na proposta do Orçamento Geral da União do ano que vem, o governo Bolsonaro só previa gastos até R$ 405) e abrigar aumento do salário-mínimo para R$ 1.400, como acenou Bolsonaro, pouco alargará os gastos.



A proposta contempla folga imediata de R$ 198 bilhões no Orçamento de 2023, sendo que R$ 22,9 bilhões serão para quitar os restos a pagar do governo Bolsonaro, que, ao priorizar gastos eleitorais, deixou à mingua a administração, sem verbas para as universidades federais, a merenda escolar, o Farmácia Popular. Até a emissão de passaportes pela Polícia Federal foi afetada.



Lula voltará a batizar o AB de Bolsa Família, com checagem geral no cadastro do BF, para privilegiar famílias com mais filhos, e dará prêmio extra de R$ 150 por cada filho até 6 anos matriculado na escola e com carteira de vacinação em dia.



Mas o Congresso só dará a liberalidade de expansão de R$ 175 bilhões nos gastos além do teto para os dois primeiros anos de governo. Parece ser medida sensata. Até lá não apenas pode sair uma reforma tributária, como as finanças públicas e a economia já estarão mais previsíveis. Cada Orçamento do Executivo seria discutido ano a ano, como é praxe no Congresso.