Mercado de trabalho: desaceleração à vista

Como era esperado, o 2º semestre marcou o início da desaceleração da economia e isso já se refletiu no mercado de trabalho, apontam todas as análises dos departamentos econômicos de bancos, gestoras de investimentos e consultorias. Segundo os dados do Caged de julho, houve criação líquida de 218,9 mil vagas de trabalho formal no mês, abaixo das expectativas (260 mil), mas ainda com resultados bem positivos.



Para o Bradesco, “descontando os efeitos sazonais, o dado equivale a 237 mil novas vagas, após 252 mil em junho. Ainda que seja uma desaceleração, o ritmo de criação de empregos formais ainda permanece forte”. O banco destacou o fato de que, embora sintam o reflexo da política monetária (taxa Selic, que é o piso bancário subiu a 13,75% ao ano), “a indústria (50.503) e a construção civil (32.082) mantiveram números relevantes de criação de vagas”.



Para a LCA Consultores, “na série com ajuste sazonal, houve forte desaceleração na criação de postos formais em relação ao mês anterior: de 315,5 postos em junho para 209,0 mil postos em julho. Na mesma métrica com ajuste sazonal, as admissões em julho tiveram queda de -0,2%, enquanto os desligamentos cresceram 6,2%".



A Genial Investimentos observa que “o comportamento positivo do mercado de trabalho tem se refletido na forte queda da taxa de desemprego, que saiu de 14,9% para 9,3% da força de trabalho entre o 1º trimestre de 2021 e o 1º trimestre de 2022 e começa a ser sentido no comportamento dos salários reais dos trabalhadores. Ainda que em termos anuais o salário médio de admissão de trabalhadores com carteira assinada continue em trajetória de queda, nos últimos dois meses estes salários já estão em trajetória de crescimento”, diz a Genial.



Um dos colaboradores do projeto de reforma trabalhista aprovada no governo Temer, o economista chefe da Genial, José Márcio Camargo, associa “este bom comportamento do mercado de trabalho e, em especial, do emprego formal às mudanças implementadas pela reforma trabalhista”. Ele lembra que a reforma reduziu a menos da metade o número de demandas na Justiça do Trabalho, reduziu o custo de contratação e de formalização da mão de obra, e flexibilizou os salários, ao dar protagonismo para a negociação coletiva, permitindo que parte do ajuste do mercado de trabalho se dê via variação de salários em lugar de variação na taxa de desemprego”





Erros da metodologia do Caged



Já a LCA observa que “a reabertura econômica [sobretudo no setor de serviços] ainda continua beneficiando os números do mercado de trabalho formal, também impulsionados pelos estímulos de curto prazo criados pelo governo federal em ano eleitoral”. Mas ressalta “que a metodologia do Novo Caged gera saldos superiores aos da antiga metodologia por conta da inclusão de trabalhadores intermitentes e parciais, além de não conseguir capturar muito bem os desligamentos”.



Ou seja, os dados estão sendo inflados, o que é muito conveniente no ano eleitoral. Essas falhas de metodologia explicam também sucessivas correções nos números mensais nos últimos meses. No final de 2021, o Caged corrigiu os meses de novembro e dezembro para baixo. Os numeros iniciais de dezembro eram positivos e ficaram negativos.





Projeções para 2022 e 2023



De qualquer forma a LCA está com projeção preliminar de 250 mil novas vagas para agosto, com a consolidação de pagamentos das medidas adotadas pelo governo até dezembro (Auxílio Brasil de R$ 600 e mesadas de R$ 1 mil para caminhoneiros e taxistas, além da periodicidade mensal para o vale gás). Com ajuste sazonal, o saldo de empregos formais passaria de +168,7 mil vagas em julho para +179,6 mil em agosto. Espera-se a divulgação dos dados do Caged às vésperas do 1º turno, em 2 de outubro.



Já o Itaú espera que “o mercado de trabalho continue a perder força à medida que a política monetária fique mais apertada e haja menor atividade econômica de impacto da renda descartável”. Amanhã, 4ª feira, o IBGE divulga a taxa de desemprego de julho, para a qual a previsão é de queda para 9,1% de 9,3%, atingindo 8,8% em termos ajustados sazonalmente. Para o final do ano, o Itaú espera que a taxa de desemprego atinja 9,1% ajustado sazonalmente (a previsão anterior era de 10,5%). O cenário inverte para 2023, subindo a 10,1%.



