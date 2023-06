Armani olímpico

Em plena semana de desfiles masculinos na Europa há sempre destaques. Até agora, Giorgio Armani lidera as novidades. No final da coleção Emporio Armani foi revelada a série de peças criadas para os atletas da 33a edição dos Jogos Olímpicos, que se realizarão em julho e agosto de 2024 em Paris. Doze atletas, incluindo paralímpicos, se reuniram na passarela do Teatro Armani, vestidos com uma coleção cápsula do uniforme italiano. Foi um belo lembrete do objetivo dos jogos olímpicos com a linguagem universal da moda.

Não é a primeira vez que Armani, o homem que desconstruiu os ternos masculinos nos anos 1980, assina os trajes das competições esportivas e dos times de futebol da Itália. Giorgio Armani sabe colocar a perfeição do seu trabalho de estilo e o orgulho das equipes que visam a vitória.