Claudette no tempo da delicadeza

Publicado em 16/03/2024 às 09:41

Alterado em 16/03/2024 às 09:41

Uma das nossas maiores cantoras acaba de lançar Claudette Canta Chico (Kuarup). Ela, o jornalista Renato Vieira e o produtor Thiago Marques Luiz, selecionaram 10 músicas do Chico, compostas entre 1966 e 2017: “Com Açúcar e Com Afeto” (66), “Carolina” (67), “Realejo” (67), “Até Pensei” (68), “Bom Tempo” (68), “Tatuagem”, de Chico e Ruy Guerra (72), “Cadê Você (Leila XIV)”, de João Donato e Chico (87), “Todo Sentimento”, de Cristóvão Bastos e Chico (87), “Caravanas”, de Luiz Claudio Ramos e Chico (17) e “Futuros Amantes” (93).



Ao ouvi-las, ocorre-me o título deste texto. Ele caracteriza esta intérprete tão veterana quanto afinada, tão delicada quanto cheia de bossa e charme – seu jeito de cantar as notas, emitindo-as com o ar que lhe vem da alma, são irresistíveis.



Claudette vive no tempo da delicadeza. Cantando com açúcar e com afeto, o que só Carolina, lá de sua janela, não viu e, talvez por isso, também não tenha visto que vendiam o realejo. Eu até pensei que junto a minha rua havia um bosque, sonhando que vinha o bom tempo ansiado, tempo em que uma tatuagem nas costas, defendia o amor entre duas mulheres. E até gritei, cadê você, meu amor, eu lhe chamo e não lhe encontro? Tenho guardado todo sentimento prometido, mesmo que o amor caia doente. Mas não sem antes seguir as caravanas e buscar um futuro sem preconceitos.



Claudette Canta Chico é, basicamente, um disco de voz e piano, instrumento que está nas boas nas mãos de Alexandre Vianna. Eventualmente, ouve-se a bateria de Vicente Pizzutiello e o contrabaixo acústico de João Benjamin. Tudo muito simples, belo e contido.



E assim, Claudette Soares se estendeu em emoções incontidas, como em “Tatuagem”, embaladas por graves bem postados, “Até Pensei” e “Realejo”, e agudos afinados, neste caso, inclusive, Claudette teve a humildade de rebarbar algumas notas mais agudas, levando-as para um lugar mais conveniente à sua tessitura vocal, no caso, “Com Açúcar e Com Afeto”. Logo na abertura, “Cadê Você (Leila XIV)”, contando com a voz de Chico Buarque (cantando muito bem), o arranjo de Alexandre Vianna traz as cordas e cria uma atmosfera grandiosa, o que contrasta com o que virá na sequência. Mas nada que atrapalhe o resultado final do ótimo novo álbum de Claudette Soares.



Mas é na música que fecha a tampa que ela nos reservou uma interpretação pop total, com efeitos de teclados, voz estendida em ecos e postura de quem canta o que quer, do jeito que bem entender, porque sabe que sua voz e seu talento lhes dão este poder.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica:

produção e direção artística: Thiago Marques Luiz; arranjos, gravação e mixagem: Alexandre Vianna; em “Cadê Você (Leila XIV)”, além do piano de Alexandre Vianna, estão João Benjamin (baixo acústico), Rafael Lourenço (bateria), Thiago Faria (violoncelo), Letícia Andrade (violino), Ricardo Proiete (violino) e Igor Borges (viola). Faixa produzida por Renato Vieira e Thiago Marques Luiz.