BC mapeia riscos climáticos nos negócios

Não é de hoje que o Banco Central, de Roberto Campos Neto, acompanha os impactos das mudanças climáticas nos negócios. Desde março de 2020, em suas palestras sobre os efeitos da pandemia da Covid-19, Campos Neto apresentava quadros mostrando os impactos que a transição da economia atual (com alta emanação de gás carbônico) para a uma economia limpa (verde e descarbonizada) iam provocar na inflação e nos negócios. Bem ao estilo chinês, indicava desafios e oportunidades à frente.



Um dos quadros apontavam a transformação na valorização dos minérios e as principais commodities exportadas pelo Brasil. A pauta das exportações é liderada pelo complexo soja (em grão, farelo e óleo). Mas a soma das vendas de petróleo bruto e derivados, sobretudo óleo combustível (“bunker”) se aproxima do complexo soja. O 3º elemento é o minério de ferro. De janeiro a outubro deste ano, o complexo soja arrecadou US$ 53,5 bilhões; o petróleo e derivados renderam US$ 44, 1 bilhões e o minério de ferro US$ 24,8 bilhões.



Nos quadros do Banco Central, com projeções intermediárias (2030) e a médio prazo (2050), o petróleo dará lugar a células de hidrogênio e o minério de ferro perderá espaço para o lítio (usado nas baterias elétricas dos veículos), que terão mais consumo de alumínio na sua fabricação do que o peças em ferro. Isso implicará ainda perda relativa na participação de produtos derivados da transformação do minério de ferro (chapas de aço e outros produtos semiacabados de aço venderam US$ 5,5 bilhões e o ferro-gusa mais US$ 5,3 bilhões de exportações até outubro). Não se conhecem estatísticas sérias da exploração de lítio no Brasil ou do grafeno e do cobre, minerais do futuro.





REF mapeia os riscos



Passou meio desapercebido na divulgação do Relatório trimestral de Estabilidade Financeira (REF) que o Banco Central divulgou 5ª feira, 3 de novembro, um box especial com aprofundamento das análises que os impactos das mudanças climáticas desenhadas para as próximas décadas (e que serão reafirmadas na COP 27, que se realizará a partir da próxima semana, no Egito) terá sobre algumas atividades econômicas, com os consequentes riscos de crédito para o Sistema Financeiro Nacional.



Vale ressaltar que o Relatório de Estabilização Financeiro, elaborado pela equipe da Diretoria de Fiscalização foi concluído bem antes de se conhecer o resultado do 2º turno (em 30 de outubro). As projeções são neutras e certamente o viés do impacto da transição climática sobre o ambiente de negócios será mais assertivo no governo de Luís Inácio Lula da Silva, que já foi convidado para participar da COP 27 (assim como o governo Bolsonaro).





Os setores mais afetados



Neste box, o BC identificou setores da economia que terão, alto, médio e baixo impacto das mudanças climáticas. Vamos começar de modo invertido.



Setores com Alto Impacto: Mineração de carvão; Arroz; Ferro-gusa e Aço; Cal, calcário, dolomita; Gado de Leite; Cimento; Extração e transporte de petróleo e gás natural; Gado de corte.



Setores com Médio Impacto: Transporte aéreo; Suínos; Ferroligas; Soja; Transporte rodoviário de passageiros; Milho; Não-ferrosos; Transporte rodoviário de carga



Setores com Baixo Impacto: Têxtil; Mandioca; Alimentos e Bebidas; Transporte ferroviário; Cerâmica; Demais Agrícolas; Transporte hidroviário; Outras indústrias; Indústria Química; Feijão; Papel e celulose; Aves; Mineração; Cana de açúcar.





Riscos concentrados



O Banco Central procurou identificar os riscos de créditos pela natureza do tomador (pessoa física ou jurídica) entre os setores que serão mais afetados pelas mudanças climáticas. De acordo com o REF, “os segmentos Criação de Bovinos para Corte, Transporte de Cargas e Soja respondem por mais de 70% da exposição ao risco de transição” e identificou os créditos de cada área.



