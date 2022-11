Transição busca gastar mais com receita curta

Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento de economia e mínima isenção política sabe que o governo Bolsonaro, por artimanhas do ministro da Economia, Paulo Guedes, armou um cenário para o PIB estar em alta às vésperas da eleição, o que reduziria o desemprego. Para isso, antecipou-se o 13º dos aposentados do INSS em maio e junho e houve saques até R$ 1 mil no FGTS. O quadro ficaria melhor se a inflação fosse derrubada. O que se fez.



A inflação disparara com a alta dos preços do petróleo e combustíveis, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso engordou a arrecadação em termos reais (acima da inflação), numa economia turbinada. Como não podia conter a inflação dos alimentos e outros bens, o governo agiu como cirurgião, resolvendo atacar essa gordura para aliviar o bolso da classe média.



Fez uma “lipo” para tirar essa gordura, abrindo mão de R$ 100 bilhões na arrecadação de impostos: baixou em 35% o IPI, zerou a tributação do CSLL sobre gasolina e etanol e outros combustíveis e sacou sobre o ICMS dos estados e municípios, reduzido temporariamente até 31 de dezembro de 30/31% para 17% sobre energia elétrica, comunicações e combustíveis.



Mas não bastava. Faltava aliciar quem ganha até 2 salários mínimos, o grosso do eleitorado que manifestava desagrado com a falta de atenção aos mais pobres por parte do governo Bolsonaro e queria a volta do ex-presidente Lula. Aí, o governo quase exclamou “eureca”. Bolou, com um hipotético “estado de emergência” (desmentido pelos próprios anúncios do governo de pujança do crescimento, estimado em 2,7%), um plano para furar o teto de gastos.



A licença foi para fazer imorais gastos eleitorais de R$ 42,5 bilhões para serem distribuídos aos inscritos no Auxílio Brasil (novo nome do Bolsa Família, fundido ao Auxílio Emergencial, elevado de R$ 400 para R$ 600). Mesadas de R$ 1 mil foram aprovadas, até dezembro, para caminhoneiros autônomos e taxistas e o vale gás foi duplicado. Para garantir os gastos eleitorais, o governo raspou as diversas rubricas do Orçamento 2022, sendo que vários programas sociais, como transporte e merenda escolar, creches, segurança hídrica no Nordeste, e agricultura familiar foram cortados em mais de 90%.



O dócil Congresso aprovou tudo, inclusive com o voto final do PT (quem iria ser contra algo que aliviaria o sofrimento de 33 milhões de famintos?). Mas, apesar de todos esses abusos e de garantir que ia manter o Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023 (embora o projeto do Orçamento Geral da União de 2023 só previsse verba para R$ 405) e aprovar salário mínimo de R$ 1.400, Bolsonaro perdeu.





Demandas que não cabem no OGU



Se Bolsonaro fosse reeleito, já seria difícil acomodar o figurino de suas promessas eleitoreiras no Orçamento Geral da União de 2023, que terá de ser votado no Congresso antes do recesso, em 23 de dezembro. Mas a tradição do Congresso é aprovar metas propostas pelo Executivo, mesmo quando inexequíveis. Isto porque joga-se com dois fatores que podem engordar a arrecadação: uma inflação maior e um crescimento acima do previsto.



No caso de 2023, o governo Lula tem um amplo leque de demandas sociais e a promessa de retomar o Bolsa Família com R$ 600 e mais R$ 150 por filho na escola (e carnê de vacinação), além de reajuste real para o salário mínimo. Mas as receitas, que já encolheram na expansão pela redução das alíquotas, tendem a murchar mais com a desaceleração, que já contamina setores da economia neste 4º trimestre e projeta crescimento de 0,5% a 0,8% no ano que vem (20% do que se terá em 2022).





Auditoria da equipe de Transição



É dentro deste quadro, de tatear às cegas sobre um Orçamento que já virou ficção este ano e que, em 2023, não conta com parâmetros confiáveis, que a Equipe de Transição chefiada por Geraldo Alkmin (PSB), vice-presidente eleito com Lula, pretende fazer ampla auditoria das contas deixadas por Bolsonaro. A equipe foi dividida em quatro coordenações e 31 núcleos temáticos. Os grupos ficarão divididos em temas como educação, saúde, cultura, segurança pública, assistência social, meio ambiente e economia, claro.



