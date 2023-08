Casacor Rio renova mansão

Certos fatos e acontecimentos dão um choque de otimismo nestes dias de notícias cada vez mais rápidas, quase sempre pessimistas. A Casacor Rio é um bom exemplo. Desde que seguiram a franquia, as sócias Patricia Mayer e Patricia Quentel organizam o evento buscando lugares, patrocínios, participantes tradicionais e nomes novos. Descobrem locais interessantes na cidade, sem preconceitos de bairro ou de razão para instalar os ambientes que inspiram nossas casas e lançam novidades desde o lançamento de um condomínio (como o Península, na Barra) até a valorização de um point da cidade, como o Cais do Porto.



Assim a Casacor chega à 32ª edição! Desta vez, instalada no alto do Jardim Botânico, na residência Brando Barbosa

Mansão Brando Barbosa, local da 32ª edição da Casacor RJ Divugação

Jardim tropical, por Geralda e Paulo César Januário, ambiente contemplativo Ines Rozario

Sofá do café, por Maurício Nóbrega Ines Rozario

Estante Colmeia, toda modulada, por Victor Niskier Ines Rozario

Isto é uma lareira! Ines Rozario

Visão geral

Um dos objetivos da mostra é imaginar que a casa, que ocupa um quarteirão, poderia se transformar em um hotel boutique. Bastaria o salão com teto original trabalhado em madeira, para ter certeza que a proposta daria muito certo. Nos 44 espaços, além da casa principal, decorada com este objetivo, há vários cubos de 30m² espalhados nos jardins e o restaurante liderado por Adriana Mattar. Vale repetir a visita, para ter tempo de ver tudo, de admirar as soluções de paredes em muxarabi, os novos jeitos de sofás, como o versátil em ângulo de Victor Niskier e o conforto do estofado ao longo da parede, no café do Maurício Nóbrega. Ou o belo espaço da Deca, que já lança as privadas em estilo oriental, com muitas funções. E se admirar com a lareira Chauffage na suíte montada pelo Julio Teroni. Estes são alguns exemplos que valem a subida à Lopes Quintas. Aliás, é bom avisar que desta vez não há serviço de manobristas.

Mais otimismo

Um almoço também celebrou 32 anos de fundação e um ano da loja Mundo do Enxoval na rua Aníbal de Mendonça. O fundador, Fernando Elias, comemorou o sucesso da marca na cidade (é original de São Paulo) e a presença dos produtos em vários espaços da Casacor: Gisele Taranto, Fernanda Medeiros, Rafael Mirza, Adriana Esteves, Victor Niskier, Paula Werzel e Julio Teroni colocaram colchas, mantas e toalhas do Mundo do Enxoval.