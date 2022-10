Sueco especialista em genética evolutiva vence Nobel de Medicina

O Prêmio Nobel 2022 de Medicina foi concedido ao sueco Svante Pääbo, de 67 anos, por suas descobertas sobre os genomas de hominídeos extintos e a evolução humana.

A informação foi divulgada pela Assembleia do Nobel no Instituto Karolinska, da Suécia, nesta segunda-feira (3).

Nascido em 20 de abril de 1955 em Estocolmo, Pääbo, que pode ser considerado uma espécie de arqueólogo do DNA, explicou as diferenças genéticas que distinguem os seres humanos vivos dos ancestrais já extintos.

Segundo o comitê de avaliação, "suas descobertas fornecem a base para explorar o que nos torna exclusivamente humanos".

Com a conquista, o especialista sueco, atualmente afiliado ao Instituto Max Planck de Antropologia Evolucionária, na Alemanha, e ao Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa, no Japão, também ganha 10 milhões de coroas suecas (aproximadamente R$4,8 milhões). (com agência Ansa)