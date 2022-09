Que inflação? Da gasolina ou da comida?

Gilberto Menezes Côrtes (Foto: JB)





O saudoso ministro da Fazenda Mário Henrique Simonsen costumava brincar que as médias eram enganosas: “a cabeça do indivíduo poderia estar no forno e os pés no congelador. Na média, a temperatura estava ideal” (rsrsrs). Lembrei muito da verve e sabedoria da Simonsen ao examinar a inflação do IPCA de agosto, divulgada hoje pelo IBGE, medindo as despesas das famílias com renda até 40 salários mínimos (R$ 48.480). Na média, houve nova deflação (-0,36%, menor que os -0,68% de julho e acima das expectativas do mercado, de -0,39% a -0,45%, como estimava a LCA Consultores).



Em dois meses houve deflação acumulada de 1,042% no IPCA, graças à queda do ICMS sobre energia elétrica e comunicações combustíveis (que tiveram ainda redução da PIS/Cofins e da Cide, federais, e baixaram nas refinarias da Petrobras, acompanhando a queda dos preços internacionais do petróleo em julho (processo interrompido semana passada). Tomando por base a “boutade” de Simonsen, vale comparar a evolução do IPCA e do INPC.



No IPCA, o item Transporte tem o maior peso na cesta de consumo do IPCA (20,6%, superando os 19,3% gastos em Alimentação e Bebidas e os 15,6% de Habitação). A ida do ex-Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, para o Ministério das Minas e Energia em maio, facilitou a estratégia do governo de derrubar, a canetadas, a inflação do IPCA. No acumulado de 12 meses, ela atingiu o ápice de 12,13% em abril e estava em 11,89% em junho. Com a queda do ICMS em julho o IPCA baixou para 10,07% em julho e agora para 8,73% em agosto.



Sachsida, técnico egresso do Ipea, era o responsável pelo acompanhamento da inflação na pasta de Paulo Guedes. Com o controle dos itens que mais pesam no IPCA em suas mãos (combustíveis, em Transporte, liderados pela gasolina e o etanol) e energia elétrica, em Habitação), era mais eficaz atacar esses dois vetores para derrubar o IPCA dentro do calendário eleitoral para tentar influir positivamente em favor da reeleição do presidente Jair Bolsonaro, do que o Banco Central continuar elevando os juros, movimento que freava o consumo, inibia o investimento e endividava as famílias.gia t



Em agosto, a queda dos combustíveis (-10,82%, devido às baixas na gasolina e no etanol) provocou baixa de 3,37% no item Transporte, que gerou deflação de 0,72 pontos percentuais no IPCA. Os preços de Alimentação e Bebidas desaceleraram (após alta de 1,30% em julho, subiram apenas 0,24% em agosto. Mas outros itens subiram muito, como Vestuário (+1,69%) e Saúde e cuidados pessoais (+1,31%), devido à alta dos itens de higiene pessoal (2,71%) e do plano de saúde (1,13%), que incorporou a fração mensal referente ao reajuste anual de 15,50% autorizado em maio.





Alimentos X combustíveis



Para se ver como a queda dos combustíveis reduz artificialmente a inflação do IPCA, em dois meses, os combustíveis pesquisados no item Transportes, caíram 26,50%, sendo 14,15% em julho e 10,82% em agosto. Isso provocou queda acumulada de 8,031% no Item Transporte (o de maior peso no IPCA). No item habitação, a energia elétrica baixou 7,123% em dois meses, sendo 5,78% em julho e 1,27% em agosto, provocando queda acumulada de 0,951% no item Habitação em dois meses. Transportes (20,6%) somado à Habitação (15,6%) absorviam 36,2% dos gastos das famílias com renda até 40 SM (hoje R$ 48.480), conforme a Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, em 2019.



Vale notar que o Transporte público (ônibus urbanos, trens, metrô, táxis, aplicativos e barcas) chegou a subir 30,34% em Curitiba, para uma média nacional ponderada (conforme o peso de cada cidade ou região metropolitana) de 16,42%, mais do que o dobro da taxa acumulada de 7,62% para Transportes na média nacional.



Já em Alimentação e Bebidas, que consome 19,3% dos gastos das famílias de maior renda, ainda segundo a POF-2018, houve aumento acumulado de 1,54% em dois meses no IPCA. No INPC, que mede as despesas das famílias com renda até 5 salários mínimos (R$ 6.060), a Alimentação e Bebidas pesa bem mais do que os Transportes. Nesta faixa de renda, o combustível para veículo próprio (item raro nas famílias de menor renda), o que pesa mais é o transporte público, cujas taxas de variação chegam a ultrapassar o acumulado de 20% na média nacional.



