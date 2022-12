PIB eleitoral: governo puxou crescimento

Gilberto Menezes Côrtes (Foto: JB)

Para quem tinha dúvidas sobre a maquiagem do governo no PIB do 2º trimestre, quando a antecipação do 13º do INSS para maio e junho (nada no Natal) e a liberação de saques até R$ 1 mil no FGTS turbinaram a economia para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o PIB do 3º trimestre (julho a setembro) dirimiu a questão. Mesmo com a enxurrada de medidas eleitoreiras que estouraram o teto de gastos sob o “estado de emergência econômica”, o impulso dos gastos do governo, que cresceram 1,3%, só fez o PIB avançar 0,4% no trimestre. O fôlego foi curto até as eleições, que Lula ganhou.





Onde houve expansão



O crescimento foi liderado pelos Serviços (68% do PIB), que avançaram 1,1% no trimestre. A Indústria cresceu 0,8% e a Agropecuária recuou 0,9%. Na decomposição da indústria, houve alta de 1,1% na Construção e 0,6% em Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos. As Indústrias de transformação cresceram só 0,1% e as extrativas, tiveram queda de 0,1%, pela redução na produção de minério de ferro.



Nos Serviços, cresceram: Informação e comunicação (3,6%), Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (1,5%), Atividades imobiliárias (1,4%), Outras atividades de serviços (1,4%), Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (1,1%), Transporte, armazenagem e correio (1,0%). Já Comércio, que representa 13% do PIB, teve queda de 0,1%.



Pela ótica da despesa, a Formação Bruta de Capital Fixo teve aumento de 2,8% em relação ao trimestre anterior. A Despesa de Consumo das Famílias teve expansão de 1,0% e a Despesa de Consumo do Governo cresceu 1,3%.



No setor externo, as Exportações de Bens e Serviços cresceram 3,6%), mas as Importações de Bens e Serviços cresceram mais (5,8%) frente ao 2º trimestre.





O que virá pela frente até 2023



Os dados divulgados hoje pelo IBGE foram antecedidos por notas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas sobre as periódicas revisões do PIB. Os dados de 2021 ficaram bem melhores. Em vez da alta de 4,6% sobre a base deprimida de 2020 (quando o PIB encolheu 3,3%), o crescimento da economia no ano passado avançou para 5% (mais 0,4 ponto percentual), com revisões para mais em Agropecuária (de -0,2% para +0,3%), em Indústria (de 4,5% para 4,8%) e em Serviços, que tem o maior peso no PIB (de 4,7% para 5,2%).



Pelos dados do IBGE, o Brasil ficou melhor visto pelo retrovisor do que pelo para-brisa. Cresceu 3% no acumulado de quatro trimestres (tinha crescido 2,5% no 1º semestre). Mas, em economia, assim como quem está ao volante (quem sabe um dia os carros terão sensores que ajudarão a prever mais o futuro, além da pilotagem automática), o que vale é o que bem pela frente, a maior parte dos bancos e consultorias já prenunciava a desaceleração da economia pela perda de fôlego das medidas eleitoreiras no 3º trimestre.





Perda de tração preocupa



A perda de tração foi maior do que previam a LCA Consultores (0,6%) e Bradesco e Itaú (0,5%). O Departamento de Estudos Econômicos do Itaú fez a ressalva de que as previsões (positivas para agropecuária, indústria e setor de serviços) continham “alto nível de incerteza em torno desses números devido à revisão dos resultados trimestrais de 2021 e 2022”, como, de fato, ocorreu.



As projeções do Itaú são de que o PIB cresça apenas 0,1% neste último trimestre e 0,7% no ano que vem, quando haveria desempenho negativo no 1º trimestre. A LCA prevê avanço de só 0,5% no PIB anual de 2023. No pior cenário, que seria agravado pela recessão mais pronunciada na economia mundial (branda no cenário base), o PIB poderia ter contração de 1,4%, agravado por eventual desequilíbrio fiscal interno.



Para o Itaú, o “ano de 2022 contou com ventos de cauda relevantes que levarão a um resultado significativamente melhor que o esperado, mas tal dinâmica não deve ser extrapolada nas previsões para 2023. Preços de commodities em alta contribuíram para as exportações e o investimento. Medidas do governo, como liberação de saque do FGTS, antecipação do 13º no INSS, reforço do Auxílio Brasil e cortes de impostos reforçaram a renda disponível e impulsionaram o consumo”.



De fato, o consumo das famílias cresceu 1,0% no trimestre), só superado pela expansão de 1,3% nos gastos do governo e pelo avanço de 2,8% na Formação Bruta de Capital Fixo (Máquinas e equipamentos e Construção), o calendário eleitoral acelerou o ritmo de obras públicas, sobretudo viárias (Petrobras teve produção recorde de asfalto no trimestre).



O Itaú sublinha que a reabertura final dos serviços também deu ímpeto à recuperação, mas pondera que “parte desses fatores não se repetirá (reabertura), enquanto outros (Auxílio Brasil provavelmente mantido em R$600/mês e impostos mais baixos) não serão mais novidade – e, nesse sentido, pouco contribuirão para o crescimento. De resto há bastante incerteza sobre qual será o contexto econômico de 2023, tanto no ambiente externo quanto doméstico.



O Itaú considera que a Selic, em 13,75% desde 17 de julho, só deve cair no 3º trimestre de 2023, condicional a boas escolhas no front fiscal). O banco prevê a Selic em 11% em dezembro (reduções maiores dependem de os juros nos Estados Unidos não superarem os 5%, pois poderia provocar fuga de capitais.





BC: avisa ao IBGE que Selic está em 13,75%



Já pus em dúvidas várias estatísticas do IBGE, a começar pela amplitude e representatividade das Pesquisas Mensais de Comércio (PMC) e Pesquisas Mensais de Serviços). A dinâmica da economia mudou muito antes, durante e depois da pandemia. Na falta do Censo (que deveria ter sido feito em 2020) e mal terminará este ano), creio que o IBGE também não atualizou o suficiente a base das pesquisas de comércio e de serviços. Vamos a um dado, a Lojas Americanas dá mais ênfase hoje às vendas pela internet que nas lojas físicas, idem a Magalu. Qual o reflexo real captado pelas PMC mensais do Instituto?



Na PMS, que é bem diferente do item Serviços, como aparece nas Contas Nacionais Trimestrais, que resultam no PIB, há as maiores retificações, pois o panorama da atividade sofrer radical mudança pós pandemia.



Neste indicador, o segmento de Serviços representou 67,6% do PIB de 2021. A Agropecuária teve peso de 8,8% e a Indústria, de 23,6%, sendo 5,5% para a Extrativa Mineral (mineração e petróleo&gás), 12% para a Indústria de Transformação, 2,9% para Serviços de Utilidade Pública (eletricidade, gás, água e esgoto, comunicações e coleta de resíduos) e 3,3% para a Construção.



Pois na análise dos fatores de desaceleração da economia no 3º trimestre, o IBGE assinalou “SELIC alcançou 13,9% a.a no 3tri/2022 contra 5,0% a.a no 3tri/2021”. A Selic estava em 13,25% até a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central em 15 e 16 de julho, quando aumentou para 13,75%.



Assim, só há um meio de o cálculo matemático do IBGE estar correto: o Instituto considerou o juro real (descontado a inflação). Como houve deflação de 1,33% no 3º trimestre, a taxa Selic teria subido em termos reais. Seria isso? Se for, está muito mal explicado. Faltaram maiores esclarecimentos.