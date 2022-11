OGU 2023 e o crime de lesa-pátria na Petrobras

O 1º dia de reunião, no campo neutro do Tribunal de Contas da União (TCU), presidido por Bruno Dantas, entre a equipe de transição do governo Lula, liderada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alkmin, e os responsáveis, no Congresso, pelo Orçamento Geral da União de 2023 - que também iria estourar as metas se Bolsonaro fosse o vencedor -, nesta 5ª feira, 3 de novembro, mirou definir que mecanismos serão mais ágeis para enquadrar o OGU (ainda não aprovado) ao figurino das demandas geradas pela vitória de Lula nas eleições.



Até agora não houve reunião de fato entre quem deve responder pela transição no governo Bolsonaro (pelo decreto criado por Fernando Henrique Cardoso, o encargo é do chefe da Casa Civil - o ministro Ciro Nogueira, senador licenciado do PP-PI) e o coordenador da transição do futuro governo (Alkmin). Provavelmente, só na 2ª feira, 7 de novembro, as reuniões começarão para valer, com perda de uma semana.



Hoje, Ciro Nogueira, acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem as informações mais relevantes das contas públicas que condicionam os limites (já furados do OGM de 2023), se reuniu com os ministros do TCU. Os dois comunicaram oficialmente a disposição (obrigatória) de abrir a “caixa preta”. Mas não houve, ainda, o olho no olho. Só encontros bilaterais.



Para não perder tempo - o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2023 tem de ser aprovado em dezembro nas duas casas do Congresso virtualmente até antes do recesso, em 23 de dezembro - a força tarefa designada pelo futuro governo, com a intermediação do ministro Bruto Dantas, do TCU, se reuniu ainda com o presidente da Comissão Mista do Orçamento, deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) e o relator da CMO, senador Marcelo Castro (MDB-PI), para encontrarem mecanismos capazes de queimar etapas no ajuste do OGU.



As reuniões entre as equipes de transição buscam avançar, no ajuste do foco principal que é o Orçamento da União de 2023, que tem definições importantes a serem feitas - o critério de reajuste e o valor do salário-mínimo, e a garantia do Auxílio Brasil de R$ 600 (no PLOA apresentado por Bolsonaro consta verba para apenas R$ 405), por exemplo. Pode facilitar o fato de serem piauienses, além de Nogueira e o relator da CMO, o senador eleito pelo PT-PI, o ex-governador Wellington Dias, que faz parte da comissão indicada pelo PT.





Propostas de PEC de transição



Hoje, na primeira reunião entre a força tarefa do PT e a Comissão Mista do Orçamento, para dar urgência na tramitação, talvez até aproveitando Proposta de Emenda Constitucional já existente, que se utilize a tramitação paralela e previsão de despesa condicionada (como o governo Bolsonaro agiu no caso do adiamento dos precatórios) para que haja tempo suficiente para a apreciação dos ajustes ao PLOA 2023. O objetivo é ter um “waiwer” (perdão) por eventual estouro de metas, como se fez no governo Bolsonaro em 2020, 2021 e 2022.



Nos valores, o grupo técnico do governo Lula (composto por técnicos do escalão intermediários, a serem nomeados com cargos equivalentes a DAS, com liberdade para cobrar dados de cada ministério) vai trabalhar no detalhamento. As prioridades são atender o Auxílio Emergencial e dar início aos compromissos assumidos no período eleitoral. Para o salário mínimo, além da reposição da inflação do INPC, o novo governo quer dar aumento extra referente à média de variação do PIB nos últimos cinco anos (de 1,3% a 1,4%).



Todos serão acompanhados pela equipe política, composta por senadores e deputados eleitos pelo PT, que têm autoridade para transitar nas áreas mais diversas. Além do vice presidente eleito Geraldo Alkmin, fazem parte do grupo político, a presidente do PT, Gleisi Hofmann, o coordenador do plano de governo do PT, Aloísio Mercadante, e os senadores petistas Jean Paul Prates RN), Paulo Rocha (PA), Wellington Dias, e ainda o senador do MDB-RO, Confúcio Moura, que fazia parte da coligação de Lula. E ainda os deputados Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, Rui Falcão (SP), Ênio Verri (PR) e Paulo Pimenta (RS).





Crime de lesa-pátria na Petrobras?



No mesmo dia, em que representantes do governo Lula discutiam meios de abrigar propostas no OGU de 2023, a Petrobras, que foi usada na campanha da reeleição por Jair Bolsonaro, incluindo a antecipação de dividendos ao Tesouro Nacional para o governo bancar os R$ 100 bilhões despejados na campanha governo, reúne o seu Conselho de Administração para aprovar o resultado do 3º trimestre. Mais do que o lucro, estimado pouco acima de R$ 43 bilhões, (R$ 54,44 bilhões no 2º trimestre), trama-se uma distribuição abusiva de até R$ 50 bilhões em dividendos aos acionistas.



