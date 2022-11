O deve e o haver, o que vale em 2023?

Há muita retórica ideológica sobre o buraco fiscal que o Brasil terá em 2023, quando o ex-presidente Lula volta ao poder. Tanto ele como Bolsonaro prometeram manter o Auxílio Brasil (que Lula rebatizará de Bolsa Família) em R$ 600. Na proposta de Orçamento Geral da União 2023, o governo Bolsonaro garantia R$ 405 ao Auxílio Brasil. Faltariam R$ 195 mensais. Na campanha, o atual presidente anunciou salário mínimo (hoje em R$ 1.212) de 1.400, mas só previu R$ 1.302 no OGU; Lula prometeu repor a inflação e dar um ganho real até 1,4% (média do PIB dos últimos cinco anos). Isso daria R$ 1.320, menos que os R$ 1.400 prometidos por Bolsonaro.



Para fazer as reduções temporárias de impostos até 31 de dezembro (e maquiar a inflação no 3º trimestre, às vésperas das eleições, que funcionou para fazer uma grande bancada aliada a Bolsonaro na Câmara e no Senado, mas não garantiu a reeleição), além dos gastos de R$ 42,5 bilhões em dinheiro distribuído aos eleitores, o governo obteve a aprovação do “estado de emergência” no Congresso, que deu perdão (“waiver”) de um estouro de R$ 100 bilhões no teto de gastos do Tesouro.



Lula fez mais promessas de campanha: além do Bolsa Família de R$ 600, prometeu pagar R$ 150 às famílias por cada filho na escola até seis anos e carteira de vacinação em dia, a volta da farmácia popular e da merenda escolar, e programas na área cultural e social. Outras promessas incluíam a isenção do Imposto de Renda na fonte para quem ganha até R$ 5 mil e reajuste para o funcionalismo público. Para manter as promessas do BF de R$ 600 e o SM real, seriam precisos (com Lula ou Bolsonaro) R$ 70 bilhões; para atender todas as promessas de Lula a necessidade subiria a R$ 175 bilhões.





Realidade ou ficção?



Essa diferença de R$ 105 bilhões entre o rombo deixado por Bolsonaro e o aventado para o governo Lula, caso insista em cumprir todas as promessas em 2023 criou um divisor de águas nos comentários dos economistas e analistas da economia. Parece sensato que o governo Lula não vá querer quitar todas as promessas em 2023. O Bolsa Família foi desvirtuado pelo Auxílio Emergencial (que depois virou AB). Precisa de clivagem no cadastro dos beneficiários para voltar a seus objetivos iniciais de promoção social das novas gerações. Isso exige tempo. Portanto, é ideia mais provável para o fim de 2023 ou para 2024.



Mexer no Imposto de Renda antes de uma reforma tributária (na qual poderia ser incluída a taxação de lucros e dividendos para reformar programas sociais) parece também insensatez. Categoria em que também se alojaria um aumento para o funcionalismo antes que o governo Lula (que mal sabe da real situação deixada por Bolsonaro) tivesse certeza de que pisaria em terreno seguro em relação às receitas da arrecadação (há dúvidas sobre a trajetória da inflação em 2023 e o crescimento do PIB (confiando na boa safra agrícola, o Itaú, que agora espera alta de 2,7% para o PIB deste ano, revisou de 0,5% para 0,7% a previsão para o desempenho da economia em 2023). Será um cenário estreito.



Mas o próprio coordenador da transição do governo Bolsonaro, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (senador licenciado do PP-PI), que é um dos líderes do PP, um dos partidos da base aliada de Bolsonaro se comprometeu a garantir uma PEC com aumento de R$ 70 bilhões no teto dos gastos para contemplar os R$ 600 do AB-BF em 2023 e o aumento real do salário mínimo.





Que tal um pouco de Keynes?



Nossos economistas deveriam reler um pouco das teorias de John Maynard Keynes, o genial economista inglês, que deu origem ao “New Deal” de Roosevelt, que tirou a economia americana da Grande Depressão, em vez de se prenderem à ortodoxia monetária e fiscal. Os impactos dos aumentos de gastos foram um pouco desmentidos na pandemia, reforçando a noção de que a aplicação do “quantitative easing” não gerou a inflação descrita nos livros-textos (o que houve de pressão veio do lado da oferta, com as crises nas cadeias produtivas por causa da Covid na China e da alta dos combustíveis, após a invasão da Rússia na Ucrânia). André Lara Resende tem escrito sobre isso, mostrando que a Teoria Quantitativa da Moeda tem limitações reais.



Se Keynes não fosse suficiente, que tal lembrar dos impactos do Plano Marshall para recuperar (a partir de 1948) a economia dos principais países europeus devastados pela 2ª Guerra? Vencedores pelo mundo ocidental, (a União Soviética tinha criado a “cortina de ferro”, isolando os países do Leste da economia de mercado), os Estados Unidos ficaram sem parceiros comerciais. A injeção de bilhões de dólares no Reino Unido, França, Itália, Alemanha Ocidental, Holanda e Bélgica criou demandas nesses países, supridas pelos EUA. Com o tempo, o comércio teve mão dupla e foi um ganha-ganha.





Guedes fez IBC-Br crescer 1,36% no 3º tri



Olhar o aumento dos gastos apenas pelo lado das despesas é um erro crasso. Porque mais dinheiro circulando gera consumo e faz a economia crescer. Foi isso que fez, a grosso modo, Paulo Guedes ao turbinar o PIB no 2º trimestre, que cresceu 1,2% segundo o IBGE (quando antecipou o pagamento do 13º salário do INSS para maio e junho e ainda liberou saques de R$ 1 mil no FGTS).



No 3º trimestre, pelos dados divulgados hoje do IBC-Br do Banco Central, a prévia do PIB cresceu 1,36% de julho a setembro. Nesse período, o governo iniciou a redução temporária do ICMS e outros impostos sobre energia elétrica, comunicações e combustíveis e destinou R$ 42,5 bilhões a serem distribuídos no aumento de R$ 400 para R$ 600 no Auxílio Brasil, mais mesadas de R$ 1 mil para caminhoneiros e taxistas, além de duplicaro vale-gás.



Houve deflação de 1,33% no período (a inflação voltou em outubro, com alta de 0,59% no IPCA), mas pelos lados do Banco Central, mesmo com dois tombos mensais de-0,7% na indústria em agosto e setembro, os segmentos de serviços e comércio foram impactados pela injeção de recursos direta e indireta (redução dos custos da energia para a classe média). O efeito real no PIB será divulgado pelo IBGE no dia 1º de dezembro. Mas está claro que os estímulos que os gastos/investimentos que vierem a ser feitos pelo governo Lula não contarão apenas no lado do Deve. A coluna do Haver (ou seja, das receitas), vai ter resposta. Portanto, o gasto líquido será atenuado. Isso os ortodoxos precisam entender.







O deve e o haver de Bolsonaro



Muita gente estranhou que o PL se disponha a pagar um salário mensal de mais de R$ 39 mil a Jair Bolsonaro, quando deixar a presidência da República em janeiro. Como ele tem aposentadoria como deputado e militar, os ganhos vão praticamente dobrar.



Mas parece ser compensação bastante justa do partido do chefão Valdemar Costa Neto. Com a filiação de Bolsonaro ao 22 para concorrer à reeleição, o PL cresceu tanto nas eleições na Câmara, no Senado e nas assembleias estaduais que vai jorrar dinheiro pelo forte aumento do fundo eleitoral.