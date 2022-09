Inadimplência cresce entre eleições

Gilberto Menezes Côrtes (Foto: JB)

O PIX, cujo implantação foi iniciada na administração anterior do Banco Central, facilitou a movimentação financeira dos brasileiros. A escalada dos altos juros praticados pelo oligopólio bancário segue asfixiando as famílias brasileiras no governo Bolsonaro. Em agosto de 2018, às vésperas do 1º turno, a inadimplência atingia 62,9 milhões de brasileiros, com contas de serviços públicos, prestações financeiras ou de cartão de crédito atrasadas há mais de 90 dias e os nomes sujos nos cadastros do SPC e Serasa. Quatro anos depois de Jair Bolsonaro se eleger no 2º turno, o Brasil acumula um número ainda maior de inadimplentes: 66,8 milhões de pessoas, segundo dados da Serasa, referentes a agosto.



Em 2018, o então candidato Ciro Gomes (PDT) defendia um mutirão de refinanciamento com consolidação das dívidas até R$ 1 mil nos bancos oficiais, que iriam refinanciar os débitos com juros realistas, possibilitando a reabilitação dos devedores em atraso no cadastro do comércio. Mas, fora o PIX, os juros de várias modalidades subiram e fizeram a inadimplência disparar, num processo que ainda está no meio do caminho. A proposta de renegociação agora consta dos planos de governo do ex-presidente Lula, que com isso atraiu votos de eleitores de Ciro.



Segundo dados do Banco Central de agosto, divulgados hoje, a taxa média de juros dos créditos destinados a Pessoas Físicas, com recursos livres (a taxas de mercado, fora do crédito direcionado, que têm taxas menores no crédito rural, nos repasses do BNDES e no crédito imobiliário) estava em 44,9% ao ano em agosto de 2018 e aumentou para 53,9% ao ano em agosto de 2022. E essa escalada dos juros desde agosto de 2021 (a taxa média dos recursos livres para PF estava em 19,8% ao ano) levou a inadimplência a salta de 2,1% em agosto de 1018 para 5,6% em agosto deste ano.



Os casos mais escandalosos continuam sendo os financiamentos no rotativo dos Cartões de Crédito: a taxa de juros média do Crédito Rotativo estava em 274% ao ano e subiu para 398,4% em agosto último. No parcelado do cartão de crédito, a taxa subiu de 166,7% em agosto de 2018 para 167,4% no mês passado. Não admira que a inadimplência tenha disparado nas duas modalidades.



Mas até no crédito a veículos, que tinha das menores taxas do mercado, os juros aumentaram, elevando a inadimplência: em 2018 a taxa anual nos financiamentos à compra de um carro ou moto era de 22,2% (e a inadimplência de 3,5%); em agosto deste ano, com os juros a 23,9% ao ano, a inadimplência acelerou a 5,1% e não há freio à vista.



A escalada dos juros também atingiu o mercado de crédito imobiliário e tende a agravar a inadimplência. Os juros anuais eram de 9,7% ao ano, mais correção monetária em agosto de 2018. Subiram a 11,6% ao ano em agosto deste ano, além da correção monetária. Mas os movimentos de atraso no mercado imobiliário são mais lentos. A inadimplência, que estava em 1,9% em 2018, foi caindo ao longo de 2021 com a redução quase a zero do piso de remuneração da poupança e estava em 1,2% em agosto deste ano. Espera-se avanço, com a recente escalada dos juros, que encarece as prestações.

'O que é ruim a gente esconde'?

O ex-ministro da Fazenda Rubens Ricúpero perdeu condições de comandar a largada do Plano Real e deu lugar a Ciro Gomes quando as antenas parabólicas captaram sua conversa em “off” com o jornalista Carlos Monforte, da TV Globo, dizendo a máxima que governos buscam disfarçar: “O que é bom, a agente divulga antes, o que é ruim a gente esconde”.

O resultado do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que o governo divulgaria hoje foi adiado para esta 5ª feira, às 10:30. Vale esperar para ver se não problema na compilação de dados (o cadastro das demissões sempre atrasa). Se os números fossem muito positivos, certamente seriam antecipados, na tentativa de turbinar a campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, e corrigidos depois, como tem sido habitual.

Em 29 de agosto, quando a criação de 218,9 mil vagas em julho representou queda de 21,17% em relação a junho, o Ministério do Trabalho e Previdência afirmou que o resultado “mostrava o avanço positivo do mercado de trabalho”. Na verdade, duas reduções seguidas diante das 276,19 mil vagas líquidas registradas em maio.

A deflação em setembro

A LCA Consultores projeta que o IPCA registrará -0,26% em setembro, com novas quedas (esperadas) em diesel, gasolina e etanol, além de alimentos e o impacto (retardado pelas operadoras) da queda dos impostos (sobretudo ICMS) na Telefonia fixa, celular e o Combo de telefonia, internet e tv por assinatura. Em Transportes, a deflação viria das quedas nos preços da gasolina e do diesel, na esteira dos recentes anúncios da Petrobras. A deflação da gasolina deve implicar queda do etanol, seu concorrente mais direto, para não perder mercado.

