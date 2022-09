Israel recupera raro documento da época do Primeiro Templo

O antigo manuscrito hebreu foi recuperado durante os trabalhos da equipe de especialistas da Autoridade de Antiguidades de Israel.



O papiro, datado do período do Primeiro Templo, foi encontrado nas cavernas do Deserto da Judeia e possui quatro linhas iniciadas com as palavras "Para Ishmael enviar...," indicando que é um fragmento de uma carta contendo instruções ao destinatário.



Conforme o jornal Haaretz, com base na escrita, supõe-se que se trate do "Papiro de Ishmael", preservado devido ao clima seco do deserto.



De acordo com os especialistas, o nome Ishmael, mencionado no documento, era um nome comum no período bíblico e significava "Deus vai escutar". (com agência Sputnik Brasil)