Deflação eleitoral infla salário real

É inegável. A indicação do economista Adolfo Sachsida para comandar o Ministério das Minas e Energia, em 11 de maio, em substituição ao almirante Bento Albuquerque, facilitou a coordenação da política econômica nas mãos do ministro da Economia, Paulo Guedes. Sachsida respondia no ME pela Secretaria de Política Econômica, que acompanhava a alta de preços e outros indicadores. A dupla identificou, entre os 377 produtos pesquisados nos índices mensais do IBGE, que a gasolina era o que mais pesava na inflação.



Assim, na reta final da campanha eleitoral, o governo, que arrecadara muito com a escalada da inflação, a partir da alta do petróleo e dos combustíveis, com efeitos múltiplos, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 28 de fevereiro, abriu mão de receitas, com isenções temporárias de impostos sobre energia, comunicações e combustíveis até 31 de dezembro de 2022, e com outra mão despejava, com a conivência do Congresso , que aprovou o “Estado de Emergência”, pelo menos R$ 50 bilhões no bolso do eleitor.



O objetivo de todo um conjunto de medidas para turbinar a economia já no 2º trimestre de 2022, com a antecipação do pagamento em maio e junho do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS, bem como a permissão de saques até R$ 1 mil do FGTS, foi que o PIB cresceu 1,2% de abril a junho. Com as liberações bilionárias de recursos de agosto em diante (R$ o Auxílio Brasil foi elevado de R$ 400 para R$ 600, caminhoneiros autônomos e taxistas receberão R$ 1 mil mensais até dezembro, além de duplicação do valor do vale gás, o governo esperava a repetição de forte crescimento no 3º trimestre e colher bons frutos para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.



Como o preço do barril de petróleo também chegou a baixar no final de agosto, trazendo para baixo as cotações dos combustíveis, depois das baixas naturais causados pela redução da tributação estadual e federal sobre os combustíveis, a Petrobras, sob nova direção 100% alinhada no PRB (Plano de Reeleição de Bolsonaro), que substituiu temporariamente o PPI (Paridade de Preços Internacionais), o governo derrubou o quanto pode o preço da gasolina.





A inflação removida a gasolina



Nos meses de julho, agosto e setembro (o trimestre pré-eleitoral) houve quedas de dois dígitos dos combustíveis, em especial da gasolina, que em setembro, já com o repique dos preços internacionais, devido ao recrudescimento das escaramuças entre Rússia e a Ucrânia e à chegada do outono-inverno no Hemisfério Norte, não pode ter redução mais forte pela Petrobras, situação mantida em outubro.



A relação entre queda da inflação para deflação e baixa da gasolina ficou evidente. O governo removeu a inflação com gasolina. Só que a maquiagem da inflação não impediu a alta dos demais itens de consumo, em especial, Alimentos&Bebidas e os gastos com o vestuário, a saúde, sobretudo remédios, e despesas pessoais.



Em julho, quando houve deflação de 0,68% no IPCA, a gasolina teve o preço reduzido em 15,48%, contribuindo, sozinha, para uma deflação de 1,04% no IPCA. Em agosto, quando houve deflação de 0,36%, a gasolina baixou 11,64% e contribuiu com deflação de 0,67% (outros produtos subiram e reduziram o impacto). Em setembro, quando houve deflação de 0,29%, a gasolina só baixou 8,33% e contribuiu com deflação de 0,42% no IPCA.



Os mais ricos, tiveram alívio nos combstíveis, que não chegou aos mais pobres, que continuaram a sentir a inflação aquecida. Por isso, os índices eleitorais de Bolsonaro melhoraram entre os mais ricos, que ganham acima de cinco salários mínimos (R$ 6.060), mas Lula avançou entre os mais pobres (até dois SM R$ 2.424), que são a maioria do eleirorado.





A mágica que inflou o salário real



No trimestre julho-agosto-setembro, quando a taxa de desemprego caiu para 8,7%, houve deflação acumulada de 1,32%. Só a gasolina acumulou baixa de quase 40% (39,66%) e contribuiu para deflação de 2,244% no IPCA, muito mais do que a deflação do período.



Isso explica a súbita “recuperação” do salário real e da massa real dos salários registrada pela PNAD Contínua do IBGE referente ao período julho-agosto e setembro (o da deflação de 1,32%). No período houve aumento real (descontada a inflação) da massa salarial de 4,8% sobre o trimestre anterior (quando a inflação foi positiva em 2,22%), o que pode explicar toda a diferença. Em 12 meses, houve aumento de 9,9%.



Na prática, como apontou a LCA Consultores “rendimentos médios real efetivo (R$ 2.749) e habitual (R$ 2.737) registraram relevantes altas de 0,8% e 1,4%, respectivamente, quando comparados ao mês anterior, mas ainda mostram quedas quando comparados a patamares pré-pandemia. Os rendimentos reais estão 5,4% (efetivo) e 2,3% (habitual) abaixo da média do ano de 2019”.



A consultoria acrescenta que a “esperada moderação no ritmo de crescimento da População Ocupada ao longo de 2022 a partir do 3º trimestre, tem se confirmado e este movimento deve se estender para 2023. Afinal, o espaço de recuperação das perdas provocadas pela crise sanitária tem diminuído e boa parte dos efeitos das medidas fiscais adotadas pelo governo nos últimos meses deve se diluir”. Ou seja, só é enganado quem quer.





Trabalho informal predomina



Um dado que deve preocupar a todos, menos ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que deixou escapar planos para desatrelar o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias da inflação (a regra atual é de atualização pelo INPC, que mede as despesas das famílias com renda até 5 salários mínimos - R$ 6.060, acrescido da variação do PIB), é o fato de que, apesar de a “economia estar bombando” [acho muito cafona esse termo] o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado (e recolhimento à Previdência Social, com garantia de aposentadoria no futuro), segue abaixo do contingente sem carteira assinada.



Em setembro, o total da população ocupada era de 99,269 milhões (e havia 9,5 milhões sem ocupação). Mas os trabalhadores com carteira assinada no setor privado somavam 36,265 milhões. Ter carteira assinada, significa ter direitos sociais (desconto de patrão e empregado para o INSS, visando aposentadoria, 13º, FGTS, e outros benefícios sociais na convenção trabalhista.



Já os brasileiros que se “viravam nos 30”, com 25,684 milhões atuando por conta própria, somavam 39,145 milhões. A situação esteve pior no trimestre anterior, (39,297 milhões em abril-maio e junho), mas o desafio estrutural é imenso e não pode ser ignorado pelo governo. Isso sem considerar que 64,7 milhões de brasileiros com mais de 14 anos estão fora da força de trabalho.





O campeonato dos PIBs



Outra imagem explorada na propaganda do governo (fora a insistência do ministro Paulo Guedes de reiterar sempre que “a economia está bombando”) é a de que o crescimento do PIB brasileiro em 2022 (turbinado pela maquiagem eleitoral), vai ser superior à dos Estados Unidos e da China, as duas maiores economias do mundo. Os dados recentes não confirmam.



Ontem saiu o crescimento do PIB dos EUA (2,4%, ou 2,6% em 12 meses), com o núcleo da inflação (excluídos os preços da energia - como se fez na prática por aqui) tendo aumento de 5,1% em 12 meses (é menos que nossa inflação maquiada, que acumulou 7,17% em 12 meses).



Quanto ao PIB, o Santander prevê 2,8% de expansão este ano (acima dos 2,7% esperados pelo governo), mas reverte a taxa para +0,7% em 2023, com crescimento próximo de zero neste último trimestre. A China cresceu 3,2%.