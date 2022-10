Santander ainda lucra 27% no Brasil

Apesar da queda de 23,5% no lucro do 3º trimestre (R$ 3,122 bilhões), com o aumento da inadimplência e provisões para devedores duvidosos, de ser excluído pelo Banco Central da lista dos 5 grandes bancos do país (restaram 4, Itaú, Bradesco, BB e CEF), e de encolher em 10,1% o lucro de janeiro a setembro (R$ 11,211 bilhões), o Santander Brasil manteve a maior fatia (27,7%) dos ganhos mundiais do conglomerado de Ana Botin.



O banco espanhol lucrou 7,316 bilhões de euros de janeiro a setembro no mundo. A operação do Brasil, que tem uma das maiores redes de agências do mundo (mesmo cortando 307 agências, restam 1,722), acumulou ganhos de 2,027 bilhões de euros, superando os 1,489 bilhão de euros dos Estados Unidos (20,35%), os 1,138 bilhão de euros do Reino Unido (15,55%) e os 1,104 bilhão de euros (15,09%) das atividades da Espanha). O banco digital do grupo que opera em escala global, em especial na Europa, contribuiu com 10%.

. (Foto: OLM)

Inadimplência e provisões preocupam



Os dados do Santander Brasil vieram fracos no 3º trimestre (julho a setembro). A inadimplência saltou entre as pessoas físicas de 3,3% em setembro do ano passado para 4,3% este ano. O índice das pessoas jurídicas ficou inalterado, em 1,3%. Com isso, a inadimplência geral aumentou de 2,4% para 3%.



As despesas de provisão cresceram 9,2% no trimestre e 47,7% no ano, frente a setembro de 2021. O banco destacou R$ 6,209 bilhões em créditos de liquidação duvidosa, concentrado nas pessoas físicas, aumento de 8,1% no trimestre e de 63,0% frente ao mesmo período do ano anterior, “ainda em um momento desafiador do ciclo”, assinala o próprio relatório do Santander. As receitas de recuperação de créditos baixados para prejuízo aumentaram 18,0% no trimestre, mas no ano caíram 11,6% em relação ao mesmo período de 2021.



Outro problema para o banco foi o aumento do custo de crédito, em função da alta dos juros básicos (Selic em 13,75% ao ano). O custo de crédito de 12 meses atingiu 3,8%, aumento de 0,41 p.p. no trimestre. Já o índice em 3 meses alcançou 4,5%, aumento de 0,17 p.p. no mesmo período.





Receitas crescem menos que custos



Outro problema no balanço foi a perda de tração nas receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias, que somaram R$ 4,734 bilhões no 3º trimestre, uma redução de 3%, “influenciado por menores receitas de administração de fundos, cartões de crédito e corretagem e colocação de títulos”. No acumulado do ano somaram R$ 14,233 bilhões, com avanço de 2,4% sobre setembro de 2021.



Mas dois fatos chamam a atenção: as despesas administrativas cresceram 3,6% no trimestre e 3,7% em 12 meses. Já as despesas de pessoas aumentaram 6,3% no trimestre e 11% em 12 meses. As despesas gerais do banco somaram R$ 5,691 bilhões no trimestre (+4,8%), avançando bem mais que as receitas de serviços e tarifas, que somaram R$ 4,734 bilhões, numa queda de 3%. No acumulado do ano as despesas somaram R$ 16,656 bilhões (+6,8%), enquanto que as receitas cresceram apenas 2,4%, somando R$ 14,233 bilhões.





Impacto do PIX



O Santander informou no balanço que “as receitas com cartões de crédito caíram 4,3% no trimestre, comando R$ 1,342 bilhão, (...) impactadas por menor faturamento”. No ano, cresceram 18,4%.



Já as “receitas de serviços de conta corrente totalizaram R$ 949 milhões no trimestre, redução de 2,4% em três meses e de 0,7% no ano, em razão, principalmente, do crescimento da transacionalidade via PIX”.