Otimismo diminui em comércio & serviços

Gilberto Menezes Côrtes (Foto: JB)

Se o IBC-Br já indicou forte desaceleração da economia em agosto, com queda de 1,13% frente a julho, segundo o indicador do PIB do Banco Central, divulgado ontem, a situação piorou no intervalo entre o 1º e o 2º turnos, na visão dos empresários cariocas e fluminenses dos setores de comércio e servidos ouvidos em pesquisa da Fecomércio-RJ.



Concretamente, apesar de o pacote bilionário de benesses eleitorais do governo Bolsonaro ter sido programado para fazer a economia apresentar o seu melhor retrato em pleno período eleitoral (inflação caindo a canetadas, PIB acelerado pelas medidas de estímulo ao consumo e com isso fazendo cair as taxas de desemprego), a sondagem feita entre os dias 1º e 07 de outubro, com 597 empresários do setor de serviços mostra que a situação não melhorou para todos nos últimos três meses e o otimismo começa a perder terreno.



A pesquisa revelou que 40,2% dos consultados sentiram que os negócios melhoraram ou melhoraram muito nos últimos três meses. Para 28,9%, a situação piorou ou piorou muito e 31% disseram que ficou inalterada. E otimismo para os próximos três meses apresentou queda.



A pesquisa indicou que 80,3% esperam que a situação melhore ou melhore muito (em setembro o índice era de 82,3%); 13,4% acreditam que permanecerá igual (11,6% em setembro) e 6,3% esperam que a situação piore ou piore muito (6% do mês passado). A alta dos juros está freando o ímpeto de compra do consumidor, sobretudo quando se trata de bens de maior valor, vendidos a crédito. E o pacote de bondades do governo (de caráter temporário - até 31 de dezembro), que inclui baixa da gasolina e da energia e farta distribuição de auxílios de emergência, não devolveu poder de compra à população.





Crédito trava o consumo



Para 20,7% dos entrevistados há fatores combinados que reduziram o otimismo, mas o fator nº 1 para 47,3% dos empresários fluminenses são as restrições financeiras, seguidas pela demanda insuficiente do consumidor (40,6%). A falta de mão de obra foi apontada por 14,2%, mas o pessimismo quanto às vendas tende a acomodar o mercado de trabalho.



Em função do pacote eleitoral, o governo antecipou o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas para maio e junho, além da liberação de saques até R$ 1 mil no FGTS, houve pressão antecipada de compras no 1º semestre. Isso turbinou o PIB do 2º trimestre, mas a medida causou um esvaziamento natural do movimento esperado nas vendas do fim de ano (black-Friday e Natal), pois o INSS não pagará parcela extra no fim de ano.



Entretanto, como os juros estão elevados (e devem continuar assim até maio ou junho de 2023, quando o Banco Central começaria a baixar a taxa Selic, que está em 13,75% ao ano e serve de piso às operações do mercado financeiro), o que tende a travar as vendas a prazo de bens de maior valor, o otimismo vai dando lugar às preocupações entre os empresários do comércio e de serviços.





Consignado do AB não anima



O governo percebeu que o fôlego do seu pacote arrefeceu junto às vésperas do 2º turno (até aqui as pesquisas já notam a percepção de que a situação da economia melhorou) e está tentando criar uma demanda artificial e perigosa com a liberação de empréstimos consignados a quem está cadastrado no Auxílio Brasil. Como muita gente está endividada a juros mais elevados, a Caixa e outros bancos autorizados já liberaram mais de R$ 3 bilhões.



A cautela dos grandes bancos (os três maiores privados, Itaú, Bradesco e Santander, ficaram à margem, assim como o Banco do Brasil) reforça o caráter arriscado da operação, para quem toma crédito e para quem concede. É que os pagamentos dos R$ 600 mensais do Auxílio Brasil só estão garantidos até dezembro.





