Lula tem PEC 87,6% maior que a de Jair

Então estamos combinados assim: para acomodar o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para 600 em 2023 (o Orçamento Geral da União) só previa R$ 405, e mais o aumento do salário mínimo para R$ 1.400, como prometeu Jair Bolsonaro, seriam precisos R$ 105 bilhões de estouro no teto de gastos. Esse estouro já estava implicitamente contratado se Jair Bolsonaro fosse reeleito.



Mas o eleitorado preferiu a volta do ex-presidente Lula. E, para atender as demandas sociais (uma questão menor para o atual presidente), Lula pediu, através de Proposta de Emenda Constitucional (PEC), apresentada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alkmin, um limite de gastos extra-teto até R$ 197 bilhões, ou R$ 92 bilhões (87,6%) maior para 2023 do que já se esperava.



Vozes do mercado financeiro que não foram tão veementes quando, ao longo deste ano, Jair Bolsonaro foi sucessivamente rompendo o teto para garantir gastos eleitoreiros de mais de R$ 170 bilhões, que inclui calote nos precatórios, renúncias fiscais (com o bolso da União e, sobretudo, dos estados e municípios – a serem ressarcidos pela União, no ICMS de energia elétrica, comunicações e combustíveis), além re redução de 35% nas alíquotas do IPI e a distribuição de R$ 42,5 bilhões (de julho a dezembro) em benesses para o eleitorado: o AB foi aumentado de R$ 400 para R$ 400, mesadas mensais de R$ 1 mil a caminhoneiros e taxistas e duplicação do Vale-Gás, agora viram grave risco para o equilíbrio fiscal.



Que o equilíbrio fiscal está comprometido para 3023, não resta dúvida. Mas a causa não é, necessariamente, o aumento de gastos, mas a interrupção do crescimento da receita por dois fatores: o PIB foi inflado e antecipado para crescer em 2022 (medidas como a antecipação do pagamento do décimo terceiro dos aposentados do INSS para maio e junho, além da liberação de saques até R$ 1 mil no FGTS fizeram o PIB acelerar 1,2% no segundo trimestre).



No terceiro, os gastos eleitoreiros mantiveram a economia aquecida, sobretudo no setor de serviços. Mas a desaceleração já veio no último trimestre na indústria e deve se acentuar ao longo de 2023. As projeções para 2023 apontam um crescimento de apenas 0,5% a 0,7% para o PIB (contra 2,7% a 2,8%) em 2022. Ou seja, o crescimento do PIB será 75% menor. E a base tributária ficou artificialmente baixa. A recomposição dos impostos baixados temporariamente até 31 de dezembro vai pressionar a inflação, que só baixou este ano, pelo corte eleitoreiro dos combustíveis, em especial a gasolina, em Transportes, da energia elétrica em Habitação e das tarifas de telefonia e internet em Comunicações, devido à queda do ICMS. Os demais preços não deram trégua. E juntos voltam a subir já neste quarto trimestre.



O ônus do estelionato eleitoral que tinha sido engendrado por Paulo Guedes para favorecer a reeleição de Jair Bolsonaro, cairia em seu próprio colo, se o presidente for reeleito. Agora, cairá sobre a equipe econômica, ainda não anunciada por Lula.



Elasticidade do teto



Mas há conceitos bem modernos e pertinentes na PEC proposta pelo vice Alkmin para excluir os gastos sociais do Bolsa Família (o programa desvirtuado por Bolsonaro e rebatizado de Auxílio Brasil), volta a se chamar Bolsa Família. Mas o desenho amplo, com distribuição extra de R$ 150 para cada filho na escola e com carteira de vacinação em dia até seis anos, é assunto para 2024, depois que uma clivagem no cadastro identificar efetivamente as famílias carentes com crianças em idade escolar.



Outras promessas de campanha, como isenção do Imposto de Renda na fonte para quem ganha até R$ 5 mil, deve esperar a reforma tributária. A reforma deve implicar simplificação de impostos federais no IVA (imposto de valor agregado) e eventual redução da carga atual, baseada em impostos indiretos (incidentes sobre os bens de consumo), mas com redirecionamento no tipo da carga ao padrão europeu.

