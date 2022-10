Coleções internacionais: resumo à distância

Iesa Rodrigues (Foto: JB)

Paris segue sendo o termômetro das tendências. Nova York continua focada no comercial - vejam como vendem as bolsas do Michael Kors e da Coach, Milão nem sempre convence com Prada e Fendi - em compensação, arrasa com a Gucci, cada vez melhor, dirigida pelo Alessandro Michelle - os italianos seduzem mesmo é com os acessórios. Londres ainda mantém o jeito laboratório, com gente nova misturada com veteranos ainda sem muita força global de desejo.



Mas Paris atrai, principalmente agora que voltam os desfiles presenciais. A maioria ainda optou por locais ao ar livre, para evitar aglomerações em ambientes fechados. Mas…segundo analistas como Eleonora de Gray, do site Runway Magazine, pouco houve o que se aproveitasse das 107 coleções vistas na semana de lançamentos de primavera-verão 23.

Givenchy: fora da referência Audrey Hepburn (Foto: divulgação)





Ela destaca dois esquisitos: Matthew Williams, que assina Givenchy, deixou de lado as inspirações em Hubert de Givenchy, as referências em Audrey Hepburn, que conquistam gerações de clientes. Partiu para um estilo arty/ugly (arte e feio, é possível isto?) fendas absurdas, assimetrias e cores nada a ver, As lojas da marca andam vazias. Quando esta fuga das clientes acontece, pode levar alguns anos até recuperar o sucesso. Quem sabe, chamam o John Galliano de volta (ele foi diretor artístico da Givenchy antes de ir para a Dior)?

Balenciaga: por que desfilar em um lamaçal? (Foto: divulgação)

Outra lástima, Demna Gvasalia, autor da Balenciaga, que se declarou pró-Putin. Sem comentários. Nem sobre o lamaçal onde se realizou o desfile. Ridículo. Vou pensar duas vezes antes de vestir a camiseta dele.

Estes são detalhes que só quem esteve lá poderia ficar sabendo, como a Eleonora. Como não fui, acompanhando as notícias e fotos que chegam pelo email vejo que ainda há salvação para a moda parisiense. Dois designers se inspiraram em Jean-Paul Gaultier, garantia de originalidade: Balmain, que contou com Cher no elenco. E Schiaparelli, que mostrou a mistura de estampas clássicas e modelos de alfaiataria bem no espírito JPG.

Balmain: inspiração em Jean-Paul Gaultier (Foto: divulgação)

Balmain: Cher com Olivier Rousteing, diretor criativo da marca (Foto: divulgação)





Schiaparelli: corselet e camisaria, mais referências em Gaultier (Foto: divulgação)

Rick Owens, um dos meus favoritos da ala dos irreverentes originais, seguiu uma rota mais comportada, saiu dos tons neutros e das formas de modelagem difícil e apresentou - vejam só - uma seleção de…pinks! Algumas saias eram tão fartas que ficavam sozinhas em pé.

Rick Owens: um universo pink (Foto: divulgação)

Off White: outra cor forte: azul (Foto: divulgação)

Claro que Pierpaolo Piccioli também enfatizou o pink na coleção Valentino, sem deixar o famoso vermelho de lado. Pink é uma cor que já anda rondando até na moda brasileira, vamos ver se pega. Na Off-White a cor foi o azul, boa escolha do atual diretor de criação, Ibrahim Kamara, ou IB, como é conhecido.

Elie Saab: favorito da geração Z (Foto: divulgação)

Elie Saab, nem sempre um entrevistado de bom humor, acertou mais uma vez no glamour, nas mulheres lindas, bem penteadas e maquiadas. Segundo Eleonora de Gray, é o preferido das mulheres da geração Z, as nascidas de 1995 a 2010, na transição dos século 20 para o 21.

E um nome arrasou, completamente: Chanel. Virginie Viard está acertando o estilo, o conceito e o espetáculo. Com cenas do filme Ano Passado em Marienbad projetadas nas paredes, ela reviveu o encanto da Nouvelle Vague, representada pelo filme do Alain Resnais, de 1961. Mais simples, mais objetiva, sem perder o encanto dos tailleurs e vestidos pretos, Virginie definiu a mulher Chanel atual: Kristen Stewart, a atriz da saga Crepúsculo.

Saint Laurent: Anthony Vaccarello apostou nos cacos longos de couro (Foto: divulgação)

Chanel: simplicidade é o foco, inspirada na Nouvelle Vague (Foto: divulgação)





Outro nome? Saint Laurent, claro. Basta ver as fotos dos casacos longos e das figuras esguias, para se convencer da beleza da coleção assinada por Anthony Vaccarello, que se instalou na marca depois da saída do estrela Hedi Slimane, em abril.