Apesar da terceira queda, inflação preocupa

Apesar da terceira queda seguida da inflação em setembro, quando o IPCA ficou negativo de 0,29% (o mercado esperava queda de até 32% na mediana das previsões), a composição do índice foi positiva, com desaceleração da inflação de alimentos, de produtos industriais, redução do índice de difusão, ou seja, da porcentagem de produtos que apresentaram aumento de preços, e da média dos núcleos da inflação, que reflete o comportamento dos preços mais ligados à política monetária. Mas o mercado financeiro ainda se preocupa com o futuro da inflação, que deixa o Banco Central diante de um dilema.

É que, de um lado, uma grande parte da deflação nos últimos meses decorre de quedas dos preços administrados, em especial, combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, que foram favorecidos por uma importante redução do ICMS e pela redução dos preços do petróleo no mercado internacional que foi repassado para os consumidores via queda dos preços dos derivados internamente, pela Petrobras. Este é um efeito “once and for all”, ou seja, ocorre apenas uma vez e não está relacionado à política monetária, segundo a Genial Investimentos.

Ainda assim, mesmo com a trajetória de desaceleração nos últimos messes, a taxa de inflação dos serviços continua muito elevada, muito acima da trajetória compatível com a meta para a inflação (que é o parâmetro para o Banco Central definir o nível dos juros básicos e a política monetária. Em setembro, a inflação de serviços atingiu 0,40% (de 0,28% em agosto) e os serviços subjacentes saíram de 0,73% em agosto para 0,61% em setembro.



O mercado financeiro está em dúvida se este nível elevado da inflação de serviços decorre da forte queda da taxa de desemprego nos últimos meses ou se é um efeito “once and for all” da reposição de margens do setor, depois da retração da atividade causada pelos ”lockdowns” da pandemia. Por isso, o Banco Central do Brasil decidiu interromper o processo de aumento da taxa SELIC mas, ao mesmo tempo, anunciou que deverá manter a taxa em níveis elevados (13,75% ao ano) durante um longo período de tempo.

O efeito é a desaceleração do PIB



A LCA Consultores fez a revisão do cenário da economia neste começo de outubro e vê com preocupação os sinais de rápido esgotamento das medidas de aceleração da economia visando o pacote eleitoral para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.



Num contexto em que o aperto das condições monetárias globais deverá se estender ao menos até o começo de 2023, continuamos a projetar esfriamento relevante para a economia mundial no ano que vem.



No Brasil, a atividade econômica tem mostrado resiliência à persistência de incertezas externas e domésticas; mas, também aqui, o grosso do efeito restritivo do ciclo de aperto monetário ainda está por vir. O encarecimento do crédito já começa a impactar o consumo de bens de maior valor, mas as várias medidas pré-eleitorais de estímulo vêm conferindo resiliência ao consumo de serviços e de bens de menor valor. Ademais, as expressivas desonerações tributárias recentes têm contribuído para reforçar a tendência de descompressão inflacionária – o que nos levou a revisar novamente para baixo as nossas projeções de curto prazo para a inflação –, ajudando a sustentar o consumo (sobretudo de serviços).



Mas os efeitos estimulativos das medidas pré-eleitorais começarão a sofrer gradativa diluição ao longo dos próximos meses, mesmo que algumas dessas medidas sejam renovadas para 2023. Assim, avaliamos que, a partir do começo do ano que vem, os efeitos restritivos da política monetária e do esfriamento econômico global passarão a prevalecer sobre o comportamento da atividade doméstica – de modo que continuamos a projetar crescimento modesto, de 0,5%, para o PIB do Brasil em 2023.



Vale lembrar, ademais, que essa projeção de crescimento modesto pressupõe algum grau de sucesso do próximo governo em elaborar tempestivamente e viabilizar politicamente um novo arcabouço de regras fiscais. Isso poderia devolver confiança aos agentes na capacidade do governo de reequilibrar as contas públicas no médio prazo, dispensando um aperto draconiano de condições fiscais no curto prazo.