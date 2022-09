Inflação só cai por decreto

O pacote eleitoral temporário (válido até 31 de dezembro), para reduzir a inflação a canetadas, mediante a redução de impostos, sobretudo o ICMS, sobre energia elétrica, combustíveis e comunicação, a partir do final de julho, por meio da Lei Complementar 194/22, que instituiu o Estado de Emergência e permitiu farta distribuição de benesses fora do teto de gastos (R$ 41,2 bilhões) aos eleitores, reduziu a inflação, basicamente nos três itens e produziu a 1ª baixa mensal dos Alimentos e Bebidas (-0,47%) no IPCA-15 de setembro, que teve deflação de 0,37%. Desde a redução de preços em julho, o IPCA-15 acumula queda de 0,97% (alta de 0,13% em julho, queda de 0,73% em agosto e agora -0,37%).



A redução dos impostos em julho, mirou três itens com forte peso (41,2575%) nas despesas familiares de quem ganha até 40 salários mínimos - base do IPCA (R$ 48.480): Transportes pesa (21,0345%), Habitação (15,1862%) e Comunicações (5,0368%). Mas ficaram de fora Alimentação e Bebidas, que tem o maior peso (21,8354%), Saúde e Cuidados Pessoais (12,6446%), Despesas Pessoais (9,9827%), Educação, Vestuário e Artigos de Residência. Graças às canetadas, comandadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, que acompanhava preços e política econômica na pasta da Economia até assumir o MME, em maio, o IPCA-15 cedeu e o fenômeno deve se repetir no IPCA cheio, que o IBGE divulga em 11 de outubro, após o 1º turno.





Só preços administrados caem



Acontece que só os preços administrados pelo governo caíram. A carestia segue crescente para os consumidores, sobretudo os mais pobres, sem veículos motorizados (privilégio dos mais ricos, para os quais a queda dos combustíveis trouxe grande alívio nos orçamentos). O mais pobres sofrem com as subidas de preços, que chegaram, em 12 meses, a 18,33% no Vestuário, seguido de Alimentação e Bebidas (12,73%), que pesa mais no orçamento dos que ganham menos. Isso explica, porque o pacote bilionário de bondades não ajudou - até aqui - o presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas eleitorais.



Em setembro só três dos nove grupos do IPCA-15 tiveram queda de preços: Transportes (-2,35%), Comunicação (-2,74%) e Alimentação e Bebidas (-0,47%). Também caíram os preços de Comunicação (-2,74%) e Alimentação e bebidas (-0,47%), com impactos de -0,14 p.p. e -0,10 p.p., respectivamente. A maior queda do IPCA-15 veio do grupo Comunicação (-2,74%), pela redução das alíquotas do ICMS nos planos de telefonia fixa (-6,58%) e móvel (-1,36%) e nos pacotes de acesso à internet (-10,57%) e combos de telefonia, internet e tv por assinatura (-2,72%). A Lei Complementar 194/22, sancionada no final de junho, tinha reduzido o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações, mas só agora as operadoras transferiram a redução.



A maior influência de baixa veio dos Transportes (-2,35%), com impacto de -0,49 ponto percentual (p.p.) no mês, devido à queda de 9,47% nos combustíveis (-9,47%): etanol (-10,10%), gasolina (-9,78%), óleo diesel (-5,40%) e GNV (-0,30%). Só a gasolina que teve redução em 2 de setembro nas refinarias, contribuiu com a maior redução (-0,52%) entre os 367 subitens pesquisados. Houve ainda queda de 0,08% em ônibus urbano, pela redução dos preços das passagens aos domingos em Salvador (-0,82%), desde 11 de setembro. Já as passagens aéreas subiram 8,20%, após queda de 12,22% em agosto.



A queda de 0,47% em Alimentos e bebidas foi puxada por alimentação no domicílio (-0,86%), com a baixa do óleo de soja (-6,50%), do tomate (-8,04%) e, principalmente, do leite longa vida (-12,01%). Mas os preços do leite ainda acumulam alta de 58,19% no ano. As maiores altas nos alimentos para consumo no domicílio foram da cebola (11,39%), do frango em pedaços (1,64%) e das frutas (1,33%). A alimentação fora do domicílio desacelerou de 0,80% em agosto para 0,59% em setembro. Já o lanche (0,94%) quase repetiu agosto (0,97%) e o preço da refeição desacelerou de 0,72% para 0,36%.