O Transporte Rodoviário (R$ 100,2 bilhões), especialmente de carga (R$ 81,4 bilhões), ao lado da Criação de Bovinos para Corte (R$ 28,6 bilhões) e da indústria de Ferro-gusa e Aço (R$ 22,1 bilhões) são as maiores fontes de exposição do crédito entre as pessoas jurídicas (PJs).



Entre as PFs, a exposição se concentra, além de em bovinos para corte (R$ 98,6 bilhões), na produção de soja (R$ 75,6 bilhões). Consideradas as exposições PF e PJ, os recursos destinados à criação de gado para corte totalizam R$ 127 bilhões. Esse volume corresponde a 32% das exposições com médio e alto risco. As instituições de menor porte possuem proporcionalmente maior exposição ao risco de transição.



Comparado aos 8% de exposição média no SFN, as instituições do segmento S4 - os quatro maiores bancos - BB, Itaú, Bradesco e Caixa Econômica Federal tem uma posição exposta de 14,6%. Entre os cinco maiores (que inclui o Santander), o índice cai para 14,3%.





Matriz energética



Para o segmento “Geração de Energia” foi utilizada uma metodologia específica para aproximação do nível de risco de transição. Nesse setor, o risco da empresa depende do percentual de cada fonte de energia utilizada no processo de geração de energia elétrica, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



Processos que utilizam combustíveis fósseis (exceto gás natural) ou queima de resíduos na geração foram classificados como altamente expostos ao risco de transição; aqueles baseados em florestas (cultivadas para essa finalidade) ou gás natural teriam média exposição; as demais fontes de energia têm risco baixo ou nulo. Por essa razão, no segmento “Geração de Energia” há CNPJ associados aos três níveis de risco: baixo, médio e alto.





O risco maior é dos pequenos



O conjunto de instituições com maior percentual de exposição é formado basicamente por entidades de menor porte especializadas em financiamentos de frotas de veículos pesados ou em financiamentos de crédito rural. Entre as cooperativas, por exemplo, financiamentos agrícolas respondem por cerca de 23% da carteira total.



Entre as demais instituições, esse percentual é inferior a 9%. De qualquer forma, em mais de 60% das instituições, que respondem por 70% do crédito total, a exposição não chega a 8% das 127,12 respectivas carteiras.





Risco de Seca extrema



O REF usou ainda três cenários com projeções do estado atual de pluviosidade nas diversas regiões agrícolas do país (e que são geradoras/dependentes de energia) para avaliar os riscos em 2030 e 2050 a “uma análise de sensibilidade da carteira de crédito do SFN ao risco de secas extremas. A simulação apresentada avalia a exposição das carteiras de crédito de IFs integrantes do SFN à eventual ocorrência de seca extrema no território nacional”.



O trabalho mensurou quanto da atual carteira de crédito foi concedida para tomadores que estão em municípios e setores que serão significativamente afetados num cenário de seca extrema projetado para 2030 e 2050. Também avaliou-se a contribuição dessas operações para a formação da receita com operações de crédito para o SFN.



O REF observa que “as análises de impacto do risco climático em sistemas financeiros apresentam limitações. A metodologia tradicional utilizada em testes de estresse macroeconômicos assume balanços estáticos ou passivos, o que é razoável para horizontes temporais mais curtos de 3 a 5 anos, prazo típico para esse tipo de exercício. Essa hipótese, no entanto, é questionável para os horizontes de tempo que envolvem análises climáticas, que tipicamente são de longo prazo”. Também os dados históricos para avaliações dessa natureza podem não ser um bom parâmetro para se estimar comportamentos futuros do risco climático, dada a alta incerteza e a não linearidade dos impactos, além de que a mudança climática poderá acima de tudo ser uma mudança de padrão, tornando pouco úteis eventuais dados históricos existentes”.



De qualquer forma, a conclusão é de que “a renda das carteiras ficaria comprometida pela evolução do risco de municípios vulneráveis à seca extrema. A renda da carteira de crédito também poderia ser impactada como consequência da exposição de crédito aos municípios e setores mais expostos à seca, embora com pouca relevância. Considerando os riscos médio e alto, cerca de 15% da renda de crédito do sistema estariam comprometidos no cenário de seca em 2050. Embora ainda pouco significativos, esses números mostram que a rentabilidade pode vir a ser outro canal por onde as IFs seriam impactadas pelo risco climático físico.





