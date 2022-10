Independente, BC fala umas verdades secretas

Antes de ter sua autonomia perante o Executivo aprovada pelo Congresso (Câmara e Senado), na Lei Complementar 190, de fevereiro de 2021, os presidentes do Banco Central ganharam o “status” de ministro, no 1º mandato de Lula, em 2003, quando escolheu o banqueiro Henrique Meirelles, ex-presidente mundial do Bank of Boston, para comandar a política monetária e cambial, e evitar o risco de interferência política. Com a autonomia e mandato até 31 de dezembro de 2024, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, virou uma voz incômoda ao revelar, por vezes, verdades secretas, que o governo gostaria de esconder. Pelo menos em tempos de eleição. Como a queda do PIB a 1% em 23.



No Relatório Trimestral de Inflação (RTI de setembro), que divulgou na 5ª feira, 29 de setembro, o Banco Central assinalou que os serviços prestados pelo governo são os que estão mais atrasados entre os segmentos de recuperação do PIB (um dos trunfos exibidos por Bolsonaro em sua campanha, além da queda, a canetadas, da inflação e da melhoria do mercado de trabalho, em função da retomada das atividades de serviços (o maior empregador do PIB). Noutra fala, Campos Neto disse que o PIX foi desenvolvido pelos funcionários do BC (desde 2018) e deve ter aperfeiçoamentos em sua gestão, com novas operações mais sofisticadas (caso o Congresso não mude a Lei 190, num eventual governo Lula).





Recorde de juros reais



A queda abrupta da inflação, concentrada nos preços administrados pelo governo (energia elétrica, combustíveis e comunicações), enquanto outros preços sobem mais de dois dígitos, deixa o Banco Central - que tem de operar os juros da Selic visando acomodar a economia e a inflação num horizonte de quatro a seis trimestres adiante - em enorme dilema. A travessia do atual momento a 2023 e 2024 é situação parecida com a do motorista de ônibus que ousou desobedecer a proibição de travessia a veículos pesados na ponte da BR-319, rodovia que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO).



As cabeceiras que ligam Manaus, via ponte, à região do Careiro, sobre um dos braços do rio Negro, foram interditadas pelo DNITT ao tráfego de caminhões e ônibus um dia antes (na falta de policiamento, a verdadeira pinguela em que se transformou a ponte, ruiu de vez, arrastado dezenas de veículos e provocando mortes). Vale lembrar que administração da Manaus-Porto Velho, cujo asfaltamento de cada quilômetro era festejado pelo governo Bolsonaro, era responsabilidade do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Antes de ser ministro, ele comandou o DNITT e o seu ex-secretário executivo assumiu a pasta em maio para se candidatar ao governo de São Paulo (tema a ser explorado na campanha).



Mas o dilema de Roberto Campos Neto e sua equipe é que a redução da inflação deriva de medidas eleitoreiras e provisórias (até 31 de dezembro), mas o Banco Central tem de calibrar os juros mirando a situação da inflação e da economia pelo menos 12 meses adiante. Como a “pinguela” engendrada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes e demais assessores, como o ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, é tão frágil como a ponte de BR-1319, o Banco Central está ignorando a “baixa” da inflação e já assinalou no RTI do 3º trimestre que a taxa Selic, atualmente em 13,75%, vai continuar elevada até o final do 1º semestre de 2023.



O resultado disso é que o novo governo vai receber de herança de Jair Bolsonaro e do “Posto Ipiranga”, o período de juros reais (taxa Selic descontada a inflação) mais alto deste século. Conforme o RTI “a taxa Selic acumulada quatro trimestres à frente, descontada das expectativas de inflação para o mesmo período (...) subiu”, refletindo “a queda nas expectativas de inflação no 2º e 3º trimestres de 2022 e, a partir de então, a elevação das expectativas de inflação em magnitude inferior ao crescimento das expectativas para a taxa Selic”.



O BC assinala que após “ter atingido vale de -1,3% a.a. no último trimestre de 2020, a taxa de juros real entra em trajetória rapidamente ascendente, alcançando pico de 7,7% no 3º e 4º trimestres de 2022, ante pico de 7,0% no Relatório anterior. Depois entra em queda, atingindo 6,0% ao fim de 2023, 4,6% ao final de 2024 e 4,4% ao final de 2025, acima ainda da taxa real neutra considerada, de 4,0%. [a taxa de juros real neutra é uma medida pela qual os bancos centrais se guiam para indicar que já não há pressão inflacionária nos salários]. Traduzindo, para derrubar a inflação a canetadas (furando o teto de gastos com redução forçada de impostos), a missão do aperto monetário do Banco Central vai travar a economia e o emprego. Ou seja, está contratado arrocho salarial para 2023. Que Lula não deve aceitar. Vejam a tabela:



O juro real da Selic bate o recorde



. (Foto: OLM)

Robin Hood às avessas



O efeito do pacote de benesses eleitorais temporárias de Jair Bolsonaro tem se revelado um “Robin Hood” às avessas. O herói mítico do Século XII na Inglaterra, que viveu no tempo das Cruzados, sob o reinado de Ricardo Coração de Leão, praticava assaltos nas florestas inglesas contra figuras da nobreza da época e repartia o butim com os pobres. O pacote de Bolsonaro reduziu impostos sobre energia elétrica, comunicações e combustíveis, beneficiando a classe média alta e os ricos, que têm automóveis, enquanto os preços dos alimentos e outros serviços consumidos pelos mais pobres seguem acelerados. Por isso os índices de pesquisa não reajam para Bolsonaro, sobretudo entre os que ganham até dois salários mínimos.



O crescimento de apoio ocorreu entre os que ganham acima de cinco salários mínimos (R$ 6.060) e, sobretudo entre os que ganham acima de 10 SM (R$12.120). Esta faixa de renda, além de economizar dinheiro para abastecer automóvel e/ou moto, pode usar a sobra de recurso para fazer aplicações financeiros de curto prazo (em instrumentos como o CDB/DI, de resgate diário que acompanham a taxa Selic), no período de maiores juros reais da história recente do país.



O Departamento de Estudos Econômicos do Banco Itaú, o banco privado que tem o maior volume de aplicações de rentistas em fundos de investimento de renda fixa ou em CDB/DI, está prevendo que até junho de 2023, os ganhos reais dos rentistas baterão todos os recordes recentes. Todas as perdas ocorridas desde a pandemia da Covid-19, quando a Selic baixou a 2% ao ano e os rendimentos correram atrás da inflação, serão recompensados largamente.



Em outras palavras, a concentração de renda dos mais ricos vai aumentar, pois os ganhos a serem pagos pelos títulos do Tesouro Nacional superam, com folga, a distribuição de R$ 600 do Auxílio Brasil até dezembro e os R$ 1 mil mensais a taxistas e caminhoneiros autônomos.

Brasil de Bolsonaro, o paraíso dos rentistas