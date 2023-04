Descoberta de enzima que converte ar em eletricidade revela nova fonte de energia

Uma equipe de cientistas descobriu uma enzima que converte ar em eletricidade, o que pode gerar uma fonte quase ilimitada de energia limpa.

A enzima, descoberta pela equipe da Universidade Monash, na Austrália, e que consome hidrogênio, que foi coletada de uma bactéria comum do solo, foi capaz de gerar uma corrente elétrica usando a atmosfera como fonte de energia.

De acordo com o professor Chris Greening, os especialistas há tempos sabiam que as bactérias podem usar vestígios de hidrogênio no ar como fonte de energia, contudo, "não sabiam como faziam isso".

Durante o estudo, a enzima, chamada Huc, que consome hidrogênio abaixo dos níveis atmosféricos, provou ser "muito estável" e eficiente na criação de energia do ar rarefeito.

O estudo ainda apontou que a Huc pode ser armazenada por longos períodos em temperaturas congelantes ou até 80 graus Celsius sem que perca a capacidade de gerar eletricidade.

Agora, os especialistas pretendem aumentar a produção de Huc para que possa ser usada de forma eficiente e como uma alternativa aos dispositivos movidos a energia solar. ( com agência Sputnik Brasil)