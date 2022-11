O viés das análises econômicas-fiscais

Caro leitor, não vou repetir o chavão “Pau que dá em Chico, dá também em Francisco”. A juíza, Monica Ribeiro Teixeira, do 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Lagoa (para mim é novidade essa comarca da Lagoa Rodrigo de Freitas) pode se intrometer e dizer que os chicos não são os mesmos. Afinal, ao se pronunciar numa ação de Chico Buarque de Holanda contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por uso indevido de imagens dele cantando “Roda Viva” com o MPB-4, para fazer um paralelo com a “censura” do TSE a “fake news” de bolsonaristas, a magistrada declarou que não havia provas na ação de que a autoria de “Roda Viva” era mesmo de Chico.



Não sei se a sua percepção é a mesma que a minha: mas essa discussão sobre o impacto de estouro de gastos públicos no Orçamento Geral da União ganhou viés ideológico nas análises dos economistas e analistas de questões fiscais. Preliminarmente, devo dizer que estou plenamente de acordo com Lord John Maynard Keynes: nem todo gasto do Estado é apenas gasto. Mesmo na área social, a fundo perdido, o gasto do Estado ajuda a lubrificar, e assim movimentar, as engrenagens mais remotas da economia que estavam emperradas (e fora do mercado). O giro da engrenagem econômica acaba por devolver aos cofres do Estado uma parcela do que inicialmente era gasto.



Vejamos o que aconteceu no meio deste ano, quando Paulo Guedes engendrou um pacote de medidas para reduzir a arrecadação tributária da União (e dos estados e municípios) e, de outra parte, mediante a esdrúxula decretação de “estado de emergência econômica”, obteve do Congresso autorização para estourar o teto de gastos e distribuir até 31 de dezembro deste ano R$ 42,5 bilhões numa farra eleitoreira para turbinar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, com aumento de R$ 400 para 600 no Auxílio Brasil e a distribuição de mesadas de R$ 1 mil a caminhoneiros e taxistas.



Mediante o projeto de lei (PLP 18/22) foi estabelecido um teto de 17-18% para o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transporte público e telecomunicações. A nova lei permitiu uma redução temporária (até 31 de dezembro) de tributos federais (PIS/Cofins) para gasolina e etanol, corte de 35% no IPI. Pelos cálculos da época (o Departamento de Estudos Econômicos do Santander, chefiada pela ex-secretária do Tesouro Nacional Ana Paula Vescovi) haveria “uma perda fiscal de até R$ 93 bilhões em 2022 para o setor público, e uma perda de até R$ 90 bilhões em 2023 para os governos regionais”. Somando as suas pontas, para um benefício eleitoreiro de menos de seis meses (19 de julho a 31 de dezembro) a perda de receita chegaria a R$ 183 bilhões. Se forem adicionados a distribuição de R$ 42,5 bilhões, haveria um estouro combinado de R$ 225,5 bilhões.



A PEC da Transição, encaminhada por Lula ao Senado, propõe que se tire da limitação dos gastos do OGU as despesas do Bolsa Família (o nome volta ao batismo original) de R$ 600 mais um adicional de R$ 150 por filho até seis anos que curse a escola e esteja com a caderneta de vacinação em dia, propõe gastos menores que o pacote eleitoreiro de Bolsonaro. Em princípio, Lula pede liberdade de R$ 175 bilhões para estes gastos durante quatro anos. Mas, diante da resistência de uma parte do Congresso, aceitaria a limitação por dois anos e a renegociação no OGU dos anos seguintes. Além disso, outros R$ 23 bilhões para investimentos, oriundos de receitas próprias de universidades e outros entes autosuficientes, bem como de doações internacionais ou domésticas para o meio ambiente, ficariam fora do teto, num espaço fiscal de R$ 198 bilhões. A conta é até menor que o estouro causado por Bolsonaro.



Do ponto de vista da trajetória fiscal e dos impactos no endividamento público e na curva dos juros, o impacto seria semelhante. Por que, então, houve bem mais resistência agora do que no pacote bolsonarista que atropelou todos os limites de gastos e normas da Constituição? A tal “emergência econômica” era seguidamente desmentida pelos números ufanistas distribuídos pelo governo em pleno calendário eleitoral. O bolo já estava solando, mas era parte do show de ilusionismo.



Para mim, o nome desta maquiagem da economia é o mesmo que apliquei contra Dilma Roussef em 2014, quando, para assegurar sua reeleição reduziu a tarifa da energia elétrica, congelou os preços dos combustíveis, e segurou o câmbio e os juros (para o tudo se mover após o resultado nas urnas em outubro): “estelionato eleitoral”. Como agora, os preços dispararam e a economia encolheu.