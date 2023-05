Coleções de fascínio

Os portugueses se deram bem quando chegaram por aqui e presentearam os nativos com espelhinhos e enfeites. Talvez tenha nos sobrado muito deste encanto por cores e brilhos. A verdade é que jóias, bijuterias, biojóias, seja o nome que se der, têm o poder de paralisar os olhares.

A brasileira tem carinho por seus brincos de argola, chora quando uma pedrinha se vai pelo ralo da pia e coleciona peças ligadas a superstições - incluindo a fitinha do Bonfim, com os três nós que prometem se desfazer quando os desejos se realizarem.

Olhos gregos em várias cores, a sorte que voltou à moda (Foto: Divulgação)

Basta ver como são convincentes os posts da Katia Cohen, que conta as vantagens do olho grego, as pedras que combinam com os signos e os anjos capazes de proteger nas medalhas.

Quatro voltas de rubis com diamantes, destaque da coleção Paixão (Foto: Ines Rozario)



Nesta semana vimos três coleções importantes. A primeira, de Francisca Bastos, designer de joias prestes a completar 40 anos de trabalho. A Paixão, tema do lançamento, se expressa no colorido dos rubis e turmalinas rosas, seguindo até o magenta, a cor do ano segundo o Pantone. A estrela é o colar de quatro voltas, com cabochons de diamantes e ouro branco. “Joia não é moda como a roupa, ela muda somente a cada cinco a seis anos. Atualmente, está no segundo ano do ciclo, uma fase de volta aos colares e muitas pulseiras “, comentou Francisca, no atelier de Ipanema.



E o que pode vir no próximo ciclo? “Os homens, que estão cada vez mais usando jóias. Eles gostam de peças com pedras duras, olho-de-tigre. Não são as clássicas masculinas, brutas, tenho recebido encomendas de colares de pérolas para rapazes, que especificam até os 45 cm de comprimento. Para quem acha que falta masculinidade, basta ir ao British Museum e olhar a ala romana, para ver a quantidade de joias que eles, inclusive os guerreiros, usavam”. Vamos combinar que fica bonito, desde que não chegue ao estágio de ostentação. Isto, deixem para os rappers, DJs e as estrelas do funk, que sabem usar as correntes de ouro 18K.



Coleção Red Pink Magenta da Chilaze (Foto: Ines Rozario)

Best-seller da Chilaze: o aspecto âmbar (Foto: Ines Rozario)

Do outro lado da Visconde de Pirajá a galeria Ipanema 2000 festejava várias novidades. Entre elas, a coleção Red Pink Magenta, da Chilaze. São bijuterias de resina, cestos de palhas com alças de contas de resina e banquinhos de madeira de reflorestamento envoltos em cordas finas, feitas de garrafas pet.

Impressiona a leveza das peças, mesmo quando os grandes elos 3D, sem emendas ou os máxi anéis coloridos. O conceito da Chilaze define bem a obra: é o design em resina para mulheres de fibra. E estas mulheres gostam não só das novidades, como dos eternos best-sellers da marca que tem um império de maravilhas no Saara: elas não deixam que as bijuterias em marmorizados, âmbar e tartaruga saiam de linha.

O espelho com moldura de beads mostra a coleção de bolsinhas (Foto: Ines Rozario)

Bolsinha com trabalho imitando manchas de oncinha (Foto: Ines Rozario)

Ao lado, dividindo o happy hour de pipocas e açaí, Vyk Gentil exibia seus trabalhos com beads (continhas ou miçangas) transparentes, algo intrigante como um quebra-cabeças ou um Lego, com formas de bolsinhas, molduras de espelhos, olhos gregos para enfeitar a parede e até jarrinhos, que servem de cachepô. Um trabalho que começou há um ano, com artesãs perfeccionistas, capazes de montar uma bolsa com “estampa” de onça.