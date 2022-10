Como a indústria, comércio cai em agosto

Como já tinha observado a LCA Consultores, a mágica do pacote eleitoral do governo, para distribuir benesses a torto e à direita e tentar ajudar na reeleição do presidente Jair Bolsonaro, está perdendo força antes do previsto, que era para trazer uma imagem de economia “bombando”, como não se cansa de dizer o ministro da Economia, Paulo Guedes, com a inflação baixando (a canetadas) e os indicadores do PIB em crescimento. Depois da queda de 0,6% na indústria em agosto (devolvendo a alta de 0,6% em julho), o IBGE divulgou hoje o resultado da Pesquisa Mensal do Comércio, com queda de 0,1% no volume de vendas do comércio varejista em agosto. Foi o 4º mês seguido de queda, indicando que a população não sente a melhora da economia apregoada pelo governo. No comércio varejista ampliado, que inclui as vendas de motos, automóveis e autopeças, além de material de construção, bens que exigem financiamento, o tombo foi de 0,3%.



O IBGE Também apresentou a revisão dos dados de julho, quando as vendas de combustíveis, estimuladas pelas reduções (a canetadas) dos preços da gasolina, do diesel e do etanol evitaram tombo maior. Em vez do aumento de 12,2% divulgado em 14 de setembro, houve expansão de 12,6% nas vendas de combustíveis e lubrificantes. Assim, a queda de 0,8% no volume de vendas do comércio varejista baixou um pouco para 0,5%. Mas a revisão indicou que a queda nas vendas de supermercados aumentou de 0,6% para 0,7%; as de móveis e eletrodomésticos foi ampliada de 3% para 3,3% e a de livros, jornais e revistas, de 2% para 2,9%.



Nas vendas do comércio varejista ampliado, a queda do volume foi elevada de 0,7% para 0,8%, mostrando que a desaceleração da economia (e do consumo) devido ao encarecimento do crédito foi mais acentuada e começa a frear a economia neste 2º semestre, como previam bancos, consultorias e institutos de pesquisa.

. (Foto: OLM)