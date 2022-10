Estados que fizeram a diferença

Na mais apertada eleição da história brasileira, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva conseguiu superar o presidente Jair Messias Bolsonaro por 2,139,5 milhões de votos (1,80%) dos 118,548 milhões de votos válidos, graças à enorme vantagem alcançada nos nove estados do Nordeste. Mas o desempenho de ambos em alguns dos maiores colégios eleitorais do país explica melhor de onde veio a diferença.



Dois estados resumiram a forte divisão dos brasileiros nesta campanha. Minas Gerais, 2º estado mais populoso e 2º colégio eleitoral do Brasil, é considerado o termômetro eleitoral do país porque reúne em si mesmo várias das regiões do Brasil. A região metropolitana em torno de Belo Horizonte, é a 3ª maior do Brasil, tanto em população, quanto em pujança econômica, sobretudo na indústria.



O Triângulo Mineiro é dominado pela pecuária e lavouras como café, cana de açúcar e citricultura. Mas, por estar no centro geográfico da maior região consumidora do Brasil (uma circunferência do Triângulo com vértice em Uberlândia, maior cidade da região) alcança, além de MG, São Paulo, o Rio de Janeiro, o Noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul e até Brasília e Goiânia. Por isso a Souza Cruz e outras grandes empresas atacadistas instalaram na região suas maiores fábricas e centros atacadistas, para que o despacho das mercadorias (e o recebimento das mesmas) não ultrapassasse o prazo de recolhimento dos impostos (sobretudo IPI).



A Zona da Mata e a região da Serra da Mantiqueira concentram indústrias (com epicentro em Juiz de Fora, e a cultura do café, que tem em Minas mais de 55% da produção nacional. Já o Nordeste de Minas, por seu desequilíbrio estrutural histórico, solo mais árido e ainda elevados índices de pobreza, que se alastram pelo Vale do Jequitinhonha, até hoje faz parte da Sudene.



Pois o resultado de Minas reproduziu (em escala maior) a imensa divisão do Brasil. Lula venceu por 49,6 mil votos de diferença, com 6.190,9 mil votos (50,20%), contra 6.1451,3 mil votos (49,80%) de Bolsonaro, uma margem de apenas 0,40% do total. Outro estado com final apertado foi o Amazonas. Lula venceu por 43,2 mil votos: 1.004,9 (51,10%), contra 961,7 mil (48,90%) de Bolsonaro.



A maior votação de Bolsonaro foi em São Paulo: 14,216,5 mil votos, contra 11.519,8 mil votos de Lula, mas a vantagem de 2.696,7 mil votos foi largamente anulada pela vantagem de 3.740,8 mil votos obtida por Lula na Bahia. O 4º colégio eleitoral do Brasil deu 6.097,8 mil votos a Lula, contra 2.740,8 mil de Bolsonaro. Com os 49,6 mil votos de vantagem em Minas, Lula somou quase anulou a vantagem de 3.999,2 mil votos de Bolsonaro no Sudeste, somando os 1.247,1 mil do Rio de Janeiro e os 255,4 mil votos Espírito Santos.



Os demais estados do Nordeste, liderados por Pernambuco, Maranhão, Ceará e Piauí, foram anulando as margens favoráveis a Bolsonaro em Santa Catarina (onde teve a maior vantagem sobre Lula - 69,27% a 30,73%), no Paraná e no Rio Grande do Sul. Os votos da Paraíba, do Rio Grande do Norte e Pará compensaram a vantagem de Bolsonaro no Sul e Centro-Oeste.





Os Estados que fizeram a diferença (em mil votos)

Mercado nervoso em dia de vencimentos



Os vencimentos dos contratos futuros de dólar, nesta 2ª feira, numa semana curta pelo feriado de 4ª feira (Finados), dia em que o Federal Reserve Bank dos Estados Unidos deve elevar a taxa de juros em mais 0,75 ponto percentual, provocaram fortes oscilações nos mercados após a vitória de Lula.



É preciso deixar a poeira abaixar para se divisar o horizonte ao longo da semana. E a reação do presidente Jair Bolsonaro (que até aqui não reconheceu a derrota) vai acalmar ou acirrar os ânimos. E as posições pró Bolsonaro ou pró Lula nos ativos do mercado vão ser ajustadas. O mercado aguarda sinais de Lula para a área econômica.