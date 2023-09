Puro Saint Laurent, na semana de Paris

Até hoje fico feliz por ter assistido a vários desfiles com o próprio Yves no comando. Assim, tenho certeza que ele está contente com o trabalho do Anthony Vaccarello nesta coleção desfilada nesta semana de moda em Paris. Perfeito em todos os aspectos, confiram no video:



1. Calças de alfaiataria em 90% dos looks. Modelos de mãos nos bolsos. Cintura no lugar, corte reto



2. Estilo combina a clássica saharienne, criada pelo mestre YSL com o chemise, uma peça favorita, com os bolsos chapados



3. Cores de deserto: areia, caramelo, bege, tabaco, tijolo, alguns brancos. Final em pretos e vermelhos-escuros



4. Vestidos curtos de verão com decotes nas costas



5. O desfile em si, com as modelos de batom vermelho, grandes brincos esmaltados, cabelos presos, olhos sem expressão. Lindas, como Saint Laurent gostava.



6. Plateia pequena, acomodada junto a painéis, em cubos. Conforto zero, mas um privilégio ter assistido. Por trás do espetáculo, a Torre Eiffel. Puro Paris, puro Yves Saint Laurent.



7. Só uma queixa: por que eu não estava lá?