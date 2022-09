O lava e enxuga da economia

Como se não houvesse amanhã (ou melhor, 2023 e 2024), o governo comemora os efeitos das medidas de estímulo fiscal que fizeram o PIB deste ano subir da projeção inicial de 1,50% para 2,60%, 2,80% e até 3,0%, conforme as últimas projeções depois do desempenho forte (crescimento de 1,2% no 2º trimtre). Apesar das medidas temporárias e eleitoreiras (como a redução a canetadas da inflação), que vão na contramão da política monetária restritiva aplicada pelo Banco Central independente e que tem a responsabilidade para devolver a inflação ao centro da meta em 2023 e 2024, as projeções do mercado para a economia em 2023 são bem sombrias.



E as pesquisas eleitorais mantém Lula na frente, com 42%, contra 34% de Bolsonaro (Lula caiu um ponto e Bolsonaro dois, em relação à pesquisa da semana anterior da FSB/BTG-Pactual). Já a Pesquisa Focus divulgada hoje pelo Banco Central, colhida junto a 140 instituições financeiras, institutos de pesquisa e consultorias até 2 de setembro, mostrou o mercado subindo o PIB deste ano a 2,26% (2,38% na resposta dos últimos 5 dias úteis, após a alta de 1,2% no 2º trimestre), mas com alta de apenas 0,47% (0,50% nos últimos 5 dias) para o ano que vem.



A contradição entre o “morde” do Banco Central e o “assopra” do governo (ou a inundação de estímulos e o trabalho de enxugamento do BC) já está sendo posta em dúvida pela Genial Investimentos, ao analisar a precificação dos ativos da economia doméstica: “Apesar do bom momento, olhando à frente, ainda temos dúvidas sobre os efeitos da política monetária mais restritiva adotada pelo BC desde o ano passado”. A Focus já indicou ligeira baixa na projeção da taxa Selic (dos 13,75% deste ano, cai a 11% em dezembro de 2023 - a projeção anterior era de 11,25%). A inflação do IPCA cai a 6,27% este ano e a 5,27% em 2023 (5,09% nos últimos 5 dias), de 5,34% na semana anterior.



A Genial Investimentos previa crescimento do PIB em 1,5%, elevou para 2,5% e após o resultado do 2º trimestre, reajustou para 2,8% a projeção deste ano. Mas tinha baixado a taxa de 2023 de 0,6% para 0,5%. Entretanto, com a redução dos preços administrados e a previsão de inflação de 6,1% este ano e 4,8% em 2023 (praticamente no limite do teto da meta - 3,25% + 1,50 p.p. de tolerância = 4,75%), com o resultado do PIB trimestral, revisou “de forma preliminar a projeção do PIB em 2023 para 0,8%, refletindo o efeito positivo do crescimento em 2022 sob o carrego estatístico do próximo ano”.



A Genial reconhece os impactos positivos dos pacotes de estímulo à demanda aprovados no Congresso, com aumento dos gastos acima do teto sob a ótica do “pacote de Emergência” (FGTS, Auxílio Brasil e Teto do ICMS), além de um apetite por investimentos resiliente. De outra parte, segue a trajetória de melhora do mercado de trabalho, que deve beneficiar o consumo das famílias nos próximos trimestres, sustentando o crescimento ao longo deste 2º semestre.





LCA lista estímulos fiscais no ano eleitoral



Em seu Boletim Diário de hoje, a LCA Consultores lista a profusão de medidas fiscais para turbinar a economia no ano eleitoral: “Nos últimos meses ocorreram várias rodadas de reduções de IPI. Também houve adiantamento do 13º de aposentados e pensionistas, nova liberação extemporânea de aproximadamente R$ 21 bilhões de FGTS e adoção de medidas de estímulo ao crédito. Mais recentemente foi limitado o percentual de ICMS cobrado sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo e a partir de agosto começaram os pagamentos do Auxílio Brasil (R$ 600) e Auxílio Gás ampliados e a ajuda (R$ 1 mil mensais) aos caminhoneiros e taxistas”.



“Ademais, os gargalos logísticos e as limitações da oferta diminuíram nos últimos meses. Com menos problemas de suprimento de insumos, houve queda da proporção de indústrias relatando estoques insuficientes. Em geral os resultados recentes das sondagens da indústria reiteram esse cenário mais benigno, embora tenha sido verificada certa acomodação nas últimas pesquisas. O S&P Markit caiu de 54,0 em julho para 51,9 pontos no 8º mês do ano e permaneceu em expansão”. Diante deste quando a estimativa preliminar da LCA para a produção industrial de agosto “indica alta de 3,8% na comparação interanual. Em termos dessazonalizados, haveria estabilidade em relação a julho”, diz a consultoria.





Sinais de tsunami no mundo



É interessante notar que a análise feita no 1º trimestre por quase todos os bancos e consultorias de que o Brasil seria beneficiado com a alta de preços das commodities, com os impactos da guerra da Rússia com a Ucrânia não se confirmou nos dados da balança comercial. De janeiro a agosto, as exportações cresceram 18,4%, atingindo US$ 225,09 bilhões, mas as importações cresceram mais (31,5%), atingindo US$ 181,04 bilhões. Com isso, o saldo comercial ficou em US$ US$ 44,05 bilhões, uma queda de 15,8% frente ao resultado acumulado até agosto do ano passado. E a meta de um saldo de US$ 86 bilhões, revisada pelo Banco Central em junho (ante os R$ 83 bilhões previstos em março), será uma quimera.



O Brasil deve superar os US$ 61 bilhões do ano passado, mas não deve avançar muito acima de US$ 70 bilhões. Isto porque os dois principais itens da balança comercial do ano passado: o minério de ferro, que garantiu 16% das exportações - US$ 42,1 bilhões, está em queda superior a 10%, e a soja, que respondeu por 15% das vendas (US$ 37,3 bilhões) também perdeu mercado pela retração das compras chinesas. Só o petróleo e derivados (óleo bunker para navios) seguem positivos (pelos preços).



Na visão da Genial Investimentos, “o cenário externo será bastante adverso nos próximos trimestres”, com as principais economias ocidentais seguem enfrentando um elevado nível inflacionário, que vem exigindo uma rápida reversão da política monetária, aumentando os riscos de uma forte desaceleração econômica nos próximos meses. Soma-se a este cenário a manutenção da política de tolerância zero-Covid e a intensificação da crise imobiliária na China, que serão responsáveis por catalisar a deterioração do crescimento econômico global.



Dados desta semana indicam que a inflação ao produtor na Zona do Euro acelerou em agosto para 37,9% na comparação frente a julho (acima dos 37% previstos pelo mercado) e a alta mensal de 4%, superou a projeção média, de 3%. Mas a China, ampliou “lockdown” e outra populosa e forte região industrial e financeira (Chengdu, de 21 milhões de habitantes), para controlar a Covid-19, provocando queda das cotações de commodities, que atingiu ações de peso no Ibovespa. É importante notar que uma economia como a coreana (que importa muitos insumos básicos e os transforma e bens de alta tecnologia (a exemplo do Japão) foi afetada negativamente na balança comercial, com forte aumento do déficit.



São sinais sombrios para 2023 e 2024.