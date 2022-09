Um Coletivo para tocar um gênio desassossegado

Sou admirador de Hermeto Pascoal desde sempre, um fã que o vê como um músico inspirador, um instrumentista sem compromisso com o usual. Ouvir Hermeto é permitir-se sentir emoções desconhecidas, é deixar-se abrir a sons díspares, plenos de mistérios a serem sacados. Sua capacidade de criar sonoridades singulares faz dele um sábio.



Digo isso porque Nilza e eu fomos assistir a um show no Blue Note paulistano desse alagoano de Olho d’Água das Flores, com quinteto. Hermeto estava soberbo... A impressão que tivemos é que ele transferira aos instrumentistas toda a sua inventividade, pois assim como o mestre, também brilharam. Muito! Como se HP houvesse “terceirizado” os seus “delírios” improvisatórios.



No palco estavam dois integrantes do quinteto, o contrabaixista Itiberê Zwarg e o baterista Ajurinã Zwarg (seu filho), os líderes do coletivo que lançou o álbum independente que eu recebera dias antes: Itiberê Zwarg & Coletivo Músicos Online Tocam Hermeto Pascoal, objeto desse comentário.



Capa do CD (Foto: divulgação)

O Coletivo Músicos Online surgiu no início da pandemia e do isolamento social. Segundo o release, “Foi uma alternativa, encontrada por Ajurinã Zwarg, para, de forma cem por cento remota, continuar trabalhando e tocando com outros músicos”. Ajurinã arregimentou os colegas que integrariam o Coletivo: Itiberê Zwarg, Sá Reston, Beto Corrêa, Mariana Zwarg (ela que também é filha de Itiberê), Jota P e Carol Panesi.



O álbum foi inteiramente registrado e produzido em parceria com Many Flores, um admirador de Hermeto Pascoal que colecionou mais de cem partituras inéditas do amigo ao longo de 24 anos.



Mariana e Ajurinã Zwarg, então, recolheram o material enviado por Many. Itiberê fez os arranjos que, após registrados, foram encaminhados aos técnicos para mixagem e masterização.



Os arranjos e as interpretações do Coletivo confirmam a minha impressão, exposta acima: o Bruxo das Alagoas inocula nos músicos que lhes são próximos todo o seu ímpeto experimentalista -– como se os “terceirizasse” para repercutirem suas próprias manhas e emoções sensoriais.



O resultado de Itiberê Zwarg & Coletivo Músicos Online Tocam Hermeto Pascoal é a cara de Hermeto Pascoal! Todo ele está ali presente de corpo e alma em sua admirável trajetória. Com atuações em arranjos memoráveis, o Coletivo mostrou-se à altura da tarefa de imprimir às novas composições todo o talento de um dos maiores e mais extraordinários personagem da música brasileira: Hermeto Pascoal, um gênio!

Aquiles Rique Reis, vocalista do MPB4

Ficha técnica: Ajurinã Zwarg (bateria, percussão, coordenação e produção executiva); Itiberê Zwar (arranjos); Carol Panesi (violinos); Jota P (saxofones); Mariana Zwarg (flauta e piccolo); Sá Reston (baixos elétrico e acústico); Beto Corrêa (piano, teclados e acordeão); Paulo Brandão e Pedrinho Figueiredo (mixagem, masterização e textos no encarte); Janaína Lugon (produção executiva). Músicos convidados: Thiago Faria (violoncelo) e Diego Garbin (trompete e fluguel).