FGV aponta PIB 50% menor que o do BC

Muita gente estranhou, de forma velada ou até escancarada (caso desta coluna), a variação positiva de 1,2% no IBC-Br do Banco Central, divulgado na última 5ª feira, com avanço de 3,9% em relação ao mesmo mês de 2021 e se situou 3,5% acima do nível pré-pandemia e no patamar mais alto desde dezembro de 2014, segundo o histórico do IBC-Br. Em seu Boletim Diário da 6ª feira, 16 de setembro, a LCA Consultores observou que “o número se situou consideravelmente acima da estimativa da LCA (+2,8% YoY), assim como da mediana do mercado”.



O IBC-Br funciona como uma prévia do Produto Interno Bruto, que é calculado pelo IBGE nas Contas Nacionais Trimestrais, para que o Banco Central calibre a política monetária de acordo com a evolução da economia real. Pois hoje, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o seu “Monitor do PIB” e o resultado de julho ficou em apenas 0,6% (metade do apontado pelo Banco Central), mais condizente com a mediana do mercado. Será preciso esperar até janeiro para conferir, quando o IBGE divulgar o PIB oficial do 3º trimestre, que começa em julho e abarca agosto e setembro?



A credibilidade do IBC-Br do Banco Central está sob suspeita de colaboração com a campanha de reeleição do presidente Bolsonaro. A coluna já pôs em dúvida a assertividade dos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, diante da forte discrepância entre seus números em alta e a forte queda nos volumes de venda do comércio em julho. O Banco Central pode se isentar de responsabilidade por ter confiado demais nos dados de crescimento de 1,2% na PMS de julho.



Nas Contas Trimestrais, o IBGE decompõe o PIB em quatro, em termos de oferta/produção: Agropecuária, Indústria (incluindo Transformação, Extrativa Mineral, Construção e Serviços de Utilidade Pública - luz, água&esgoto, gás, coleta de lixo e resíduos) e Serviços, este com 70% do PIB (que inclui os dados parciais do segmento de serviços pesquisado na PMS, mais comércio, atividades financeiras e seguros e atividades imobiliárias), e ainda rendas e o setor externo.



As pesquisas mensais do IBGE não são tão abrangentes quanto as das contas nacionais trimestrais. A Pesquisa Mensal da Indústria só abarca o setor de Transformação e a Extrativa Mineral; a PMS não capta o Comércio (13% a 14% do PIB, averiguado na Pesquisa Mensal do Comércio - PMC) nem as atividades financeiras e de seguros e as imobiliárias.





Focus vê nova deflação em setembro



A Pesquisa Focus divulgada hoje pelo Banco Central, com respostas colhidas junto a 140 instituições financeiras, consultorias e institutos de pesquisa até a última 6ª feira, apontou nova previsão de deflação (que de preços) no IPCA de setembro: 0,11% na mediana do mercado e de 0,13% nas respostas dos últimos cinco dias úteis. Com isso, as apostas no IPCA deste ano caíram para 6% na mediana do mercado e para 5,93% nas previsões dos últimos cinco dias úteis. Para 2023 o IPCA ficou em 5,01% na mediana do mercado e em 5% nas previsões dos últimos cinco dias úteis.



O mercado segue apostando que a taxa Selic não será alterada na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, nesta terça e quarta-feira, permanecendo em 13,75% até dezembro. Para 2023, manteve a previsão de que fecharia em 11,25%.



A manutenção de juros altos em meio à conjuntura de desaceleração da economia mundial vai fazer o PIB desacelerar da alta prevista de 2,67% este ano, na mediana) ou 2,70% na previsão dos últimos cinco dias, para apenas 0,50% em 2023.





Quando baixar os juros, eis a questão



Na 4ª feira teremos um dos mais aguardados anúncios do Copom, que definirá se o ciclo de juros se encerrou ou não (em 13,75% ao ano), sobretudo porque o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos - seguindo o movimento dos bancos centrais da Europa - deve elevar em 0,75% as taxas de curto prazo para o dólar. Na reunião de agosto, o Copom adiantou que iria avaliar nesta semana a necessidade de um ajuste residual, de menor magnitude, com o objetivo de assegurar a convergência da taxa de juros para o redor da meta (3,25% + 1,50% em 2023 e 3% + 1,50% em 2024).



De lá para cá, as canetadas do governo para baixar a inflação dos combustíveis, energia elétrica e comunicações funcionaram, com o IPCA de agosto (-0,36%) registrando o 2º mês de deflação seguido, ajudado pela queda dos preços internacionais do petróleo e combustíveis – diante do aumento do risco de recessão global, que também arrefeceu os preços das commodities nos mercados globais, prenunciando baixa na inflação de bens industriais nos próximos meses.



Entretanto, outros itens da cesta de consumo avaliada pelo IPCA seguem pressionando e a aprovação de medidas para estimular a economia no ano eleitoral não veio sem custos. A combinação de cenários deve exigir uma política monetária contracionista por um período mais longo. A Genial Investimentos observa que “a deterioração do risco fiscal elevou as expectativas inflacionárias para horizontes mais longos”. A percepção de que “o próximo governo passará por uma inevitável revisão, ainda que parcial, do atual arcabouço fiscal brasileiro, gerará ruídos e incertezas que podem prejudicar a convergência da inflação para a meta”.



A Genial considera que os efeitos da política monetária (defasados até três trimestres) ainda não se fizeram notar totalmente. Por isso, não vê “necessidade de novo aumento residual de juros”, mas acredita que “as incertezas fiscais farão a taxa Selic permanecer em 13,75% pelo menos até maio de 2023”.