Todas as previsões caminham para o aumento do desemprego no ano que vem diante da forte desaceleração do PIB (a Pesquisa Focus aponta alta de 2,10% em 2022 e apenas 0,37% em 2023). O Bradesco projeta que o desemprego médio deste ano fica em 9,25%, mas sobe a 9,96% em 2023. A Genial Investimentos revisou de 9,5% para 8,8% a taxa de desemprego em dezembro deste ano, mas projeta taxa maior em 2023: 9,5%.



O Santander, por sua vez, vê “um aumento na taxa de desemprego, principalmente a partir do 4º trimestre de 2022. No entanto, como mostram nossas estimativas, para que esse aumento ocorra, os resultados de geração líquida de empregos do CAGED não precisam necessariamente entrar em território negativo — consideramos uma taxa mensal entre 0 e 50 mil como razoável e compatível com uma alta na taxa de desemprego.





O alerta de Roberto Rodrigues



Em entrevista ao “Broadcast Político”, o ex-ministro da Agricultura do 1º governo Lula, Roberto Rodrigues, chama a atenção para o paradoxo da pujança agrícola do Brasil, enquanto uma parte da população passa fome:



“Sustentabilidade é um fator de competitividade que vai muito além da questão ambiental e engloba a questão econômica e social também. Como se pode ter um país que vai produzir 300 milhões de toneladas de grãos, 1 bilhão de toneladas de alimentos, incluindo grãos, carnes, hortifrúti, lácteos, e ter população passando fome? O comércio de alimentos depende de oferta e demanda. Quem determina oferta é o produtor rural. A demanda depende do poder aquisitivo, que não é um problema do produtor. Essa é uma questão do Estado e para isso, precisamos gerar emprego com investimento, que passa pela segurança jurídica e pelas reformas”, destaca.



Ele lembra que “a segurança alimentar é a única condição para estabilidade política e social de um país”, citando os casos do Sri Lanka e da Primavera Árabe. “Povo com fome derruba o governo. Segurança alimentar é uma questão também de estabilidade social. Governos fazem segurança alimentar para se garantirem no poder. Ou seja, subsídios para produção agrícola não são para o produtor e, sim, são para o bem do consumidor.



Ele defendeu a formação de estoques reguladores de alimentos. Mas fora das mãos monopolistas do governo, que “poderia desestimular novas safras”. Para ele, o ideal seria a volta dos estímulos à formação de estoques pela competição livre entre os agentes privados, mediante os Empréstimos do Governo Federal (EGFs) para este fim.





Soma dos PIBs dá mais de 100%



A reportagem da Broadcast assinala que embora seja grato a Lula e elogie a gestão Bolsonaro na agricultura, Rodrigues está neutro na campanha eleitoral. A reportagem só comete um deslize grave (espero que não tenha partido do ex-ministro) ao dizer que o agronegócio é “o setor responsável por um terço do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro”. Menos, menos.



O IBGE deve divulgar nesta 5ª feira o resultado do PIB no 2º trimestre e o respectivo peso de cada segmento da economia na formação do Produto Interno Bruto. Com o encolhimento do setor de serviços da faixa de 73% do PIB para 69,8% em 2021, a participação da Agropecuária aumentou da faixa de 6% para 8,1% do PIB no ano passado. E a indústria ficou com 22,2% do PIB (sendo 5,5% das atividades extrativas - mineração e petróleo&gás), serviços de utilidades públicas (energia, gás, coleta de lixo, água e esgoto) e apenas 11,3% da Indústria de Transformação.



Nem somando toda a indústria de transformação (atividades de frigoríficos, produção de açúcar e álcool, moagem de grãos, torrefação de café e cacau, industrialização de sucos e produção de vinhos,que já seriam parte da indústria, cuja soma seria menor que 5% do PIB) e boa parte dos transportes, há possibilidades de o PIB do agronegócio chegar a 30% da economia brasileira. As matrizes de insumos e produtos têm de fazer ajustes entre si nas Contas Nacionais.



O mesmo erro ocorreu na gestão Dilma (o que motivou o apetite das empreiteiras para expandir seus negócios), quando se dizia que o setor de petróleo e gás representava de 15% a 17% do PIB. Se a indústria extrativa, da qual tem de ser excluída a mineração de ferro, cimento e não ferrosos, era de 5,5%, qual seria o peso agregado da refinação de petróleo e gás, e da comercialização dos produtos?



O somatório superior a 100% explica porque os figurinos desenhados não cabem nos orçamentos públicos.





Lembrai-vos da queda do gás de Guedes



Por falar em gás, perguntar não ofende: quando vai ocorrer a prometida queda de 30% a 50% no preço do gás, prometida por Paulo Guedes desde o fim de 2019, quando defendia o novo marco regulatório do gás natural no Brasil.



Por enquanto, a desculpa é a invasão da Ucrâniua pela Rússia.