O coordenador executivo será o deputado Floriano Pesaro (PSDB), ligado a Alkmin, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, ficará com a articulação política, ligada a um comitê partidário integrado por líderes de 11 siglas, além do PT e PSB, que encabeçaram a chapa vencedora (PSD, PSB, Agir, Pros, PT, Avante, Solidariedade, PV, Psol, PCdoB, Rede e PDT). Esta já é uma base política inicial de apoio. Outras adesões virão,



Os economistas André Lara Resende e Pérsio Arida, articuladores do Plano Real, o professor da PUC-Campinas, Guilherme Mello, e o ex-ministro da Fazenda de Dilma, Nelson Barbosa, comandarão os levantamentos de dados sobre a economia.



O diagnóstico da assistência social ficará com a candidata do MDB, senadora Simone Tebet, a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Teresa Campello, em cuja gestão os programas sociais do governo FHC foram aglutinados no Bolsa Família, a ex-ministra do Desenvolvimento Social de Dilma, Márcia Lopes, e o deputado estadual (PSD-MG), André Quintão, que atuou na área social do governo de Fernando Pimentel, em Minas Gerais.



Por enquanto a tarefa dos dois grupos é encontrar meios (no âmbito fiscal) para bancar as demandas que serão quantificadas pela equipe da área social. As estimativas variam de R$ 175 bilhões a R$ 300 bilhões como o somatório das demandas, que não encontram teto na atual projeção do OGU 2023. O mais provável é que se dilatem as despesas para além de 12 meses.





O mercado quer nomes da Economia



Como o governo Lula não pensa em comprar briga para acabar com a autonomia do Banco Central, que, pela Lei, continua até 31 de dezembro de 2024 sob o comando de Roberto Campos Neto, os agentes econômicos, em especial, o mercado financeiro, querem saber dos nomes que vão chefiar os principais cargos derivados do desmembramento do Ministério da Economia (Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, Trabalho e Previdência).



Já foi dito que quem integra as comissões não necessariamente será ministro (mas também não está excluído), surge uma bolsa de apostas. E, do mesmo modo, correntes de economistas que estarão alijadas do futuro governo começam a juntar pedras para malhar o(s) futuro(s) Judas. O nervosismo com a eleição para a composição do Congresso dos Estados, que pode levar Joe Biden a perder a liderança no Senado, agitou mais os mercados.



O Judas da vez é o ex-ministro da Educação, Fernando Hadadd, derrotado em 2018 para a presidência por Bolsonaro e agora para o governo de São Paulo, pelo ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos -SP). Uma parte do mercado apostava as fichas em Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda de Temer e ex-presidente do Banco Central de Lula (2003-2010).





FGV: mercado de trabalho cai forte em outubro



Um novo indicador revela que as mágicas econômicas não duraram até a eleição (a realidade será conhecida nesta e nas próximas semanas, mostrando que tudo não passava de um estelionato eleitoral, como fez Dilma, em 2014).



Após registrar cinco avanços em seis meses, o Indicador Antecedente de Emprego da FGV caiu 4,8% em outubro frente a setembro, para voltar aos 79,8 pontos, patamar similar ao observado em abril, o qual está 11,4% abaixo do melhor resultado desde o início da pandemia (registrado em agosto de 2021 com 90,1 pontos), e 13,7% abaixo da média de resultados do 1º bimestre de 2020, fase imediatamente anterior à chegada da Covid-19 ao país. A média móvel trimestral também interrompeu sequência de cinco altas, caindo 0,8%.





Cai consumo de carne e alimentos



Uma boa radiografia de como a área econômica cruzou com a social foi dada pela pesquisa da Hellosafe sobre os impactos da inflação nos hábitos de consumo da classe média ao longo de 2022. Segundo a pesquisa, após a pandemia, a inflação abalroou em cheio os carrinhos de compras nos supermercados. Muitos produtos foram cortados.



Apontada por 45% dos entrevistados como o alimento que mais subiu nos mercados, a carne foi cortada no cardápio por 17% das famílias. O comportamento mais comum, apontado por 45%, foi a troca das marcas tradicionais por outras mais em conta. Mas 29% simplesmente desistiram das compras. Vejam os bens que mais subiram.