Reflexos nas pesquisas eleitorais



A pesquisa da Fecomércio dialoga com o andamento das pesquisas eleitorais divulgadas ontem (amanhã a Quaest/Genial Investimentos divulga nova pesquisa, auferindo melhor o impacto do consignado e do debate de domingo (16 de outubro) na TV Bandeirantes. A pesquisa do Ipec, realizada entre os dias 15 e 17 de outubro, mostra Lula 1pp mais fraco em relação à pesquisa anterior do Ipec, saltando para 50%, enquanto Bolsonaro aparece 1pp mais forte, com 43% (isso se traduz, respectivamente, em 54% e 46% dos votos válidos). A taxa de rejeição é de 41% para Lula (+1pp em relação à pesquisa anterior) e 46% para Bolsonaro (-2pp em relação à pesquisa anterior).



A pesquisa do MDA. realizada entre 14 e 16 de outubro, foi a 1ª pesquisa divulgada pelo instituto desde o 1º turno das eleições. O ex-presidente Lula aparece com 48,1% dos votos, enquanto o presidente Bolsonaro tem 41,8% (respectivamente 53,5% e 46,5% dos votos válidos). A taxa de rejeição é de 44,4% para Lula e 50,1% a Bolsonaro: ambos tiveram suas taxas de rejeição reduzidas em 4pp.



As margens estão se estreitando na reta final, apesar da vantagem de Lula, graças à sua larga vantagem no Nordeste (27% do eleitorado). Por isso, Lula e Bolsonaro estão concentrando passeatas e comícios nas principais cidades do Sudeste (que concentra 43% dos eleitores brasileiros). Na região Norte que tem 8% dos eleitores, Lula lidera por pequena margem. Bolsonaro pontua com mais vantagem no Centro-Oeste (7,4% dos eleitores) e nos três estados do Sul (15% dos eleitores). Lá, com eleição em 2º turno para os governos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Lula pode tentar recuperar a ampla derrota no 1º turno.



Diante do quadro de estreitamento das margens, salvo um fato extraordinário até o debate do dia 28 na Rede Globo, o fator mais relevante para definir o vencedor será o grau de abstenção. Se a abstenção crescer, sobretudo por carência de transporte público, o maior prejudicaro seria Lula, que tem eleitores concentrados na faixa de baixa renda.





Bancos e consultorias veem esfriamento



Ao analisar a queda de 1,13% no IBC-Br de agosto, o Departamento de Estudos Econômicos do Itaú apontou que “a desaceleração da atividade econômica está diretamente ligada aos efeitos da política monetária contracionista adotada pelo Banco Central do Brasil, com objetivo de combater a aceleração da taxa de inflação pós-pandemia. Em especial, os aumentos das taxas de juros começam a afetar a produção industrial, que apresentou queda de – 0,6% no mês de agosto, e as vendas no varejo, que caíram – 0,1% no mês. O setor serviços continua a apresentar crescimento, em função da volta à normalidade e o fim dos “lockdowns” decorrentes da pandemia.



Apesar da desaceleração na margem, os IBC-Br ainda mostra uma economia brasileira bastante aquecida, com crescimento de 4,8% entre agosto de 2022 e agosto de 2021 e 2,8% nos oito primeiros meses de 2022 (de janeiro a agosto). O Itaú espera um crescimento de 0,3% no 3º trimestre de 2022 (julho a setembro) e 0,0% de no 4º trimestre (vindo de 1,1% no 1º trimestre e 1,2% no 2º). O banco reforça a percepção, pelo indicador de atividade econômica (IDAT-Activity), que também mostra uma desaceleração de forma generalizada, tanto no consumo de mercadorias quanto, mais recentemente, em serviços também. O banco estima crescimento do PIB de 2,5% para o ano inteiro de 2022, desacelerando para 0,5% em 2023 em meio a ventos fortes (como taxas de juros mais altas, esgotamento de alguns fatores temporários que impulsionaram a renda no 1º semestre e um ambiente global mais adverso).



Além da política monetária contracionista adotada pelo Banco Central do Brasil, dois outros fatores tendem a gerar desaceleração da economia brasileira: as políticas monetárias contracionistas dos países desenvolvidos em reação às fortes pressões inflacionárias nestes países e a política de zero-Covid adotada pela China, com manutenção de “lockdowns” em grandes cidades, que tem gerado forte desaceleração da economia chinesa, o que tem gerado queda dos preços das commodities nos mercados internacionais.