Outro dado extraído da POF de 2018 indica que as famílias com rendimento de até dois salários mínimos comprometiam 61,2% de seu orçamento em despesas com alimentação (22%) e habitação (39,2%), praticamente o dobro dos 30,2% gastos pelas famílias com rendimentos superiores a 25 salários mínimos, que comprometiam 7,6% com alimentação e 22,6% com habitação.





A eleição e a inflação



Não é à toa que as pesquisas eleitorais têm mostrado resiliência na preferência dos eleitores com renda até dois salários mínimos (R$ 2.424) pelo ex-presidente Lula, enquanto o presidente Jair Bolsonaro conseguiu conquistar mais votos nas camadas com renda acima de cinco salários mínimos (R$ 6.060).



Nos últimos 12 meses, só Belém registrou alta acumulada na Alimentação e Bebidas abaixo de dois dígitos (8,85%). A maior inflação dos alimentos em 12 meses foi registrada em Vitória (14,89%), seguido por Salvador a maior cidade do Nordeste e capital do 4º maior colégio eleitoral do país, que teve alta de 14,46%. Em São Paulo, maior região metropolitana do país, com peso de 32,28% no IPCA, a alta dos alimentos foi de 14,36% em 12 meses. São Luiz também teve alta superior a 14% (14,32%), Belo Horizonte (13,82%, Aracaju (13,78%) e Brasília (13,56%) lideraram as seis cidades com mais de 13% de alta nos alimentos em 12 meses (a média nacional foi de 13,43%). O Rio de Janeiro, com taxa de 12,87% puxou a fila das cinco cidades com mais de 12% de alta nos alimentos.



No mesmo período de 12 meses, os transportes subiram 7,62% em 12 meses na média nacional. As taxas variaram muito, dependendo do calendário de reajuste dos transportes urbanos. A maior alta (12,64%) ocorreu em Curitiba, seguido pelos 11,12% do Rio de Janeiro. No ano, entretanto, com a queda dos combustíveis, o item Transportes no IPCA registra queda de 0,91%. NO Rio de Janeiro há a maior alta de janeiro a agosto (2,25%). A maior baixa (5,92%) foi registrada em Porto Alegre, seguida pela redução de 5,06% em Goiânia.



Mas no Transporte público, que impacto os gastos das pessoas de menor renda, que não têm carro ou moto próprio, as variações em 12 meses foram discrepantes. Para a alta de 16,72% na média nacional, houve o reajuste máximo de 30,34% em Curitiba, seguido pelos 29,13% de Aracaju, enquanto os menores reajustes acumulados foram registrados em Belém 10,76% e em Belo Horizonte (10,92%). No acumulado do ano, o transporte público ficou 2,72% mais caro na média nacional, com as maiores altas em Campo Grande (MS), com 10,68%, seguido de São Luís, com 8,11%. Entre as 16 regiões pesquisadas pelo IBGE, houve alta em 14. As únicas reduções registradas de janeiro a agosto foram em Porto Alegre (-3,45%) e em Goiânia (-1,71%).



O preço da comida X os transportes

. (Foto: OLM)

Commodities caíram em agosto



Um dos fatores que ajudaram o Brasil a registrar deflação no mês passado, segundo o Departamento de Estudos Econômicos do Bradesco, foi o fato de que os “preços das commodities em reais mantiveram trajetória de queda em agosto”. O IC-Br (indicador do Banco Central que acompanha os preços das commodities alimentícias, minerais e energéticas) caiu 0,72% no mês passado, na margem, acumulando alta de 4,45% em 2022.



Segundo o Bradesco, o resultado refletiu a apreciação cambial do período e, principalmente, a queda das cotações internacionais das commodities, diante da expectativa de queda da demanda global nos trimestres à frente. Todas as aberturas tiveram contribuições baixistas no período, com destaque para energia (-1,96%) e metálicas (-1,14%). Em 12 meses, o IC-Br acumula alta de 17,7%, ante 22,6% em julho.





Planos de saúde já assustam para 2023



Depois de subirem em 15,50% os planos de saúde (em média) este ano, os planos de saúde já estão fazendo terrorismo para 2023. Segundos estudos do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, a inflação médico hospitalar de 2021 foi calculada pelo IESS em 25,0%, muito acima do IPCA acumulado no mesmo período, de 10,1%. Essa é uma insinuação para pleitearem mais reajustes para 2023. Em 10 anos, a inflação médica ficou 9,7 pontos percentuais acima do IPCA.



Com minha experiência de assessoria a planos de saúde (um dos maiores, por sinal), observo que há vários itens que caem e o aumento de faturamento (desde o 2º semestre de 2021) também ajuda a cobrir custos. Vale lembrar que entre março/2020 e março/2021, a inflação médica ficou em território negativo e abaixo do IPCA.



As agências reguladoras caem sempre no conto do aumento dos custos (empresas de ônibus são mestras nisso), mas não examinam outros fatores (que de juro, por exemplo, barateia custos em geral). É preciso ver os dois lados da moeda.