O foco do governo de derrubar a inflação via preços administrados está funcionando. A LCA projeta queda de 1,56% nos preços administrados este mês. Por isso, reduziu a projeção do IPCA de 2022 de 6,2% para 5,8%; para 2023 de 5,5% para 5,2%. Só que o resultado do IPCA cheio só será conhecido dia 11 de outubro. Só ajudaria no 2º turno, se houver.



Fuga do consignado Auxílio

O Ministério da Cidadania anunciou que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, o último coelho tirado da cartola para tentar turbinar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, terá a taxa limitada a 3,5% ao mês, para 24 parcelas mensais.

Por enquanto, diante do enorme risco de uma linha de crédito para pessoas pobres e em cima de uma renda atual de R$ 600 mensais, cuja renovação não está garantida a partir de 1º de janeiro de 2023, só a Caixa Econômica Federal e o coligado Banco Pan, controlado pelo BTG-Pactual, mostraram interesse na operação.

Grande parte dos bancos, como Itaú, Bradesco e Santander decidiu ficar de fora dessa linha de crédito. Até o Banco do Brasil observa essa linha com atenção, pois ainda não confirmou se a operação será viável.



Queda no crédito imobiliário

Um dos motivos da cautela dos bancos advém da incerteza que o impacto da escalada dos juros vai causando na desaceleração da economia e do emprego já neste 2º semestre. Vejam o caso do mercado imobiliário, que tem das menores taxas de inadimplência do país (pelo menos da classe média para cima).

Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), em agosto houve queda de 5,7% nas operações em relação a julho e redução de 19,7% na comparação com agosto do ano passado, nos financiamentos baseados na captação da caderneta de poupança. Os principais agentes financeiros da são o Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa.

O PoderData e a Quaest divulgaram hoje novas pesquisas sobre as intenções de voto para a eleição presidencial de 2022. De acordo com o PoderData, o ex-presidente Lula (PT) lidera com 45% dos votos (de 44% na pesquisa anterior, de 21 de setembro), seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) com 36% (de 37%). Ciro Gomes (PDT) tem 6% (de 7%) e Simone Tebet (MDB), 4% (estável). Lula é mostrado com vantagem contra Bolsonaro em um cenário potencial de 2º turno (51% vs. 39%), uma vantagem de 4p.p. maior em relação à pesquisa anterior (50% vs. 42%). Na pesquisa Quaest Lula tem 46% dos votos (de 44%), seguido pelo presidente Jair Bolsonaro com 33% (de 34%). Ciro Gomes tem 6% (estável) e Simone Tebet 5%, também inalterado. No 2º turno, Lula tem 52%, contra 38% (de 50% contra 40%).

No diante anterior, o Instituto Paraná Pesquisas (contratado pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro) divulgou levantamento no qual o ex-presidente Lula segue na liderança com 43% dos votos, 3 p.p. acima da semana anterior. O Bolsonaro ficou com 36% (estável). Ciro Gomes perdeu 1 pp, para 6%, e a senadora Simone Tebet permaneceu em 5%. Na simulação de 2º turno contra Bolsonaro, Lula lidera por 48% a 40% (de 47% contra 41%).

O gráfico abaixo, compilado pelo Departamento de Estudos Econômicos do Itaú apresenta a média móvel média das intenções de voto em 1º turno reunidas pelas últimas oito pesquisas para vários institutos.



Elio Gaspari diz tudo

Em sua coluna de hoje, em O Globo, o jornalista Elio Gaspari diz por que parte dos eleitores de Bolsonaro em 2018 (preso, Lula ficou fora da disputa) se desencantou e agora vota em Lula.

“Dois meses de campanha mostraram que as balas de prata de Bolsonaro eram de vidro e se quebraram. Em 2018 ele prevaleceu cavalgando as crises dos governos anteriores. Agora, o capitão cavalga o pangaré de sua administração”.

“Como bem lembrou Eliane Cantanhêde, o general da reserva Augusto Heleno escreveu um artigo pedindo aos eleitores que não votem em Lula. Ok, diria o capitão, mas, em cerca de 4 mil palavras, o general não se referiu ao governo a que serve desde 2019. Nem uma palavra”.

“O artigo ecoa a retórica de Fernando Collor na eleição de 1989. Deu no que deu”.



Meia volta, volver!

No mesmo artigo, Elio Gaspari lembra que “em 2018, o general fustigava os políticos do Centrão. Em 2022, convive com parte dele (a outra parte está calada ou já aderiu a Lula)”. Justificando-se, Heleno disse que “a evolução de opinião faz parte da vida do ser humano”.