Histórias de bolsas

Regra básica na moda: o melhor consumo é o acessório. Porque combina com todos os tipos físicos, pode ser usado a qualquer hora (em geral) e no máximo exige a escolha de um sapato no número certo, com conforto. Atualmente, ainda ficou melhor, porque além de serem sonhos de closet, as bolsas andam contando histórias. Não é isto que agora se espera de uma peça nova? Mais importante que a sustentabilidade, que é praticamente invisível, é a história ou a justificativa para investir na amiga que será pendurada nos ombros, atravessada no corpo ou presa nas mãos.



Vamos a algumas histórias que darão orgulho pela compra:

Sustentável: esta é a primeira, claro. A catarinense Ventana, que desfila nesta semana em Londres, é resultado de sobras, restos, pedaços de tudo o que se imagina poder virar roupa ou acessório. A autora Gabrielle Pilotto assina peças que podem parecem caras. “Sempre que alguém questiona o valor de alguma peça conseguimos explicar sem nos sentirmos ofendidas: não é só uma peça feita com material descartado. É uma história recontada que passou pela mão de várias pessoas”, explica Gabrielle.

Bolsa Suture, da Ventana (R$ 2.488) Foto: divulgação

Cultural: a inspiração da coleção Extreme 3.0 da Montblanc é a biblioteca. A mochila representa uma viagem pelo saber das bibliotecas do mundo. Daí, o nome da coleção, The Library Spirit: Episódios Ao Redor do Mundo . A mochila ainda está chegando ao e-commerce

Bibliotecas do mundo inspiram a mochila da Montblanc Foto: catálogo

Celebração: a Coach também aderiu à cultura, lançando a coleção na Biblioteca Pública de Nova York. Celebrando os códigos de design do diretor criativo Stuart Vevers, a marca americana desfilou as bolsas acompanhando looks sensuais, regenerativos em algodão e jeans, desgastadas à mão com técnicas artesanais. Uma boa definição: as bolsas são peças pré-amadas.

Look do desfile da Coach, na Biblioteca de Nova York Foto: divulgação

Fama: inegável, a fama da Gucci como grife. As histórias chegam aos dramas familiares da marca, expostos até em livro (Casa Gucci, uma história de glamour, cobiça, loucura e morte, por Sara Gay Forden). A novidade é a reedição da série Horsebit, criada há 20 anos por Tom Ford. Os preços não costumam ser limites para os sonhos das adeptas da marca italiana, nos sites costumam ser aceitos parcelamentos irresistíveis.

A Gucci é uma das marcas com mais histórias. Mas a nova é a bolsa Horsebit Foto: divulgação

Parentesco: quem não sente falta das bolsas da Mara McDowell? Pois temos agora a Carol McDowell, autora de um estilo diferente da tia, muito artesanal, original, com materiais diferentes além dos couros. Basta ver o catálogo no site, e conferir o esmero da bolsa Tube, sem costuras, só encaixes, com alça de rolotê de couro, que mantém a tampa no lugar (R$ 726)

Bolsa Tube, com franjas e encaixes, por Carol McDowell Foto catálogo

Investimento: esta categoria persiste, porque o apelo de uma logo, uma fivela ou um triângulo metálico enfeita qualquer prateleira. Com toda razão, a Farfetch classifica estas bolsas como investimentos. Um deles, a bolsa prata Le Bisou Perle, do parisiense Jacquemus (que pode chegar aos R$ 8.080, depende do modelo), está esgotada. No site Lyst está por US$ 425

Calma: ainda vai chegar a bolsa Bisou Perle, do Jacquemus, no site Farfetch Foto: catálogo

'Brazil: Creating Fashion For Tomorrow'



Bolsas, roupas e muitas criações de 14 estilistas brasileiros radicados no Reino Unido fazem parte da exposição “Brazil: Creating Fashion For Tomorrow”. Aberta de 15 a 19 de setembro, na Embaixada do Brasil em Londres, a exposição está no calendário oficial da London Fashion Week. Há também produtos feitos no Brasil com uso de matéria-prima ou serviços orientados pela sustentabilidade. A iniciativa contou com a curadoria da plataforma Brasil Eco Fashion (BEFW), com referências apresentadas por Rafael Morais, diretor excutivo da BEFW e da pesquisadora Eloisa Artuso, do Instituto Febre. Uma exposição com muita história.