Nuvens de juros impedem decolagem

O governo promove agora à tarde a 7ª rodada de concessão de aeroportos, que deve ter pouca competição e baixos ágios. A concessão do terminal do Santos Dumont (RJ) foi retirada do certame que terá lugar às 14 hortas, na B3, em São Paulo. Muita gente encara o evento como um teste de confiança do mercado na possível eleição do ex-presidente Lula, em substituição a Bolsonaro. Em projetos de longo prazo, o investidor não pensa curto.



Como ficou patente nos últimos leilões de rodovias, ferrovias e terminais portuários do Ministério da Infraestrutura, mais que a mudança do comando do país, o interesse vem sendo reduzido pela escalada da inflação. Ela forçou o Banco Central a elevar os juros até 13,75% e alterou em muito os cenários da Taxa Interna de Retorno (TIR), fundamental em concessões de longo prazo.



Entre os 11 terminais que irão a leilão, em três blocos, o grande atrativo, ou a “jóia da coroa” do certame, é o terminal de Congonhas, o de maior movimento do país. A outorga mínima é de R$ 740,1 milhões, e o valor estimado para o contrato é de R$ 11,6 bilhões. Em princípio, só há um interessado, o grupo espanhol Aena. Também estão em leilão aeroportos em MG (Confins) e Campo Grande (MS).



Ao contrário de outros concessionários espanhóis que devolveram rodovias, ou da Abengoa, que desistiu no meio do caminho, da construção do linhão de transmissão de energia de Belo Monte, assumida pela chinesa State Grid, a Aena já administra, com sucesso alguns aeroportos no Nordeste



O Bloco Norte II tem como destaques os aeroportos de Belém (PA) e Macapá (AP), com outorga mínima de R$ 56,9 milhões e contrato de R$ 1,9 bilhão.



Um bloco que está despertando a atenção de novos investidores, como a XP Investimentos é o da aviação geral (ou executiva), formado pelos aeroportos Campo de Marte, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A contribuição inicial mínima é de R$ 141,4 milhões, e o valor estimado para todo o contrato é de R$ 1,7 bilhão.



Para turbinar o interesse do leilão, a Anvisa anunciou a liberação, até o fim de agosto, do uso obrigatório de máscaras nos aeroportos e nos aviões. Nada impede que passageiros cautelosos continuem usando máscaras durante os voos, mas a liberação de trânsito nos aeroportos, sem o uso de máscaras, pode fazer voltar a movimentação há muito sumida nos terminais portuários.

O pouso suave da China



Às voltas com a desaceleração de sua economia, afetada pelo choque de alta das commodities, sobretudo energéticas, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, e pelos sucessivos “lockdowns” para combater os surtos da Covid-19, o Banco central da China reduziu as taxas de juros, visando evitar uma desaceleração maior. O Goldman Sachs está estimando que o PIB chinês vai crescer apenas 3% este ano (as previsões antes do início do ano eram de crescimento acima de 5%, quase 6%).



Além da fraca demanda doméstica e dos efeitos da desaceleração da economia mundial, a China está enfrentando um verão extraordinariamente quente e seco que vem estressando a fonte de energia e causando cortes na produção em certas províncias e setores intensivos em energia. Os economistas da GS esperavam ação mais contundente do Banco da China, mas acreditam que após o 20º Congresso do Partido Comunista, em outubro, os sinais ficarão mais claros.



Mas o dirigismo da política econômica pelo regime de partido único ficou claro, na desaceleração do mercado imobiliário (que completa um ano desde a crise gigantesca da Evergrande).Segundo os economistas da GS, o governo fez a escolha política de reduzir a alavancagem dos desenvolvedores e alcançar a meta de longo prazo de habitação "para viver, não para especulação".



Assim, analisam os economistas da GS, bancos, reguladores e governos locais manterão essa ampla meta política e um resgate geral está fora de questão. Isso impacta demanda de aço e cimento, além de todos os componentes usados pela indústria imobiliária. Por isso, os economistas da GS Research também reduziram sua previsão para a China para 2023 de 5,5% para 5,3% de 5,5%. Mas observam que tudo dependerá dos desenvolvimentos do setor imobiliário e da política de controle da Covid nos próximos trimestres.



Nuvens de juros impedem decolagem

Gilberto Menezes Côrtes

