Ovos fossilizados de dinossauros com cristais são encontrados na China

Uma equipe de especialistas descobriu dois ovos de dinossauro fossilizados e cheios de cristais de calcita na província chinesa de Qianshan.



De acordo com o estudo publicado na revista "Journal of Palaeogeography", os ovos pertencem a uma nova espécie, conhecida como Shixingoolithus qianshanensis, que provavelmente foi extinta devido ao impacto do asteroide Chicxulub, há aproximadamente 66 milhões de anos.



Os ovos foram batizados pelos especialistas de QS-01 e QS-02. O primeiro ovo, que está danificado, mede 10 centímetros de comprimento e 9,9 de largura, enquanto o segundo mede 13,7 centímetros de comprimento e 13,4 de largura.

Conforme o estudo, os ovos de dinossauro do Cretáceo Superior da China são caracterizados pela sua grande quantidade, por sua abundância de tipos e ampla distribuição.



Além disso, é observado que, devido aos efeitos da erosão, a parte exterior das cascas dos ovos e as unidades das cascas secundárias correspondentes não foram conservadas. (com agência Sputik Brasil)