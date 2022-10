Fenômeno 'explosivo' é registrado a 1.900 anos-luz da Terra

Uma explosão cósmica foi detectada pelas missões Swift e Fermi da Nasa a 1.900 anos-luz da Terra, na constelação de Sagitário.



Se trata de um pulso brilhante incomum e duradouro de radiação de alta energia que atravessou a Terra, proveniente de uma explosão de raios gama, considerado um dos eventos mais brilhantes do Universo.



De acordo com a agência espacial, uma rajada de raios X e gama atravessou, no dia 9 de outubro, o Sistema Solar, ativando os detectores a bordo do telescópio espacial de raios gama Fermi e do observatório Swift.

Conforme a NASA, a explosão, denominada GRB 221009A, teve origem na constelação de Sagitário, localizada a aproximadamente 1.900 anos-luz da Terra.



Os astrônomos acreditam que a explosão seja resultado de um novo buraco negro, causado pelo colapso de uma estrela massiva sob seu próprio peso.



O nascimento de um buraco negro impulsiona potentes jatos de partículas que viajam a uma velocidade próxima à da luz e emitem raios X e gama ao sair do espaço. (com agência Ansa)