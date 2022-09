Em meio à necessidade de transmitir boas notícias aos eleitores, até aqui empedernidos a votar em Lula, a despeito de todas as seduções da redução de impostos sobre energia elétrica, combustíveis e comunicações e as distribuições de R$ 41,2 bilhões em benesses eleitorais até 31 de dezembro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro tem algo a comemorar: o crescimento de 1,2% no Produto Interno Bruto (PIB) do 2º trimestre.



O resultado, que se sucede à revisão (para cima) do número do 1º trimestre, que passou de 1% para 1,1%, na revisão do IBGE, tem muito a ver com a volta da normalização do setor de serviços, onde havia uma demanda reprimida (sobretudo beleza, estética, turismo e lazer). O setor de serviços (70% do PIB), cresceu 1,3% (a agropecuária teve modesta expansão de 0,5%, após cair 0,9% no 1º trimestre, e a indústria cresceu 2,2%, após 0,6% no 1º). A



Mas também com o pacote de benesses antecipado pelo governo para turbinar a economia no 2º trimestre, já visando as eleições. O Consumo das famílias, que fechou 2021 com peso de 61% no PIB (o recorde é de 65,1% em 2019), teve avanço expressivo de 2,6% (0,5% no 1º), influenciado pelo crescimento da massa salarial real, expansão do crédito a pessoas físicas, além do saque extraordinário de R$ 1 mil do FGTS e antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. Neste caso, Bolsonaro tem um PIB pra chamar de seu.





Não precisa exagerar



O PIB avançou 2,5% no primeiro semestre do ano e colocou a atividade econômica 3,0% acima do patamar pré-pandemia, registrado no 4º trimestre de 2019, e atinge o 2º patamar mais alto da série, atrás apenas do alcançado no primeiro trimestre de 2014, segundo os dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais do IBGE.



A importância dos serviços, cujas atividades retomaram a normalidade com o avanço da vacinação (o combate à pandemia da Covid-19, em todas as fases e ramais, foi o calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro), pode ser medida por seus números: outras atividades de serviços (avançou 3,3% e está 4,4% acima do nível pré-pandemia), transportes (+3,0%) e informação e comunicação (+2,9%) lideraram as altas.



“Em outras atividades de serviços, estão os serviços presenciais, que estavam represados durante a pandemia, como os restaurantes e hotéis, por exemplo”, explica a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis. Como todos os órgãos do governo federal, apesar de proibidos de fazer menções que possam ser consideradas “propaganda eleitoral”, a forma de enaltecer dados econômicos não deixa de ser propaganda disfarçada.



O site “Notícias do IBGE” chegou ao cúmulo de atribuir “o aumento no preço das passagens aéreas, como uma consequência do crescimento da demanda”, analisa Rebeca”. Duvido que Rebeca tenha dito isso, pois é óbvio que o aumento dos preços das passagens está mais ligado à disparada dos preços do petróleo e derivados após a invasão da Ucrânia pela Rússia.





Baixa dos combustíveis X voto



Prova disso é que após a reacomodação para baixo do barril do petróleo e dos preços dos combustíveis (mesmo com a guerra superando os seis meses) a Petrobras anunciou em agosto duas reduções no preço do querosene de aviação: 10,4% em 26 de agosto e em 15,7%, a partir de 1º de setembro.



Também a partir de amanhã, 2 de setembro, a Petrobras promove nova baixa de 8,5% no preço do litro da gasolina vendido às distribuidoras nas refinarias, que cairá de R$ 3,53 para R$ 3,28. O impacto deve reduzir a inflação do IPCA de setembro, cujo resultado será divulgado pelo IBGE em 11 de outubro, após a realização do 1º turno, em 2 de outubro. Antes da nova baixa, o mercado previa inflação de 0,30% para setembro. Pode haver agora deflação.



Está é a 4ª redução seguida de preços da gasolina pela Petrobras nas refinarias (acompanhando a queda das paridades de preços internacionais - redução do barril e dos derivados no mercado internacional e a taxa do dólar). O movimento de baixa nas refinarias começou em 20 de julho, quando o litro da gasolina baixou de R$ 4,06 para R$ 3,86. Desde então, só nas refinarias, os preços terão caído 19,21%.



Paralelo a isso houve a redução para 17% no ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações, e o governo isentou o PIS/Cofins e a Cide sobre a gasolina, o etanol, o GLP, o GNV e o óleo diesel.





Orçamento desnuda mentiras eleitorais



Entre as principais causas da repetição de crises políticas no Brasil nos meses de agosto está o fato de que o Executivo tem obrigação de enviar ao Congresso (Legislativo) até o dia 31 de agosto o Projeto de Lei Orçamentária Anual, referente ao ano seguinte. Como é sempre difícil caberem todas as demandas no Orçamento (um dos “truques” do passado era deixar a inflação cobrir metas irrealistas), as crises eclodem com mais frequência em agosto.



No ano eleitoral de 2022, as mentiras eleitoreiras do governo Bolsonaro foram desnudadas com menos de duas semanas, sem caber no PLOA 2023. A parte mais suculenta das benesses eleitoreiras do governo visando a reeleição (a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, como prometido pelo presidente Jair Bolsonaro) não consta no projeto, que assinala a volta do AB ao nível de R$ 400, sem os R$ 200 extras garantidos até 31 de dezembro de 2022.



Também não consta do Orçamento de 2023 a promessa do candidato Jair Bolsonaro de filiar quem mais se inscrever para ganhar o AB de R$ 600. O PLOA 2023 prevê que o Auxílio Brasil de R$ 400 será pago a 21,649 milhões de famílias (na média, considerando as três hipóteses de ajuda às famílias contidas no AB, o desembolso seria de R$ 405,21 por família). Atrair as pessoas para se inscreverem nos CRAS dos diversos municípios só pode servir para cadastrar possíveis eleitores para aliciamento posterior. Para não ficar na promessa, no final do texto, há a observação de que o governo federal envidará “esforços em busca de soluções jurídicas e de medidas orçamentárias para a manutenção do valor (R$ 600) no Orçamento de 2023”.



O que o PLOA prevê, de concreto, é a extensão da redução/isenção do PIS/Cofins e da Cide sobre a gasolina, o etanol e o GNV, que compreende uma renúncia fiscal de R$ 34,3 bilhões. Também estariam na mesma situação a cobrança de PIS/Cofins e Cide sobre o óleo diesel, o GLP e o Querosene de Aviação, com renúncia fiscal de R$ 18,6 bilhões. Os dois conjuntos de isenções combinados somariam R$ 52,9 bilhões. Com outras renúncias (incluindo a manutenção de incentivos na Zona Franca de Manaus e a isenção de Imposto de Renda das agências de Turismo (R$ 1,1 bilhão), o governo abriria mão de R$ 1,2 bilhão da arrecadação do Condecine (ver nota no Informe JB ainda hoje).