LCA vê 1ª deflação em Alimentos

Em meio às discussões do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre a tendência da taxa Selic, atualmente em 13,75% ao ano, diante da subida dos juros de curto prazo nos Estados Unidos, em 0,75 ponto percentual, para a faixa de 3% a 3,25% ao ano, a LCA Consultores - que prevê a Selic estável até meados de 2023 - está adiantando boas notícias no front inflacionário doméstico. A consultoria prevê que o IPCA-15 (prévia do IPCA cheio a ser conhecido em 11 de outubro), que o IBGE divulga 3ª feira, 27, terá deflação em alimentos.



Depois de atingir o pico de 14,72% nos 12 meses terminados em julho, quando registrou alta mensal de 1,30%, os preços de Alimentos e Bebidas desaceleraram para 0,24% no IPCA de agosto, acumulando 13,43% na taxa em 12 meses. Na previsão da LCA, “o grupo Alimentação e bebidas deve passar dos +1,12% (no IPCA-15) em agosto para -0,23% em setembro, em boa medida pelas quedas de arroz, feijão, Açúcar e derivados, Carnes, Pescados, Carnes e peixes industrializados, Leites e derivados, Bebidas e infusões e Sal e condimentos”.



No todo, a LCA está esperando uma “queda de -0,19%” no IPCA-15 de setembro, “uma deflação menos intensa do que a registrada por esta prévia em agosto (-0,73%)”. Um dos motivos para a deflação menor é que o grupo Habitação, que teve deflação de -0,37% em agosto, deve subir +0,34% em setembro, pelas altas de gás de botijão e gás encanado, bem como pela queda menos intensa de energia elétrica residencial”.





Putin é a ameaça



O grupo de Transportes, que vinha liderando a deflação, “perderá ímpeto deflacionário entre agosto (-5,24%) e setembro (-1,90%), pois coletamos alta bastante relevante de passagem aérea (+16,0%), como também pela perda parcial de ímpeto deflacionário em gasolina e em etanol”. Mas não está descartado, por isso, nova baixa na gasolina para deflacionar o IPCA de setembro, na tentativa de reforçar o cacife eleitoral do presidente Jair Bolsonaro.



O problema é que as ameaças do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que convocou 300 mil reservistas e acenou com uso de armas nucleares para defender o território russo (considera as áreas que ocupara no Sul da Ucrânia como “território russo”), já provocaram alta nos preços futuros do petróleo até agosto de 2023, interrompendo a tendência de queda desde julho.





Altas e baixas



A LCA Consultores prevê que Saúde e cuidados pessoais poderá acelerar de +0,81% em julho para +1,00% em agosto, pelas pressões de Produtos farmacêuticos e de Higiene pessoal.



O reajuste das roupas, pela chegada das coleções de primavera-verão, deve fazer com que o índice do Vestuário passe de +0,76% em agosto para +1,62% em setembro.



Do lado das baixas, nova contribuição de Comunicações: “que passará de -0,30% em agosto para -0,71% em setembro, com efeitos de ajustes tributários em telefonia celular e telefonia fixa”.





Mercado segue painel das eleições



Nesta reta final para o 1º turno, com apenas sete dias úteis de negócios (excluindo o dia de hoje), os operadores do mercado financeiro estão com um olho nos painéis que apontam os indicadores da economia doméstica e da economia internacional e outro nos indicadores eleitorais. Antecipar tendências de juros e de guinadas de política econômica é fundamental para as tesourarias dos bancos e para os gestores de carteiras e fundos de investimento.



Não é por outro motivo que grandes instituições, como Itaú, Bradesco e Santander criaram grupos de avaliação das pesquisas eleitorais e instituições como XP (Ipespe), BTG-Pactual (FSB) e Genial Investimentos (Quaest) contrataram institutos para divulgar índices próprios.



O Itaú publicou na 2ª feira, apenas em inglês, o “Rastreador de pesquisas eleitorais: Agregador”, relatório que agregou os resultados das pesquisas divulgadas pelos institutos Datafolha, FSB, Futura, Ideia, Ipec, Ipespe, MDA, Paraná Pesquisas e PoderData desde o início da campanha eleitoral. (o Quaest ficou de fora). O agregador considera a média móvel igualmente ponderada das oito pesquisas mais recentes divulgadas pelos institutos citados.



O Itaú observou que “como não liberam pesquisas com a mesma frequência, a composição da média também muda ao longo do tempo”. O relatório apresenta os gráficos com os resultados agregados para as simulações do primeiro e segundo turno, bem como a divisão por região, renda, gênero, escolaridade e religião.



Hoje, o Itaú aborda as pesquisas do PoderData e Quaest sobre as intenções de voto para a eleição presidencial de 2022.



Segundo a pesquisa PoderData, o ex-presidente Lula (pt) lidera a disputa com 44% dos votos (de 43% na pesquisa anterior, de 13 de setembro), seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) com 37% (estável). Ciro Gomes (partido do PDT) tem 7% (de 8%) e Simone Tebet (MDB), 4% (de 5%). Ainda na pesquisa PoderData, Lula aparece com vantagem contra Bolsonaro em um cenário potencial de 2º turno (50% vs. 42%).



Enquanto isso, a pesquisa Quaest mostra Lula com 44% dos votos (de 42%), seguido pelo presidente Jair Bolsonaro com 34% (estável). Ciro Gomes tem 6% (de 7%) e Simone Tebet 5%, de 4%. Em relação ao cenário de 2º turno, Lula aparece com 50%, enquanto Bolsonaro tem 40% (de 48% contra 40%) – segundo pesquisa da Quaest.



Além disso, ontem, a Paraná Pesquisas também divulgou uma nova pesquisa sobre as intenções de voto para a eleição presidencial de 2022. Segundo a pesquisa (que é contratada pelo PL, partido de Bolsonaro), Lula lidera com 40% dos votos, seguido por Bolsonaro com 36% e Ciro Gomes e Simone Tebet com 7% e 5%, respectivamente. O 2º turno mostra Lula com 47% dos votos e o presidente Bolsonaro com 41%.