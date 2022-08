Empresários conspiram e agem abertamente contra a democracia

Em meio aos ecos das tragédias de agosto, vivemos um momento de tensão e expectativa, prestes a entrar em transe, como se fosse um filme de ficção. Empresários comparsas de Bolsonaro foram flagrados conspirando abertamente para financiar um golpe de Estado. Em suas mensagem num grupo de WhatsApp, articulam manobras para sabotar as eleições e impedir a posse do eleito. Agem com desfaçatez nos subterrâneos, como se o Estado fosse mais uma de suas propriedades.



A Polícia Federal deflagrou ação de busca e apreensão contra os integrantes do grupo que dá suporte aos planos de Bolsonaro e financia manifestações para a derrubada da democracia, como a programada para 7 de setembro próximo. A novidade é que agora o golpe é dado pelo WhatsApp. Estamos no final do outono, em agosto, mês do trágico suicídio do presidente Vargas, há 68 anos. Vargas reagiu ao cerco e cumpriu o que disse, matando-se no Palácio do Catete.



Vou até a estante e pego Agosto, de Rubem Fonseca. “Na madrugada de lº de agosto de 54, um empresário é assassinado no quarto de seu luxuoso duplex, no Rio de Janeiro,” leio na orelha. E tem mais: “Agosto é um mês de crimes estarrecedores, de atentados políticos, de luta infame pelo poder, paixões e gestos de desespero. Um mês sombrio, de trágicas ilusões”. No livro, brilha o talento narrativo de Rubem, mesclando realidade e ficção.



O que me leva a uma outra obra de ficção, desta vez cinematográfica. Não estamos distantes do clima febril de Terra em Transe, o premiado e polêmico filme de Glauber Rocha, de 1967, três anos depois do golpe que saiu dos quartéis. Metáfora da ebulição que estava acontecendo no país naquele momento, o longa tem também paralelos com a situação atual.



Um político conservador e falastrão em ascensão, o senador Porfírio Dias, pretende tornar-se imperador de Eldorado, um país fictício da America Latina. Palco de uma convulsão interna, desencadeada pela luta pelo poder, em meio a atos de traições políticas e amorosas. Interpretado por Paulo Autran, o senador Porfírio Dias detesta o povo e comanda um movimento para ser o ditador de Eldorado.



Poucos de nossos jovens devem ter lido um livro de Fonseca, exceção talvez para o best-seller Feliz Ano Novo. Ou viram um filme de Glauber, talvez Deus o Diabo na Terra do Sol, exibido no cineclube da Faculdade. Eles não têm memória do que é viver numa ditadura e não sabem o que é um golpe de Estado. Que volta a ameaçar nossa convulsionada realidade. Estamos novamente diante da visão de um futuro sombrio, mas convictos de que saberemos nos defender, com a Carta pela Democracia nas mãos.



Os fatos são estes: São homens ricos, brancos, maiores de idade, donos de grandes empresas. Não há registro de presença feminina no grupo. São apoiadores e afinados politicamente com o governo de extrema direita de Jair Bolsonaro. Decidiram criar um grupo no WhatsApp para dar cobertura à campanha de sua reeleição. Numa escalada de radicalismo, com o crescimento da possibilidade de derrota eleitoral, passaram a defender abertamente um golpe de Estado, caso Lula seja eleito em outubro.



Por trás das câmeras, tramam atropelar a democracia, dando cobertura aos militares numa quartelada que Bolsonaro não para de estimular. A troca de mensagens entre seus integrantes tornou-se abertamente subversiva, como se fossem membros de uma seita político-empresarial, preparando um golpe de assalto ao poder,



“Prefiro um golpe à volta do PT ao governo”, disse um deles, Jose Koury, dono do Shopping Barra World. Ao que outro, o médico Marco Aurélio Raymundo, o Morongo, escreveu: “Golpe foi soltar o presidiário, é o Supremo agir fora da Constituição, é a velha mídia só falar merda”. Outro suspeito, Luciano Hang, da rede Havan, replicou: “Serão mais 4 anos de Bolsonaro, mais 8 anos de Tarcísio. Aí não terá mais espaço para os vagabundos”.



“Vagabundos” somos todos nós, a maioria dos brasileiros que paga impostos, preza a liberdade e a democracia. Que disputa eleições confiantes nas urnas eletrônicas e nos tribunais. A linguagem usada é ostensiva e grosseira, como mostra a transcrição das mensagens revelada pelo jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles. Fazem a defesa explícita da tomada do poder e ataques sistemáticos ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e às pessoas ou instituições que se opõem ao ímpeto autoritário e belicoso de Bolsonaro.



O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal tome os depoimentos dos oito empresários bolsonaristas. E ordenou o bloqueio de suas redes sociais e a quebra dos sigilos bancários. A decisão de Moraes foi claramente preventiva. Os oito serão investigados por atacarem as instituições, suspeitos de financiar o ato de 7 de setembro que se aproxima, com fogos e desfiles armados em Copocabana, O pior não irá acontecer. Mais de um milhão de brasileiras e brasileiros já assinaram a Carta pela Democracia.



*Jornalista e escritor