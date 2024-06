Peptídeo Ipamorelin: o que é?

Publicado em 23/06/2024 às 22:34

Alterado em 23/06/2024 às 22:34

O Ipamorelin é um análogo do hormônio proteico natural grelina, um derivado do peptídeo-1 liberador do hormônio do crescimento. O hormônio endógeno grelina, geralmente conhecido como hormônio da fome, estimula o consumo de alimentos. Além disso, acredita-se que ele estimule as células da glândula pituitária anterior, aumentando os níveis do hormônio do crescimento e do neuropeptídeo Y. A memória, o aprendizado, o ciclo sono-vigília, o metabolismo energético e a cognição de recompensa são afetados de forma significativa pela grelina.

A Novo Nordisk criou pela primeira vez o Ipamorelin, um agonista sintético e seletivo do receptor GHS, durante o curso da pesquisa no contexto do íleo pós-operatório.

Peptídeo Ipamorelin: osso, dor e muito mais

Os pesquisadores têm acesso a vários peptídeos seletivos que estimulam o hormônio do crescimento (GH), incluindo o agonista sintético curto Ipamorelin, que atua no receptor do secretagogo do hormônio do crescimento (GHS). Entre os agonistas de GHS mais populares entre os pesquisadores que estudam a estimulação do GHS no desenvolvimento celular, na função muscular, na densidade óssea, no diabetes e no íleo pós-operatório, o Ipamorelin é um composto amplamente pesquisado

A ipamorelina é uma proteína recombinante simples com uma sequência curta de cinco aminoácidos (Aib-His-D-2Nal-D-Phe-Lys), o que contribui para seu baixo custo. Como mantém algumas das características da grelina, mas não todas, acredita-se que a ipamorelina seja mais seletiva do que a grelina e possa ser mais influente.

Peptídeo ipamorelina: Mecanismo de ação

O receptor GHS é abundantemente expresso na glândula pituitária anterior e no hipotálamo; ele também é chamado de receptor de grelina devido à crença de que a grelina é o agonista natural. Quando os agonistas se ligam ao GHS-R na glândula pituitária, ele parece acionar a glândula pituitária anterior para produzir o hormônio do crescimento. A ipamorelina compreende os cinco aminoácidos que se ligam ao receptor GHS-R de forma mais eficaz na grelina. Como resultado, esse pequeno peptídeo é considerado o menor agonista de GHS-R conhecido atualmente.



O neuropeptídeo Y é liberado quando os receptores GHS no hipotálamo são estimulados. Estudos sugerem que a ipamorelina pode reduzir a percepção da dor, aumentar a fome e alterar o metabolismo energético em modelos animais ao estimular a produção desse peptídeo.

Peptídeo Ipamorelin: Áreas de pesquisa

Inicialmente, o Ipamorelin foi projetado durante a pesquisa sobre o íleo pós-operatório, uma doença em que o sistema gastrointestinal se desliga.



O peptídeo concluiu os estudos experimentais de fase II antes de a pesquisa ser encerrada, pois foi considerado ineficaz nesse cenário. Os estudos de fase I do Ipamorelin pareceram bem-sucedidos, o que é um bom presságio para possíveis estudos futuros que examinem outros casos além do íleo pós-operatório.

Peptídeo Ipamorelin: Percepção da dor

Conforme mencionado acima, a principal função do neuropeptídeo Y é reduzir a experiência da dor. Portanto, não é de surpreender que os compostos que acionam a produção do neuropeptídeo Y também tenham impactos analgésicos. As descobertas indicam que as substâncias que podem diminuir a sensação de dor incluem a grelina e seus equivalentes, como a ipamorelina.



Embora os impactos analgésicos da ipamorelina possam ser sentidos em todo o organismo, estudos sugeriram que ela pode funcionar bem para a dor neuropática e visceral, que se refere ao desconforto no sistema gastrointestinal e em outros órgãos. De acordo com estudos em ratos, o ipamorelin parece diminuir a percepção da dor em um fator de dois. Embora o ipamorelin possa ter influência potencial no contexto da neuropatia diabética, a doença degenerativa do disco, as síndromes de dor pós-AVC, a doença inflamatória intestinal e a síndrome do intestino irritável são as principais áreas de foco aqui.

Peptídeo ipamorelin: ossos

As propriedades intrigantes do ipamorelin são seu potencial para estimular uma maior mineralização óssea e controlar a renovação óssea. De acordo com estudos em ratos, o ipamorelin parece estimular a produção de osso novo e a mineralização do osso existente, levando a uma maior formação óssea.



Estudos postularam que o ipamorelin pode efetivamente neutralizar os impactos de compostos e condições funcionais que se acredita prejudicarem a densidade óssea. Por exemplo, de acordo com esse estudo, o ipamorelin parece interromper a perda óssea associada à exposição a corticosteroides e estimular a produção óssea em até quatro vezes em ratos. As descobertas implicam que a ipamorelina pode não apenas atenuar potencialmente a perda óssea, mas também interromper a deposição anormal de gordura que ocorre com altos níveis de corticosteroides.

Peptídeo Ipamorelin: Conclusão

Os cientistas especulam que o ipamorelin pode ser uma opção promissora para estudos futuros para reduzir a perda óssea devido ao seu custo baixo. Devido às suas propriedades, o ipamorelin é considerado um candidato promissor para pesquisas futuras. Além disso, os processos glicocorticoides podem inibir a ação de alguns compostos que estimulam os ossos, como o hormônio da paratireoide (PTH). Como o ipamorelin não parece ter essa propriedade, ele pode ser uma opção mais flexível no contexto da perda óssea.

