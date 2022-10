Nobel de Química em 2022 premia construção de moléculas

Os americanos Carolyn Ruth Bertozzi e Karl Barry Sharpless e o dinamarquês Morten Meldal conquistaram o Prêmio Nobel de Química em 2022 por suas pesquisas sobre sistemas para a construção de moléculas.

Segundo a Academia Real de Ciências da Suécia, os três foram laureados "pelo desenvolvimento da química do clique e da química bioortogonal". "O Nobel de Química de 2022 é sobre tornar processos difíceis mais fáceis", diz um comunicado da instituição.

De acordo com a academia, Sharpless, 81, e Meldal, 68, "estabeleceram as bases para uma forma funcional da química - a química do clique -, por meio da qual blocos de construção molecular se encaixam de maneira rápida e eficiente", sem provocar subprodutos indesejados.

O cientista americano já havia vencido o Nobel de Química em 2001 por seu trabalho sobre reações de oxidação. Já Bertozzi, 55, "levou a química do clique a uma nova dimensão e começou a usá-la em organismos vivos".

Ela desenvolveu reações em clique para mapear importantes biomoléculas na superfície das células, técnica que recebeu o nome de "reações bioortogonais". Esse instrumento não perturba a química normal da célula e hoje é usado globalmente para rastrear processos biológicos, servindo inclusive para aprimorar medicamentos contra o câncer.

"A química de cliques e as reações bioortogonais levaram a química a uma nova era de funcionalismo. Isso está trazendo grandes benefícios para a humanidade", afirmou a Real Academia de Ciências. Os três cientistas dividirão igualmente o prêmio de 10 milhões de coroas suecas, equivalente a cerca de R$ 4,8 milhões pela cotação atual. (com agência Ansa)