Dólar cai; Bolsa sobe com "silêncio ensurdecedor" de Bolsonaro

Já se passaram mais de 40 horas desde a proclamação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da vitória de Lula por 60,355 milhões de votos, contra 58,205 milhões de Bolsonaro, e até o momento o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro se mantém num “silêncio ensurdecedor”, da maior autoridade do país. Ele não foi capaz nem de agradecer à montanha que votos



Como não é do perfil de Jair Bolsonaro se omitir, está claro que mais do que não assimilar a derrota, ele está esperando que a reação dos bolsonaristas, liderada pelos bloqueios feitos pelos caminhoneiros nas estradas federais e estaduais, produza um impasse institucional que o leve a recorrer à intervenção militar.



Há quem duvida dessa intenção de não respeitar o resultado das urnas - já reconhecido pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e por seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e pelos governadores aliados Romeu Zema (MG) e Cláudio Castro (RJ), além do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia.



Entretanto, por que motivo, ao lado dos ministros mais chegados, o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio e o general Walter Braga, Neto, seu vice na chapa derrotada, foi convocado o jurista Ivens Gandra Martins?



Como se sabe, Ivens Gandra Martins, que era cotado para uma das duas vagas do Supremo Tribunal Federal que irão vagar em 2023, desde o ano passado tem uma interpretação muito peculiar do Artigo 142 da Constituição Federal, que autoriza o “Estado de Sítio” e a convocação das forças armadas para restabelecer a Ordem no país. Mas se a desordem é insuflada pelo próprio presidente, ao evitar reconhecer a derrota, qual a legitimidade disso?



Pelo sim pelo não, as instituições se mexeram. Os presidentes dos outros dois Poderes da República já se manifestaram. Até o vice-presidente, Hamilton Mourão reconheceu a derrota e se dispôs a apresentar as instalações do Palácio do Jaburu, reservado ao vice-presidente para uma visita guiada a Geraldo Alkmin e Dona Lu. Os partidos aliados a Bolsonaro também reconheceram a voz das urnas (que elegeu suas bancadas no 1º turno).





O último esperneio



Apesar de tudo, Jair Bolsonaro realizou na manhã desta 3ª feira, no Palácio da Alvorada, que virou seu refúgio de derrotado, uma reunião de emergência com ministros militares e aliados para discutir o fim dos bloqueios nas estradas brasileiras. Estiveram presentes o ministro da Justiça, Anderson Torres; o chefe da AGU, Bruno Bianco e o ex-ministro da Defesa e candidato a vice Braga Netto, o comandante da Aeronáutica, o Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Junior, o ex-ministro Rogério Marinho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.



Nos Estados Unidos, reza a tradição, que um presidente não reeleito passa a ser tratado como “pato manco” no período restante de seu mandato (lá é 20 de janeiro, quando ocorreu a posse do eleito). Aqui, seria 1º de janeiro. Mas, ao se omitir em tomar providências, Jair Bolsonaro assumiu a condição de “pato manco” (vozes maldosas dizem que se tivesse chamado o ex-ministro da Justiça e agora senador, Sérgio Moro, teria a companhia de um “marreco”).



De qualquer forma, como outros poderes agiram para restabelecer a ordem e o direito constitucional de “ir e vir”, incluindo o transporte de gêneros perecíveis, espera-se que Bolsonaro rompa o silêncio ainda hoje e fale sobre as manifestações.





Mercado ignora e já pensa além



Enquanto isso, enquanto o mercado já desfez as posições compradas nos mercados futuros de dólar e do Ibovespa, após o vencimento em 31 de outubro, e o dólar segue em baixa pelo 2º dia seguido, atingindo R$ 5,13, a menor cotação em um mês, o Ibovespa registra nova valorização de 0,65%, atingindo 116.787 pontos às 14 horas.