Isso seria feito para ajudar o governo Bolsonaro a não estourar metas fiscais. Na verdade, para cobrir os gastos abusivos na campanha eleitoral, na chamada PEC das bondades, quando foi aprovado no Congresso o “estado de emergência” que permitiu ao governo furar teto de gastos, abrir mão de impostos e distribuir mais de R$ 42,5 bilhões a eleitores (através do Auxílio Brasil, aumentado de R$ 400 para R$ 600, mesadas de R$ 1 mil a caminhoneiros e taxistas, dobrar o auxílio do Vale-Gás, além de adiar precatórios. O governo raspou o tacho, catou “garrafas vazias” para vender.



As estatais, a começar pelos bancos públicos, foram chamadas a antecipar pagamentos de dividendos e a liquidar as dívidas contraídas com o Tesouro Nacional no governo Dilma, para atender setores considerados prioritários. Na Petrobras, além da distribuição de R$ 101,4 bilhões do lucro de R$ 106,6 bilhões de 2021 sob a forma de dividendos, (dos quais a União recebeu R$ 37,3 bilhões), no 1º semestre deste ano a estatal já distribuiu R$ 87,8 bilhões, cabendo R$ 25,2 bilhões ao caixa do Tesouro. Somando os montantes de 2021, e os antecipados deste ano, a Petrobras funcionaria como uma "ordenhadeira", distribuindo mais de R$ 200 bilhões no ano. "Essa gestão irresponsável nem um dono de botequim faria", critica alta fonte ligada ao governo Lula.



Pela Lei das Sociedades Anônimas (6.404-76), as companhias de aberta aberto são obrigadas a distribuir um mínimo de 25% do líquido aos acionistas. Quando não há especificação, a distribuição pode chegar ao máximo de 50% do lucro auferido. Por considerar abusiva a distribuição, sobretudo neste período de transição em que o governo eleito pode ter planos diversos para a Petrobras (se Bolsonaro fosse reeleito o processo de desinvestimento avançaria até a possível privatização da companhia), a Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras (Anapetro) enviou uma carta ao conselho de administração da estatal pedindo que o colegiado se abstenha de votar na reunião de hoje a aprovação da distribuição de dividendos da companhia.



O lucro da Petrobras será divulgado hoje à noite, após o fechamento dos mercados de ações no Brasil e em Nova Iorque, onde seus papéis estão listados.





Lucros bancou viagens a Miami



Após pesados prejuízos em 2014 e 2015, quando a reversão das expectativas de preços do petróleo nos mercados internacionais, depois da crise financeira mundial de 2008, e os desvios identificados e confessados na Operação Lava Jato tornaram vários projetos inviáveis, a Petrobras, que ficou muito endividada, mas jamais chegou a R$ 900 bilhões, entrou em processo de desinvestimento e centrou o foco no pré-sal, que hoje produz 73% do petróleo do país. Aí, com o alinhamento dos preços dos derivados ao mercado internacional (PPI), a estatal passou a gerar fortes lucros. Conheço acionistas da Petrobras que ganharam um bom trocado e foram espairecer em Miami.



Vale lembrar que antes da decisão de vender 50% do parque de refino no governo Temer, os planos de refinarias - as do Ceará e Maranhão morreram na fase inicial da terraplanagem; o Comperj, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, em Itaboraí, foi descontinuado em 2009, em seguida à crise financeira mundial de 2008; e a fase 2 da refinaria Abreu e Lima (PE), a única atropelada, de fato pela Lava-Jato, já tinham sido arquivados no governo Dilma. Vários projetos de exploração&produção também sofreram reavaliação, gerando gigantescos prejuízos (“impairments”). Por isso a Petrobras não distribuiu dividendos de 2015 a 2017.



Com a volta dos lucros pela aplicação do PPI (o alinhamento dos preços do diesel, gasolina e GLP aos preços internacionais, gerou a a greve dos caminhoneiros em maio-junho de 2018. E foi objeto de seguidas reclamações do presidente Jair Bolsonaro, quando os reajustes da Petrobrás, acompanhando os preços internacionais, afetavam sua popularidade. Trocou, sem sucesso, vários presidentes da Petrobras.



Depois, com ajuda do Congresso, derrubou o ICMS dos combustíveis, energia elétrica e comunicações. No intervalo entre o 1º e o 2º turno a alta dos preços externos impediu a Petrobras de promover novas baixas (e a alta do álcool anidro, misturado em 27% à gasolina já provocava altas nas bombas na última semana da eleição). Ou seja, o próprio Bolsonaro tentou derrubar a PPI.



O que está em jogo, agora que Bolsonaro perdeu, é o Conselho ter a responsabilidade de esperar as diretrizes do novo governo ou manter a estratégia de raspar o lucro cujo objetivo era cobrir os rombos do Orçamento e funcionar como “outdoor fake” de uma gestão eficiente e responsável.