Dresscode: ainda existe?

Quem lembra de levar um missal em latim (Sursum Corda, Agnus Dei qui tollis peccata mundi…) e pensar duas vezes na hora de escolher o traje adequado com mangas, comprimento nos joelhos. Lembrando do véu, branco para as virgens e preto para as casadas - claro, falo da ala feminina, que no sul do país ocupava os bancos do lado esquerdo da igreja.

Agora, missas são em Português, véus são dispensados. Nas igrejas, já vi jovens de shorts jeans, fervorosas. E homens de bermudas e chinelos, contritos!

Este exemplo dominical é uma face das mudanças no dresscode geral. Mais acentuadas no Brasil, pela facilidade do clima. E evoluiu depois da experiência do conforto caseiro durante os anos de isolamento. Mas acontece globalmente, até em países conhecidos pela elegância tradicional.

O jeito academia, chamado de Athleisure, nas ruas de Nova York (Foto: reprodução Google)



Academia na rua

Um colunista americano conta que se viu cercado por bonés de beisebol, rabos-de-cavalo, tops coloridos de Yoga, shorts de ciclistas e outras peças de academia. “Perguntem a qualquer habitante da cidade: o Athleisure tomou conta das ruas no dia a dia”. É o estilo atlético, usado também por quem não pratica o esporte. E ele estava na Prince Street, em Nova York, endereço das boutiques mais famosas do mundo.

Rihanna chegou assim, de pantufas, para o Rock´in´Rio (Foto: reprodução)

Pantufa fofinha, da Só Pantufa (Foto: divulgação)





Pés quentinhos

Rihanna foi a pioneira no uso de pantufinhas peludas nas aparições públicas. Direto do quarto, e esqueceu de calçar os Louboutins? Joe Santos, CEO da marca brasileira Só Pantufa, explica uma boa razão para esta escolha: “Com a expansão do home office, as pessoas ficam cada vez mais em casa. E as pantufas tomaram conta dos pés. Há quem use nas ruas, em geral não são feitas para isto”. Mas Joe acrescenta que suas pantufas permitem caminhadas curtas, dirigir e trabalhar, mesmo sem a estrutura do solado estável.

Amy Lo combina e descombina peças masculinas, tops e grandes marcas (Foto: reprodução WWD)



Mix de marcas

A atriz e modelo chinesa-costarriquenha Amy Lo ensina a combinar o luxo de marcas como Chanel, Prada, Miu Miu e Celine com calças masculinas, tops de academia e demais peças do streetwear. Provavelmente, os casacos de tweed e os suéteres de luxo são efeitos de pesquisas em brechós. No Rio, a modelo Carla Pádua recolhe preciosidades de grifes no seu brechó Anexo Vintage, no shopping da Gávea.

Flavia Sampaio à frente das opções de festa da Powerlook (Foto: divulgação)



E na hora da festa?

A opção que atende à vestimenta de festas que voltam a acontecer na cidade, é o aluguel. Flavia Sampaio, fundadora e diretora criativa da Powerlook, tem recebido pedidos para casamentos e formaturas. “Os casamentos diurnos começam à tardinha e vão até a noite, o que permite vestidos fluidos, com um pouco de brilho. As mães dos noivos ainda preferem vestidos mais elaborados, com muito brilho. Para as formandas, as escolhas caem nos brilhos, decotes e cores fortes”. O que não se deve ter no guarda-roupa em uma cidade como o Rio? Responde Flavia: “Roupa de festa. Não faz sentido, porque vai usar uma vez e ela ficará parada no armário. Alugando, a roupa é sua, pelo tempo que você precisa”.

Propostas de Paul Smith, os ternos coloridos também com bermuda, para o verão no hemisfério norte (Foto: divulgação)



Os limites masculinos

Paul Smith, o inglês que deu originalidade ao jeito de vestir masculino, continua indicando ternos para qualquer ocasião. Só as cores fogem dos tradicionais risca-de-giz pretos, dos panamás brancos e dos chinos caramelos. E o terno-bermuda é sugestão.

Um trecho de conversa na loja do Eduardo Guinle, um dos pilares da moda de alfaiataria masculina no Rio, revela a mudança na roupa dos noivos. Na tarde de quinta-feira, o cliente, indeciso entre o tom de azul da gravata que usará no casamento, daqui a quatro meses. Eduardo, do alto de sua sabedoria, advertiu: “Você não vai levar a gravata hoje. Você vai escolher quase no dia, a cor será decidida quase na hora. Se levar esta azul hoje, vai mudar de ideia, querer usar a rosa”.

Fora destas ocasiões especiais, os homens elegem o dresscode mais básico e funcional: camisa polo e bermuda. Pode ser teatro, cinema, aniversário, bar. Os chiques ainda topam calçar um mocassim, mas a maioria vai de tênis mesmo. Ou Havaianas, como vi na missa. Qual a novidade? Como previu a designer Francisca Bastos, é a joia. Nada de pulseiras pesadas, grilhões à guisa de colar, anéis de caveira. O homem usará pérolas, pulseiras de ouro fininhas, cordões com pingentes delicados.

Coleção de cordões masculinos assinados por Lee DongHae para a Tiffany´s (Foto: divulgação)



Quanto à roupa, também pode depender do time. Para divulgar a transmissão dos jogos da Copa Conmebol Libertadores e Sudamericana, a campanha do canal Star + lança o slogan “Leve a paixão pelo seu time para qualquer lugar”. Não é exatamente uma novidade, mas precisa de algo mais para completar. Neste caso, a bermuda limita o glamour. Quem sabe, um blazer?



Possibilidades

Angelina Jolie com os filhos, no lançamento do Atelier Jolie, marca própria (Foto: divulgação)

Look de Dingyun Zhang com Adidas (Foto: divulgação)

Para variar dos “uniformes” atuais - vestidos longos para as mulheres, bermudas para os homens - há opções cheias de motivações. A primeira, o socialmente correto, como a marca Atelier Jolie assinada por Angelina Jolie, feita por refugiados, artesãos de várias partes do mundo que precisam recuperar a dignidade.

A outra, é o Futurismo. Por enquanto, parece piada, mas que tal esta collab da Adidas com o chinês Dingyun Zhang? Nunca se sabe como serão os próximos invernos…