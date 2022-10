A digitalização no Brasil: o quão distante estamos de outros países

A digitalização é uma etapa essencial para o desenvolvimento tecnológico de qualquer país. O Brasil também faz parte desse grupo de países que precisa contar com o mundo digital para conseguir se desenvolver. No entanto, quanto será que o Brasil está digitalizado? Como medir esse valor?

Essa discussão é muito mais ampla do que se imagina. De maneira geral, o Brasil aparece como um dos países com maior percentual de usuários de internet em toda a América Latina. Em pesquisa publicada recentemente pela Agência Brasil foi compartilhada a estatística de que mais de 80% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet.

Será que esse é um número que condiz com os principais países internacionais? Qual será a posição do Brasil no ranking de digitalização? Confira alguns dados que ajudam a entender o patamar brasileiro em meio ao mundo globalizado e saiba o quão avançado está o mundo digital para o cidadão do Brasil.

Estados Unidos tem maior penetração de internet por usuário.



A digitalização no Brasil foi analisada em diferentes aspectos. Por exemplo, quanto a presença de empresas que oferecem serviços digitais para o brasileiro, mesmo sendo estrangeiras. No caso da AWISEE, por exemplo, a Agência de Marketing Digital percebeu um aumento na demanda por seus serviços dentro do Brasil.

Esse aumento condiz com os dados apontados pelo portal Statista, os quais indicam que houve um aumento na penetração da internet por usuário ao longo dos últimos anos. Segundo informações do portal, em 2018 aproximadamente 67,03% da população brasileira tinha acesso à internet.

Já em 2022 esse número foi de 77,87%. Um ganho percentual de mais de 10% em apenas 5 anos. Isso representa milhões de pessoas e certamente é um avanço importantíssimo para a digitalização no Brasil. Porém, ao compararmos o percentual do Brasil com o de outros países, percebemos que ainda há muito que avançar.

No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o percentual de usuários com acesso à internet em 2018 era de 87,27%, um valor muito acima do patamar brasileiro. No entanto, em 2022, os norte-americanos alcançaram 91,80%, sendo o país com um dos maiores percentuais de usuários com acesso à rede de dados global.

O Brasil ficou acima da média de usuários de internet, que foi de 49% em 2018. No entanto, ainda tem muito que melhorar, quando comparamos os dados brasileiros com os Estados Unidos e outros países desenvolvidos, por exemplo.



Brasil tem a 5ª maior população digital



As empresas de serviço de internet têm investido na experiência do usuário, buscando disponibilizar uma conexão ainda mais rápida. Segundo dados publicados pelo portal Exame, a internet mais rápida do Brasil está em Mato Grosso, seguida por Piauí, Goiás e Rio de Janeiro no ranking.

Isso ajuda a explicar por que o Brasil é um dos países com a maior população digital do mundo. Estima-se que a China tenha a maior população que se conecta ao mundo da internet, seguida pela Índia, Estados Unidos, Indonésia e então os brasileiros, em 5º lugar na lista de países com maior população digital em janeiro de 2022.

Outro dado que impressiona é que o Brasil é o país com a maior população digital da América do Sul. O único país que faz frente aos brasileiros dentro da América Latina é o México, que aparece em 9º na lista de países com maior população digital. Isso ajuda também a perceber que o Brasil não está tão distante dos principais países do mundo.

Mesmo com mais de 80% dos domicílios com acesso à internet, certamente ainda há muito trabalho pela frente para garantir que ainda mais brasileiros façam parte da população digital ao longo dos próximos anos.