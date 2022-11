Avanços da sustentabilidade

Nem cores, nem comprimentos, nem recortes: a tendência que importa daqui para a frente é a proteção do planeta. Por enquanto, vamos ouvindo as soluções e promessas nos encontros de países interessados neste objetivo. E acompanhamos as inovações, que vão de economia de água a bolsas feitas com miolos de cogumelos.







Temos novidades:

Modelo da Osklen, feito a partir de peças antigas desfibradas (Foto: divulgação)



A Osklen, pioneira em ESG (Environment, Social and Governance) lança duas coleções baseadas no upcycling. A RW, ou Re-Design Waste pegou 1218 toneladas de peças antigas e transformou em 1.245 peças novas, entre calças, bermudas, coletes e macacões, feitas com a desfibragem de matérias-primas, dispensando tingimento e água. Mais exclusiva, a segunda coleção tem peças únicas e numeradas, feitas a partir de camisetas desconstruídas e aparas de couro de pirarucu. “O engajamento dos colaboradores de diferentes áreas deu vida a esse projeto mostrando que é possível entregar um produto correto, ético e com estilo”, explica Oskar Metsavaht, diretor de criação e estilo da Osklen.

Chinelo de pneu reciclado por Ana Schurmann (Foto: Art Ana Schurmann / divulgação)



Casca de bambu, bagaço de cana e pneus reciclados são usados para confeccionar chinelos, brincos, mosquetões, camisetas, pela multiartista catarinense Ana Schurmann, que trabalha também com tecidos antibacterianos, para manter a saúde dos ecossistemas porque não matam microrganismos do solo e das areias. A coleção estará à venda a partir de dezembro, com 10% do lucro revertido para projetos do Instituto Ararinha Azul que atua no Pantanal.





Tênis Vert, agora em padrão performance (Foto: divulgação)



Os tênis Vert, criados na França e produzidos no Brasil, estão em collab com o Shop2gether, maior e-commerce da moda nacional. Os novos modelos de performance são pensados para a prática da musculação, mas valem para a saída da academia para o dia a dia. Os Verts são feitos com algodão reciclado, borracha da Amazônia, cana de açúcar e couro de milho (quem diria, milho faz couro!)





Modelo da coleção Revive, por Guilherme Tavares (Foto: divulgação)



E Guilherme Tavares, incansável criador de moda a partir de conceitos sustentáveis, vai apresentar no dia sete de dezembro a coleção Revive, criada a partir de elementos reutilizáveis. O desfile para 150 convidados contará com acessórios assinados por Jhenyfher Joany, durante a festa Glow, da JJ Oliver, na cidade de Tietê, interior paulista, próxima de Sorocaba. Guilherme aproveita seu conhecimento como chef de gastronomia para criar modelos feitos de frutas e legumes, lembrando as obras do italiano Arcimboldo. Além destas roupas, que já desfilaram pelo mundo, ele transforma sacos de lixo, flores, tampinhas pedaços de pet, jornais e outros elementos em roupas dignas de Alta Costura

Há outras maneiras de aderir à sustentabilidade. A Troc, uma startup focada na compra e venda de peças nacionais e internacionais usadas, anuncia que economizou um bilhão de litros de água, mantendo a moda circular. “A Troc se tornou um unicórnio em impacto com esse marco de 1 bilhão de litros de água economizados. Desde a criação do brechó, temos como missão reafirmar o discurso de que a roupa mais sustentável é aquela que já existe, trabalhando para ressignificar a cultura de consumo. Essa conquista nos mostra que estamos no caminho certo”, celebra a CEO da Troc, Luanna Toniolo.

Atualmente a Troc faz parte do grupo Arezzo&Co



