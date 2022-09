IPCA e Fed sugerem Selic alta até quando?

A deflação de 0,36% no IPCA de agosto, embora menor que o esperado pelo mercado (acima de 0,40%) e concentrada em só dois dos nove itens pesquisados pelo IBGE, pôs o mercado financeiro em dúvida quanto à continuidade do ciclo de alta da Selic. Há consenso de que o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), na reunião do próximo dia 21 de setembro não irá alterar a Selic, que atingiu 13,75% em agosto, mas o que se pergunta é quando ela começará a cair.



O Banco Santander, que até então previa mais aumentos até 14,25%, na revisão do cenário na última 6ª feira, 9 de setembro, passou a prever que a Selic ficará estável em 13,75% até “o final do 1º semestre de 2023, fechando o ano em 12%”. Mas o mercado, nas respostas dos últimos cinco dias úteis à Pesquisa Focus, divulgada hoje pelo Banco Central, reduziu a previsão de 11,25% para 11% em 2023. O mercado opera de olho em dois cenários: um interno e outro externo.



No interno, em meio ao nervosismo com a aproximação do calendário eleitoral, a desaceleração dos combustíveis e energia sobre os preços da cadeia industrial “pode ser mais lenta ao longo do 2º semestre”, observa o Itaú. Do lado dos serviços, as pressões inflacionárias seguem em níveis elevados, mas sem impedir que a inflação do IPCA caia para a faixa de 6,3% este ano e mais próximo de 5% em 2023 (5,05% nas previsões dos últimos cinco dias à Focus). A tendência de 2º turno animou o mercado e fez o Ibovespa subir, acompanhando a alta das bolsas no exterior.





No IPCA de agosto - excluídos Alimentação e Bebidas, que desaceleraram de 1,30% em julho para 0,24% em agosto, Transportes, que deflacionaram em 0,72% o IPCA, e Comunicações, que caíram 1,1%, deflacionando em 0,6% o índice do mês - houve aceleração em Artigos de residência, Vestuário, Saúde e cuidados pessoais e Educação.



No exterior se intensifica a pressão de alta dos juros para combater a persistente inflação, diante da alta nos combustíveis com a aproximação do outono-inverno no Hemisfério Norte. O Banco Central Europeu aumentou a taxa de juros em 0,75 pontos percentuais na semana passada. Na 6ª feira, 9 de setembro, durante a divulgação do “Livro Bege” do Federal Reserve Bank dos Estados Unidos, três membros votantes do Federal Open Market Committee (FOMC) defenderam a continuidade de alta no nível de 0,75 p.p. Uma escalada de juros pode pressionar o dólar no Brasil e criar resistências.



James Bullard, presidente do Fed de Saint Louis, uma voz influente dentro do FOMC (que serviu de modelo ao nosso Copom), defendeu aumento de 0,75 p.p. por entender que a estratégia do Fed está tendo sucesso em posicionar a política monetária em patamar que pressione para baixo a inflação. Ele espera que a “Fed Funds Rate” atinja 4,0% no fim do ano. Para 2023, ainda não haveria definição. Bullard avaliou, ainda, que os participantes de mercado não estão precificando de modo adequado o risco de a inflação ficar mais tempo em patamar elevado, o que exigiria um nível de juros mais alto.





O cenário para 2023 em diante



O que se especula por aqui é qual será a mensagem do Copom quanto à manutenção deste patamar em 2023, diante da persistência da inflação no Brasil, excluídos os produtos que tiveram redução direta de impostos e de preços (energia elétrica, comunicações e combustíveis) para voltar a ajustar a inflação aos parâmetros das metas anuais. A meta de inflação deste ano (3,50% + 1,50% de tolerância = 5,00), já foi para o espaço: mesmo com as reduções artificiais de preços até 31 de dezembro a taxa esperada pelo mercado na Focus caiu para 6,40% (6,06% nos últimos 5 dias úteis - Bradesco e Santander esperam 6,3%.



Para 2023, a meta é de 3,25% + 1,50% de tolerância = 4,75%. Bradesco espera 4,90% (ainda um pouco acima da meta) e o Santander reduziu de 5,7% para 5,3%. Para 2024 a meta é de 3,00% + 1,50% = 4,50% e a projeção da Focus está em 3,47%. Isto não quer dizer muita coisa, pois o mercado sempre tende a fechar (num horizonte acima de 18 meses) com as metas oficiais. O Santander, por exemplo, espera 3% de IPCA em 2024, mas com juros fechando em 12% em 2023.



A visão do Santander - O cenário do Santander pressupõe que o Banco Central “acredita que o IPCA em 12 meses voltará para um patamar “em torno” da meta [3,5%] no 1º trimestre de 2024, dado que o Copom vê distorções afetando a estimativa de inflação para o ano-calendário de 2023 (para o qual o BCB projeta IPCA de 4,6%, bem próximo ao limite superior da banda de tolerância). Por isso, o Santander reduziu a previsão da Selic deste ano para 13,75% (antes 14,25%), nível mantido até o final do 1º semestre de 2023. Manteve a projeção da Selic em 12,00% ao fim de 2023, e sustentou a previsão de 9% para o fim de 2024. Entretanto, observou que “o espaço para redução de juros será limitado por elementos cíclicos que geram riscos de maior resiliência da inflação no médio prazo”.



A visão da Genial Investimentos - O IPCA de agosto traz sinais mistos, visto que medidas inerciais de inflação seguem sugerindo que o combate inflacionário será lento e árduo. (...)Seguimos com a nossa avaliação de que o ciclo de alta de juros já foi encerrado em 13,75% e deva permanecer neste patamar até o final do 2º trimestre de 2022. Para 2023, esperamos que a taxa de juros encerre o ano em 11% a fim de assegurar a convergência para a meta no horizonte relevante, isto é, 2024.



A visão da LCA Consultores - Apesar da desaceleração da inflação, a consultoria projeta “alta do IPCA de 0,28% em setembro, refletindo os reajustes negativos na gasolina e no diesel pela Petrobras e o arrefecimento das pressões de alimentos. Em especial, o grupo de transportes deve seguir mostrando número negativo, contribuindo para uma variação de -0,38% para monitorados em setembro, enquanto o grupo de alimentação e bebidas deve desacelerar adicionalmente para 0,16%”. Com base nesse cenário, a consultoria manteve projeções de alta para o IPCA de 6,7% em 2022 e de 5,5% em 2023. Na Focus, a mediana do mercado previu alta de 0,17% no IPCA de setembro (-0,05% nos últimos cinco dias).





Entre o 1º e o 2º turno



O resultado da inflação de setembro será conhecido em 11 de outubro. Será após o 1º turno, em 2 de outubro. Mas a tempo de influir (em muito) no 2º turno que será realizado em 30 de outubro, já com nova rodada de distribuição de benesses eleitorais (Auxílio Brasil de R$ 600, vale gás, auxílio de R$ 1 mil a caminhoneiros e taxistas). Tudo pode acontecer. Sobretudo se houver um novo governo.