IPCA e dívida maiores elevam juro de 2023

O aumento da inflação em outubro (0,59%) levou o mercado financeiro a rever, na pesquisa Focus divulgada hoje pelo Banco Central, as projeções do IPCA deste ano para 5,88% (5,89% nas respostas dos últimos cinco dias úteis e 5,60% há um mês) e ajustar a taxa de 2023 de 4,94% para 5,01%, além de apostar que a taxa Selic (hoje em 13,75%) fechará 2023 em 11,50%, freando a economia. Para piorar o quadro, as incertezas fiscais sobre os planos de gastos do governo Lula elevaram as projeções dos déficits primário e nominal, bem como na relação da dívida pública líquida em relação ao PIB.



Na pesquisa Focus, que reviu de 2,70% para 2,80% a previsão do PIB deste ano (2,81% nas apostas dos últimos cinco dias), a projeção da dívida líquida do setor público fecharia em 57,26% do PIB este ano (pequena queda ante os 58% da semana anterior, devido ao maior crescimento esperado para o PIB).



Para 2023, com o PIB crescendo só 0,70%, as contas públicas sofreriam deterioração mais acentuada do que a observada desde julho, quando o governo Bolsonaro baixou impostos até 31 de dezembro, para reduzir a inflação, e liberou R$ 42,5 bilhões até dezembro para irrigar, sem sucesso, o bolso do eleitor. Lula venceu com outras prioridades, sobretudo na área social.



Em um ambiente de aumento de pelo menos R$ 175 bilhões em gastos na área social no Orçamento Geral da União para 2023 (além de absorver os R$ 600 do Bolsa Família - no PLOA 23 havia previsão de estouro de R$ 105 bilhões para pagar R$ 405 do Auxílio Brasil, que Lula rebatizará de BF, além de R$ 1.400 para o salário mínimo), houve deterioração das expectativas em relação à inflação e aos dados fiscais, com reflexos nos juros. O que é ruim para os mercados que operam alavancados.





Inflação em alta



As projeções do mercado são de que o IPCA de novembro vai subir para 0,48% (0,49% nas previsões dos últimos cinco dias úteis). Em dezembro, a mediana do mercado projeta alta de 0,64%. A inflação em 12 meses acumulava 6,47% até outubro. Como os dados de novembro e dezembro (0,95% e 0,73%, respectivamente) foram superiores às previsões do mercado, o IPCA fecharia o ano em 5,88%/5,89%. Para janeiro a expectativa é de alta de 0,56%/0,57%. Por isso, o mercado espera 5,89% este ano e 5,01% em 2023.



A desaceleração do PIB, que tende a crescer menos (e impactando a arrecadação frente a este ano, quando o governo, surfando o forte aumento da receita em combustíveis e energia elétrica (por influência da guerra da Rússia na Ucrânia) ainda turbinou o PIB com estímulos extras no 2º e 3º trimestres para deixar a economia tinindo nas vésperas da eleição, enquanto baixava os impostos sobre combustíveis, energia e comunicações e distribuía uma enxurrada de recursos aos eleitores, já tendia a inverter as curvas de endividamento frente ao PIB, bem como ao resultado primário das contas públicas (receitas menos despesas, excluídos os juros da dívida).



Para piorar a relação entre o numerador (gastos) e o denominador (PIB), o governo Lula pediu licença para refazer o Orçamento Geral da União de 2023, deixado incompleto por Bolsonaro, que teria de pedir “waiver” para novos estouros dos tetos do OGU (como fez em 2019 - R$ 77 bilhões; 2020 - R$ 538 bilhões; 2021 - R$ 146,6 bilhões; 2022, até setembro - R$ 95,9 bilhões).



Lula pediu licença para que os gastos do Bolsa Família de R$ 600 mensais somando R$ 175 bilhões fiquem de fora do teto. E que receitas próprias de entidades federais, como universidades, fiquem fora do OGU, assim como doações de governos e empresas para fundos ambientais, que serão retomados com os compromissos de preservação do meio ambiente e diversificação das fontes de energia limpa, já anunciados por Lula na COP 27.



Com base em esboços apenas, o mercado já piorou as projeções de endividamento e do déficit nominal, que compreende os gastos da dívida, e saltou de 6% do PIB em 2022 para 8,79% em 2023. Só com o esboço da PEC, o dado que já era negativo, subiu de 7,88% para 8,79% em uma semana.



De qualquer forma, apesar de especulações com fuga de capitais, as projeções são de que o Investimento Direto Estrangeiro vai repetir em 2023 o ingresso esperado de US$ 80 bilhões para este ano.

