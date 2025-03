Resista, se for capaz

...

De repente, mudamos de ideia: quero Carnaval! Ainda é possível inventar um look, tomar providências (tipo conferir a agenda dos blocos ou pedir convite para um camarote amigo). Nem que seja uma make louca, um cabelo pintado de rosa, um pentado descabelado. Para os homens, por favor, sair com a camisola da namorada é muito antigo. Aproveitem para passar batom, esmaltar as unhas, brinquem com os conceitos tradicionais.



Uma tiara da Caleidoscópio transformada em máscara, para um rosto de rainha como a Barbara Romer. Foto e make Fernando Torquatto, styling Alexandre Schnabl Divulgação



Outra versão da maquiagem, com leque de plumas. Foto e make Fernando Torquatto, styling Alexandre Schnabl Divulgação

O glamour

Gatas, mandem um zoom nas fotos e copiem as maquiagens do mestre Fernando Torquatto. Corram no Saara ou pesquisem os guardados de bijuterias e inventem estes looks preciosos.Ou adotem as mini saias franjadas, para exibir belas pernas.

Vale seguir as orientações da Dra. Thalita Carlesso, que lembra que as tinturas coloridas afetam os cabelos, que lenços e bonés devem proteger do sol. Se pretende entrar no mar, antes passe água doce e um creme de pentear nos fios. Se der ruim e o cabelo cair, a Dra. Thalita é especialista em transplante capilar…



Pochetes da Centauro, com preços de R$ R$ 28,49 (doleira Nord) até R$ 137,745 (Farm Rio) ou R$ 156,74 (Nike) Fotos: divulgação

Segurança

Quantas vezes já ouviram falar de celulares roubados no auge da folia? Para evitar acabar com o humor fazendo BO na delegacia, tentem preservar chave, cartão e celular em uma pochete, que depois será muito útil nas andanças pelo bairro. Vamos aproveitar que esta bolsinha voltou à moda.



A fim de se destacar, amigo? Muito brilho e top curto na Drama Queen, na Carandaí Conceito Foto: divulgação



As lojas conceito do Carandaí 25 estão com ótimas sugestões carnavalescas. Como a ousadia deste top masculino da Drama Queen. Se faltar ousadia, apelem para a Taco, comprando uma bermuda ou uma regata on-line e retirando na loja duas horas depois.







Pipoqueira que distribui a manteiga para assistir ao Oscar e às Escolas Foto: divulgação







Livro 'Amor de Verão', para ler na rede, não vai chover no Carnaval Foto: divulgação

Deu preguiça?

Se mora longe do barulho dos blocos, sem risco de dar a louca e sair pulando, fique em casa. Assista às Escolas de Samba com a pipoqueira para microondas da Lyor. Não é a dos saquinhos, é pipoca avulsa mesmo. A tampa da Lyor tem furinhos, para colocar manteiga e a delícia escorrer uniformemente sobre as pipocas. Vale para assistir ao Oscar também.

Só quer sossego, está sem TV porque esqueceu de pagar a Net? Nada como um livro para sair da realidade. Uma indicação é Amor de Verão, da Annabel Monaghan, que conta a jornada de autodescoberta de uma mulher recém-enlutada e divorciada. Ficou romântico demais? Pegue pesado, com uma indicação da livraria Janela (shopping da Gávea): o livro Vegetariana, que rendeu o Nobel para a sul-coreana Han Kang.



Para maratonar: Amor de fada e demônio Foto: reprodução



Aliás, falando em Coréia do Sul, Carnaval também é perfeito para maratonar um dorama. Desde um fantasioso, com mais de 50 episódios, como o chinês "Amor entre fada e demônio", com o belo Dylan Wang, um super romântico, como "Uma noite de primavera", com Jung Hae-in. Ou os de terror, com zumbis, monstros, sustos e matanças, como o Round 6.



Falando em terror, ainda deve dar tempo de ir para Curitiba. Só mesmo lá, na cidade de Rubem Fonseca (já leram O Cobrador?) poderia existir a Zombie Walk, que já está na 16ª edição.Os adeptos, fantasiados de zumbis, ocupam as ruas da capital paranaense. E a maluquice já começa a atrair turistas para sair imitando o vídeo do Thriller do Michael Jackson.

Bom Carnaval!