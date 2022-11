Origem dos misteriosos filamentos magnéticos da Via Láctea pode ter sido revelada

Os filamentos semelhantes às estruturas magnéticas, descobertos há 40 anos pendurados no centro da Via Láctea, foram vistos em outras galáxias mais antigas, possivelmente revelando sua origem.



Em um novo estudo publicado na revista The Astrophysical Journal Letters, o astrofísico da Universidade de Norhtwestern Farhard Yusuf-Zadeh sugeriu que os filamentos poderiam resultar de uma interação entre o vento galáctico e as nuvens em grande escala, ou poderiam surgir da turbulência dentro de um campo magnético débil.

"Sabemos muito sobre os filamentos em nosso próprio Centro Galáctico, e agora os filamentos nas galáxias exteriores estão começando a aparecer como uma nova população de filamentos extragalácticos", afirmou Yusuf-Zadeh.

De acordo com o especialista, ambas as populações de filamentos são similares, apesar dos entornos diferentes, e estes objetos fazem parte da mesma família, porém os filamentos fora da Via Láctea são primos muito distantes mais antigos.



Os novos filamentos unidimensionais surgem em pares e grupos, muitas vezes empilhados à mesma distância, como se fossem cordas de uma arpa ou como ondas individuais em uma cascata.



Além disso, o especialista descobriu que os filamentos compreendem elétrons de raios cósmicos que giram ao longo de um campo magnético a uma velocidade próxima à da luz.



A descoberta da nova população de filamentos fora da Via Láctea pode ajudar a compreender os processos físicos no espaço que os rodeia. (com agência Sputnik Brasil)