. (Foto: OLM)

Lembrai-vos de Tancredo Neves



O resultado apertado do 2º turno, quando 60,345 milhões votaram em Lula e 58,205 milhões optaram pela reeleição do presidente Bolsonaro mostrou um país dividido. Se formos decompor população (215,3 milhões) e eleitores aptos a votar (156,4 milhões), os números ficam bem aquém que os 50,90% dos votos válidos recebidos por Lula contra 49,10% para Jair Bolsonaro. Em relação ao universo dos eleitores, Lula foi eleito com 38,57% dos votos. Já Bolsonaro perdeu com 37,20% dos votos.



Para o total da população, a representação de Lula se reduz a 28%; já a fatia liderada por Bolsonaro ficaria em apenas 27%. Ou seja, já descontando o fato de que todos os eleitores de Bolsonaro não são da ultra direita, assim como o que votaram em Lula não são ultra esquerdas (nem petistas) - Lula sempre foi bem maior que o PT e nesta eleição, dada a rejeição a Bolsonaro e a defesa da democracia pela maioria, os votos a Lula vão muito além do 13 e do candidato. E a imensa fatia dos brasileiros quer apenas um país melhor e mais justo.



Dito isso, é bom lembrar que muita gente votou em Lula pelo fato de que a presença na chapa do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alkmin, um moderado por natureza, traduzia aliança com o centro democrático. Numa hipótese de impedimento de Lula, o barco seria tocado por Alkmin. Entre as razões para este tipo de voto, a idade de Lula (77 anos) pesava mais que riscos de “impeachment” por um Congresso mais hostil, de corte conservador. Não foram poucos os que consideraram o histórico da saúde de ex-presidente.



Lula foi detectado com um câncer na laringe em 2011. Na ocasião não quis seguir o tratamento radical prescrito. Fez um tratamento intermediário e on deixa sem voz quando abusa dos discursos. Por isso, quando saiu hoje pela manhã o boletim de alta do presidente eleito após procedimento cirúrgico de retirada de lesão na laringe no Hospital Sírio e Libanês, em São Paulo, (com garantia de que o tumor é benigno) muita gente lembrou do infortúnio do presidente Tancredo Neves, em 1985.





Política X economia



As situações são diferentes. Tancredo (PMDB-MG) vinha driblando um câncer (segundo versão de muitos) ou apendicite (segundo a versão oficial). Na entrevista, logo após ser eleito no Colégio Eleitoral, em janeiro, contra Paulo Maluf (PDS-SP), enquanto anunciava uma visita oficial aos Estados Unidos, para reabrir canais de negociação da dívida externa, Tancredo pressionava o local entre o cinto e o corpo.



Na ocasião, a única situação que se temia era o último general do regime militar, João Batista de Figueiredo, que completou a abertura política iniciada por Ernesto Geisel, com a anistia e a eleição no Colégio Eleitoral, não se insurgiria contra a passagem do poder a um civil. Para Tancredo, Figueiredo passaria a faixa presidencial, mas não a Sarney, seu vice, que assumiu o cargo às pressas com a internação de Tancredo na madrugada da posse, em 15 de março de 1985. Figueiredo, que apoiava Maluf, rompeu com Sarney que presidia o PDS e era a favor do ministro do Interior, Mário Andreazza, contra Maluf (da cisão, nasceu o PFL, que viabilizou, com seus votos a vitória folgada de Tancredo), saiu por uma porta lateral, amuado, e não passou a faixa.



Mas o presidente eleito já tinha escolhido o ministério herdado por Sarney, que virou presidente efetivo após a morte de Tancredo Neves, em 21 de abril de 1985. Só em agosto, Sarney foi trocar as primeiras peças do ministério. E logo a mais importante: pôs o desenvolvimentista Dilson Funaro, que estava no BNDES, no Ministério da Fazenda, que Tancredo confiara ao sobrinho, Francisco Dornelles. Secretário da Receita Federal de Figueiredo e Procurador Geral da Fazenda Nacional, de Geisel, Dornelles negociou importante acordo de bitributação com os Estados Unidos, que incluía o fim dos depósitos prévios de importação (em moeda nacional), compensados por maiores minidesvalorizações da moeda (Delfim Neto, ao substituir Mário Henrique Simonsen no Planejamento, em agosto de 1979, ignorou tudo isso e desvalorizou o cruzeiro 30% em 7 de dezembro). Antes do Natal, a guerra do Irã com o Iraque provocou novo choque do petróleo e o Fed, dos EUA, para combater a inflação, elevou os juros a 19%: o Brasil quebrou em setembro de 1982, depois da moratória do México, em agosto daquele ano.



Agora, o mercado está mais sofisticado (algoritmos auxiliam projeções) e a doença de Lula deve ser precificada esta semana como um complicador a mais, em meio às expectativas para a formação dos postos chave do Ministério e, as definições do desenho da PEC que vai flexibilizar o teto de gastos para além de 2023. Pelo sim, pelo não, muita gente já presta atenção em Alkmin.