Após apagão no Atlântico, erupção solar pode virar fenômeno de grande magnitude e atingir planeta

Foram registradas na quarta-feira (14) diversas erupções solares de classe M provocadas por uma mancha solar, identificada como AR3165, no sudoeste do Sol.



De acordo com portal SpaceWeather, o fulgor M6, considerado como o mais forte já detectado, provocou um apagão nas comunicações de rádio de onda curta no oceano Atlântico.

An R2 (Moderate HF Radio Blackout) occurred today, 14 December, 2022 at 9:42 am ET (1442 UTC). This was the result of an M6.3 flare that occurred from Region 3165. Continue to visit https://t.co/9n7phHb5ok for current forecasts and information. pic.twitter.com/Ml72wWXgWO — NOAA Space Weather (@NWSSWPC) December 14, 2022





[Um R2 (Apagão de Rádio HF Moderado) ocorreu hoje, 14 de dezembro de 2022 às 09h42 (14h42 UTC). Este foi o resultado de uma erupção M6.3 que ocorreu na Região 3165.]



O portal EarthSky comunicou que também houve apagões de rádio no sul do Índico e na África do Sul.

Por sua vez, o Escritório Meteorológico do Reino Unido assegurou que, nas últimas 24 horas, o Sol emitiu ao todo oito erupções de classe M.

Even the Sun is showing up in style for #AGU2022…????



This morning it erupted with an M6.3-class flare!



NASA’s Solar Dynamics Observatory, which watches the Sun constantly, captured the eruption shown here in its 131 Angstrom channel, which is colorized in teal. pic.twitter.com/f2YOFkwt2P — NASA Sun & Space (@NASASun) December 14, 2022

[Até o Sol está se exibindo com estilo para AGU2022. Nesta manhã, entrou em erupção com uma chama de classe M6.3! O Solar Dynamics Observatory da NASA, que observa o Sol constantemente, capturou a erupção mostrada aqui no canal 131 Angstrom, que está na cor azul.]



A informação foi confirmada pelo físico solar Keith Strong, que alertou, com base em suas observações, que existe o risco de que ocorra uma erupção solar de classe X, fenômeno que por sua grande magnitude pode provocar apagões de rádio em todo o planeta, bem como tempestades de radiação de longa duração.



Entretanto, o EarthSky afirmou que há apenas 1% de probabilidade de que ocorram erupções desta classe. (com agência Sputnik Brasil)