Crescimento ‘solou’ antes da eleição



O IBGE divulgou nesta 3ª feira, 1º de novembro, novo tombo de 0,7% na indústria em setembro, frente a agosto, que também encolhera 0,7%, mostrando que a mágica do crescimento para tentar turbinar as chances eleitorais do presidente Jair Bolsonaro acabou antes das eleições. Mas os dados que indicam uma queda acumulada de 1,1% de janeiro a setembro e de 2,3% em 12 meses. O nível de produção da indústria ainda está 2,4% inferior à pandemia e 18,7% abaixo do nível recorde de maio de 2011. Na verdade, igual a janeiro de 2009.



Numa indicação de que o foco do governo de atacar a inflação a canetadas, para derrubar os preços dos combustíveis, energia elétrica e comunicações deu errado, pois os demais preços continuaram em alta acelerada, a começar pelos alimentos, o IBGE disse que, em setembro, “as quatro grandes categorias econômicas e 21 dos 26 ramos pesquisados mostraram redução”.





Produção de alimentos, a maior queda



A maior queda de produção (em ordem de importância) foi em produtos alimentícios (-2,9%), que se sucedeu a uma redução de 3,3% em agosto, denotando a perda do poder de compra da população. A queda de 4,6% em Bebidas (que integram o item Alimentos e Bebidas, com maior peso no IPCA), confirma isso. Após alta de 1,9% em agosto (muita gente gastou por conta da economia da gasolina- muitos postos continuam a vender cerveja), faltou dinheiro no mês seguinte.



E a produção de petróleo e derivados, que tinha subido em julho, com a redução do ICMS, e posteriores baixas de preços pela Petrobras, que alimentaram o consumo, teve fôlego baixo: em setembro a produção de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis encolheu 2,6%. Isso após cair 4,4% em agosto. Metalurgia registrou baixa de 7,6%, sendo superado pela queda de 8,8% em produtos de madeira.





Más perspectivas no comércio



O lucro recorrente de R$ 422 milhões da Cielo no 3º trimestre, com avanço de 10% sobre o 2º e crescimento de 99% sobre igual período do ano passado, mais que uma recuperação do varejo, foi visto pela Genial Investimentos como uma bela retomada da empresa, após os percalços de 2020 e 2021, com destaque para a redução das despesas.



O desempenho do varejo será medido no dia 10 de novembro, quando as três maiores empresas brasileiras de varejo e-commerce (MGLU3, VIIA3 e AMER3) vão divulgar seus resultados do 3º trimestre ao mercado. Para a Genial Investimentos, deve haver crescimento nas vendas das lojas físicas, sobretudo para a Magazine Luíza, e uma desaceleração nas vendas pelos canais digitais. A mais afetada será a Lojas Americanas. AGenial prevê que “todas as empresas devem registrar prejuízo líquido no período”, agravada por uma “desalavancagem operacional”.



A Genial estima que o Magazine Luiza deve ser a única empresa do setor a reportar um crescimento ainda que tímido no GMV Líquido Total, a R$ 14,1 bilhões (+2,7% a/a), com uma “inflexão positiva para o canal físico”.



Já a “Americanas deva apresentar mais um trimestre de prejuízo líquido”. Para os analistas da Genial Investimentos, a desalavancagem operacional deve jogar ainda mais “lenha na fogueira” da última linha da varejista. A previsão é de que a Americanas registre o maior prejuízo do setor de varejo e-commerce, estimado em R$ 294 milhões, com uma margem líquida de -5,7% (-560 bps a/a), em função da desaceleração de vendas no trimestre. Mas a gestora mantém a recomendação de investimento para Americanas, pois considera “que o valor negociado não reflete as operações do grupo” e vê grande valor, principalmente, a partir de um arrefecimento de juros ao final de 2023.





A carne é fraca



Já em relação às gigantes da carne brasileira (JBS e Marfrig), que atuam no mundo todo, a Genial espera que, “diante de um cenário mais desafiador para o mercado de carne bovina nos EUA”, haverá “uma performance mais fraca em relação a períodos anteriores”. A diversificação de produtos e mercado pode ajudar a atenuar as dificuldades. Quem sabe a volta do consumo de carne no mercado interno (a picanha e o churrasquinho prometidos por Lula), não animem as vendas para 2023.