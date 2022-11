Descoberto túmulo na China com bonecos milenares de terracota de dançarinos e músicos

Arqueólogos descobriram em Datong, na província chinesa de Shanxi, no nordeste do país, um túmulo da dinastia de Wei do Norte (386 – 534 d.C.) que continha uma coleção substancial de bonecos de cerâmica.



O túmulo 113, desenterrado no centro de um grupo de catacumbas, continha dezenas de objetos funerários, principalmente bonecos de barro, escreve China Daily.

Os bonecos são liderados por cavaleiros de cerâmica. Atrás deles vai um grupo de trabalhadores, animais, objetos da vida quotidiana e carroças. Particular interesse é representado por dez bonecos de acrobatas, dançarinos e músicos vestidos de trajes de povos Hu, assim os chineses chamavam seus vizinhos do norte.

De acordo com especialistas, a recente descoberta arqueológica oferece novas informações para o estudo da vida social da dinastia, vestimentas étnicas e práticas fúnebres.



Na representação típica de uma personagem Hu da dinastia Wei do Norte, os olhos dos músicos são profundos e largos, e o nariz é curto e alto. Eles usam mantos com golas redondas e mangas estreitas.

A parte inferior do manto tem fendas para mostrar as botas dos artistas. O conjunto de três músicos é particularmente impressionante. Eles são representados em posição sentada, usando chapéus altos com uma crista cruciforme na frente e atrás. (com agência Sputnik Brasil)