Ou seja, maior peso nos impostos sobre a renda, o patrimônio e a riqueza, bem como o redesenho das contribuições da área financeiras, o que inclui tributação de lucros e dividendos, que podem ajudar a cobrir gastos sociais permanentes.



A PEC proposta por Alkmin mostra uma interessante sinergia no futuro governo Lula entre as ações de combate aos desníveis sociais e as medidas de preservação do meio ambiente. Neste aspecto, uma guinada de 180 graus nos dois aspectos em relação às atitudes do governo Bolsonaro – que cedeu, a duras penas às demandas do Congresso para elevar no começo da Pandemia da Covid-19 o Auxílio Emergencial do patamar de R$ 200 para R$ 500 (aí, Bolsonaro cravou R$ 600 para posar de mais generoso) e interrompeu o AB em 31 de dezembro de 2020, sem prever sua continuação no OGU de 2021, como se a Covid tivesse sumido – o programa só voltou em abril, com grande desgaste para o presidente, que nunca mais recuperou a popularidade.



A outra questão é a preocupação com o meio ambiente e a questão climática. Bolsonaro retirou o rigor da fiscalização do Ibama e da Polícia Federal às invasões de grileiros sobre florestas e à mineração em terras indígenas. Desmontou a governança do Fundo Amazônia, o que levou os dois principais mantenedores, a Noruega e a Alemanha, a suspenderem novas doações e a congelarem os R$ 3,8 bilhões do fundo durante o governo Bolsonaro. Tão logo Lula foi eleito, anunciaram o desbloqueio, em missão de boa vontade. Na COP 27, no Egito, onde foi como convidado especial, o presidente eleito transformou ruídos em músicas aos ouvidos ambientalistas e vinagre em vinho ecológico.



Quem paga impostos afinal?



A Associação Comercial de São Paulo divulgou hoje, com alarde, que o Brasil completou, às 3h07 desta quarta-feira, 16 de novembro a arrecadação de R$ 2,5 trilhões em impostos, tributos e taxas aos entes federativos (União, estados e muncípios). O fato ocorreu em 2022 com 20 dias e algumas horas de antecedência ao registrado no ano passado, que foi na véspera do Natal.



O maior crescimento da economia este ano e a escalada da inflação (mesmo com a derrubada dos preços da energia elétrica, combustíveis e comunicações, via menores impostos federais e o ICMS, desde julho) fizeram os preços, que tinham subido muito antes e nos demais itens do IPCA superar a inflação acumulada no ano passado até outubro: o IPCA somou 4,70%, mas a Alimentação subiu 10,32%.

O que eu sempre condenei neste levantamento do ”Impostômetro” é a postura dos empresários, sobretudo os do comércio, como se eles fosse os grandes pagadores de impostos.



A justiça tem de ser feita – e o desenho da carga tributária brasileira alicerçada nos impostos indiretos, confirma isso – quem paga os impostos no Brasil é o consumidor. Vale dizer, o povo brasileiro.



O comerciante (quando não nos vende sem nota fiscal, fato comum na vendinha, no açougue, na mercearia, na loja de ferragem ou material de construção, uma sonegação brutal que se o comprador tivesse consciência cobraria desconto mínimo de 25%) é um mero recolhedor de impostos que nós pagamos no seu caixa e que ele transfere (ou deveria transferir – se sonega a NF, não o faz) para o Tesouro Nacional/Receita Federal após alguns dias.



Os bancos fazem a mesma coisa, quando se arvoram de grande pagadores de impostos (IOF e IR em transações financeiras). Até transferir ä Receita e ao Tesouro podem fazer aplicações de Tesouraria engordando os lucros (como fazem as grandes cadeias industriais e comerciais). Mesmo os impostos que incidem sobre o lucro líquido do comércio, da indústria, dos bancos e demais atividades de serviço (salvo a vendinha do seu Manoel), já são previamente calculados e debitados na conta do consumidor.



Os empresários têm razão, sim, de reclamarem do emaranhado de impostos (federais e estaduais – estes, não são uniformes, o que é um trabalho extra para quem opera em várias regiões do país). Daí a urgência da simplificação tributária na reforma a ser discutida no Congresso. Mas nos poupem quanto ao peso da carga tributária. Nós é que carregamos os impostos no bolso.