Habitação já pressiona



Como prova do fôlego curto e eleitoreiro do pacote de bondades válido até dezembro, Habitação, que tinha tido quedas em julho e agosto, pela redução da energia elétrica, já entrou no terreno positivo, com os reajustes anuais da tarifa de energia em algumas capitais. Após queda de 0,78% em julho e de 0,37% em agosto, o grupo Habitação aumentou 0,47% puxado pelos itens gás de botijão (+0,81%), que sofreu redução na semana passada e pode amenizar o IPCA cheio de setembro, e aluguel residencial (0,72%), além da energia elétrica (0,41%), tendo em vista que, em Belém (10,52%), a tarifa por kWh foi reajustada em 14,74% em 7 de agosto.

. (Foto: OLM)

Luta contra calendário



O controle da inflação pelo governo, depende muito do calendário de reajustes das tarifas e preços sujeitos a correções anuais. Como a inflação ficou muito tempo na casa dos dois dígitos, os reajustes, mesmo que espaçados entre as capitais ao longo do ano, têm impacto pesado nos índices de inflação. Por exemplo, outro subitem com alta em setembro foi gás encanado (0,30%), em função dos reajustes em duas áreas. No Rio de Janeiro (+0,13%), o reajuste de 0,20% passou a vigorar em 1º de agosto. Já em Curitiba (+1,95%), houve reajuste de 2,26% nas tarifas residenciais a partir de 9 de agosto.



Ainda assim, nove das 11 áreas que integram o IPCA-15 tiveram quedas em setembro. A menor variação ocorreu em Recife (-0,93%), influenciada pela queda nos preços da gasolina (-13,85%). A maior variação foi em Belém (0,50%), puxada pela energia elétrica residencial (10,52%).

. (Foto: OLM)

Truss queima a largada



Não largou bem a nova primeira-ministra do Reino Unido, Lis Truss, que recebeu a pesada herança de Boris Johnson, com os impactos do Brexit. Após o anúncio de seu pacote fiscal expansionista (na contramão dos esforços do Bank of England, que eleva os juros para conter a escalada dos preços dos combustíveis - a inflação acumula 9,9% em 12 meses -, devido à guerra da Rússia na Ucrânia), houve uma forte venda de ativos nos mercados financeiros da região.



O FTSE 100, o principal índice de ações de Londres, caiu cerca de 3% na última semana e a libra esterlina, que já acumula queda de 20% no ano, afundou 4%. Toda a volatilidade e a maior aversão ao risco se deve a percepção de que as políticas de Truss guiem o Reino Unido por um caminho de insustentabilidade da dívida pública, interpreta a Genial Investimentos.



Truss prometeu reduzir em cerca de 5 p.p. a alíquota máxima do imposto de renda, levando a taxa a 40%; reduzir os impostos pagos na compra de imóveis residências; e descartar a elevação planejada nos impostos sobre o comércio. Esse descompasso não soa bem aos ouvidos dos investidores. Para a Genial, o desempenho dos ativos financeiros do Reino Unido parece ser um reflexo da precificação do risco sobre a sustentabilidade fiscal, haja vista que todas as medidas eliminam 45 bilhões de libras das receitas do governo nos próximos cinco anos.



Para que o plano de Truss seja sustentável no longo prazo, a economia da região deverá crescer 2,5%, acima da tendência de crescimento de pouco mais de 1%. A alta dos juros tende a esfriar a economia e tornar a meta irreal.





Pobre do Charles III



Se não bastassem a conjuntura e as circunstâncias que tendem a acelerar a desvalorização da libra esterlina, o Rei Charles III vai ter sua popularidade arranhada quando sua efígie começar a substituir a de sua falecida mãe, a Rainha Elizabeth II. Durante sete longas décadas a figura da Rainha era sinônimo do poder de compra da moeda britânica.